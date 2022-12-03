Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/12/2022: Dương Mịch là nữ đỉnh lưu không quan tâm đến phiên vị, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ mở công ty sau khi rời Gia Hành?

2. Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc thật sự là đối thủ vì một bên Tencent ưu ái Triệu Lộ Tư và Iqiyi nâng đỡ Bạch Lộc. Cả Triệu Lộ Tư lẫn Bạch Lộc đều có phim cấp A thành công, nền tảng cũng muốn đưa họ thành những nữ diễn viên top đầu. Hiện tại, tốc độ phát triển của Triệu Lộ Tư – Bạch Lộc rất mạnh và họ có nhiều cơ hội để đứng top trong lứa sao 90. Mặc dù đã có được một số tác phẩm nhất định nhưng 2 người đều chưa có phim nổi tiếng đến mức trở thành phim mà toàn dân đều xem. Chính vì điều này nên những dự án cấp S+ thường sẽ không xem xét chọn Triệu Lộ Tư hay Bạch Lộc. Tính đến thời điểm hiện tại, họ vẫn có khoảng cách với Nhiệt Ba và Dương Tử còn xa lắm.

4. Tỉnh Bách Nhiên đã nói với Bạch Kính Đình rằng anh ấy sẽ là người đính hôn trước trong cả hai.

5. Hợp đồng của Địch Lệ Nhiệt Ba với Gia Hành vẫn còn vài năm, sau khi kết thúc thì cô ấy sẽ rời đi và tự mở công ty.

6. Dương Tử xuất thân là sao nhí, tác phẩm đại diện cũng khá nhiều, diễn xuất cũng ổn hơn các tiểu hoa đồng trang lứa. Mặc dù Dương Tử ngày trước có bộ chính kịch được đánh giá cao nhưng sau khi có mấy bộ phim nổi tiếng như Hương Mật Tựa Khói Sương, Thân Ái Nhiệt Ái rồi Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn thì cô ấy muốn đi theo con đường lưu lượng hơn. Song, tài nguyên thời trang luôn là điểm yếu của Dương Tử, mặc dù không thể cải thiện được nhiều trong thời gian ngắn nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không có lưu lượng.

7. Triệu Lệ Dĩnh rất quan tâm đến số liệu của "Gió Thổi Bán Hạ". Cô ấy muốn dùng bộ phim này để nâng cao vị thế hơn so với một diễn viên khác.

8. Sau khi sinh con, Ngô Thiến muốn đi theo hướng trưởng thành hơn nhưng điều này sẽ khiến cô ấy bị hạn chế vai diễn nên đành phải từ bỏ.

9. Bạn trai của Hướng Hàm Chi không phải Ngô Lỗi mà là Chu Dực Nhiên.

10. Dương Mịch có lẽ là nữ đỉnh lưu duy nhất hiện nay không quan tâm đến vấn đề phiên vị, cô ấy khi hợp tác với các sao nam đều không yêu cầu nhất phiên. Thậm chí, nếu đối phương yêu cầu bình phiên cô ấy cũng có thể đồng ý

11. Dự án phim trọng điểm của CCTV sắp tới là "Bắc Thượng, nam chính là Đàn Kiện Thứ, vai nữ chính đang liên hệ với Tống Dật và Tống Tổ Nhi.

12. Ngô Lỗi luôn có rất nhiều ý tưởng về sự nghiệp của mình. Một số bộ phim thần tượng mà Ngô Lỗi nhận ngày trước về cơ bản đều là do nền tảng tìm đến anh ấy mời diễn chứ thực tế thì anh ấy không quá mặn mà với dòng phim thần tượng. Hơn nữa, bản thân Ngô Lỗi cũng không có ý muốn đi theo con đường lưu lượng, cho nên anh ấy muốn thử sức với nhiều thể loại phim hơn nữa.

13. Mặc dù danh tiếng phim mới của Triệu Lệ Dĩnh không tồi nhưng so với phim "đại bạo" vẫn còn khoảng cách khá xa. Nhiều người tự hỏi liệu không biết Triệu Lệ Dĩnh có thể thông qua bộ phim này mà đoạt giải Bạch Ngọc Lan hay không thì chỉ có thể nói khả năng là rất nhỏ. So với năng lực của những người từng đoạt giải Bạch Ngọc Lan thì Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn kém xa.

14. Dương Mịch vẫn chưa ký hợp đồng với công ty mới. Những năm qua cô ấy và Gia Hành đã có mối ràng buộc quá sâu sắc đến mức hiện tại cả hai bên đều không thể thống nhất về các điều khoản ly khai.

15. Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải lần lượt lọt vào danh sách đề cử “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” và “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại giải Kim Liên tại Liên hoan phim quốc tế Ma Cao.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.