Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/12/2022: Định hướng sự nghiệp của Lưu Diệc Phi rơi vào khủng hoảng, Lâm Tâm Như không muốn Hoắc Kiến Hoa quay lại Cbiz?

Sao quốc tế 07/12/2022 13:53

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đề cử nữ diễn viên có khả năng diễn xuất tốt nhất: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi, Tống Tổ Nhi, Bạch Lộc, Hải Thanh, Tôn Lệ.

2. Sự nghiệp của Dương Tử hiện tại y chang dàn sao nữ 85, đang trong thời kỳ khó khăn và muốn tiến lên chẳng được, xuống cũng không xong. Dương Tử muốn chuyển hình nhưng cô ấy không gánh nổi phim.

3. "Đi đến nơi có gió" của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện dự kiến sẽ được phát sóng vào tháng 12. Lý Hiện rất coi trọng bộ phim này. Anh ấy đã không xuất hiện trong một thời gian dài.

4. Mặc dù Lộc Hàm không cùng Quan Hiểu Đồng xuất hiện trước ống kính nhiều nhưng ở sau lưng, anh ấy đã giúp đỡ cho sự nghiệp của Quan Hiểu Đồng khá nhiều.

5. Định hướng của Lưu Diệc Phi hiện tại không ổn lắm, cô ấy muốn phát triển ở mảng điện ảnh hơn nhưng nay buộc phải quay về truyền hình. Kể từ khi bước chân vào showbiz, cô ấy đã có hậu đài nâng đỡ, xuất phát điểm cao nhưng đa phần mọi người đều chỉ để ý đến ngoại hình của cô ấy thôi. Năng lực nghiệp vụ của Lưu Diệc Phi không được đánh giá cao, từng có một thời gian cô ấy còn bị gọi là “độc dược phòng vé”. Hiện tại, đóng phim truyền hình chỉ là giải pháp tạm thời, muốn thăng hạng địa vị thì cô buộc phải có giải thưởng uy tín ở mảng điện ảnh "chống lưng".

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/12/2022: Định hướng sự nghiệp của Lưu Diệc Phi rơi vào khủng hoảng, Lâm Tâm Như không muốn Hoắc Kiến Hoa quay lại Cbiz? - Ảnh 1

6. Thang Duy vẫn chưa từ bỏ thị trường trong nước, vài năm trước cô ấy đã ký hợp đồng với vài phim truyền hình và điện ảnh nhưng những tác phẩm của cô ấy ở Trung Quốc đều không được khả quan. Những bộ phim như “Người tố giác”, “Đại Minh phong hoa” đều không thu được thành tích tốt. Hơn nữa, mức cát-xê của cô ấy ở trong nước rất cao, song sức hút phòng vé lại quá yếu nên đương nhiên cô ấy không thể nhận được những dự án tốt.

7. Sự cạnh tranh giữa Tống Tổ Nhi và Bạch Lộc khá khốc liệt, vào năm nay họ cũng đã tranh nhau vị trí khách mời cố định trong chương trình “Running man”.

8. Bộ phim “Ngọc cốt dao” của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn dự kiến sẽ được phát sóng vào giữa tháng 1 năm sau.

9. Kế hoạch hiện tại của Triệu Lộ Tư chính là nhận nhiều kịch bản phim chiếu đài, vài bộ đang nằm kho của cô ấy đều được ấn định chiếu đài rồi.

10. Lâm Tâm Như không muốn Hoắc Kiến Hoa trở lại làm việc, cô ấy cho rằng anh ở nhà chăm con cũng rất ổn. Vì điều này mà Lâm Tâm Như đã từ chối những tài nguyên tốt tìm đến Hoắc Kiến Hoa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/12/2022: Định hướng sự nghiệp của Lưu Diệc Phi rơi vào khủng hoảng, Lâm Tâm Như không muốn Hoắc Kiến Hoa quay lại Cbiz? - Ảnh 2

11. Trước đây, Nhậm Gia Luân và vợ có một chút mâu thuẫn trên trường quay nhưng đây là chuyện bình thường của các cặp vợ chồng mà. Cuộc hôn nhân này của họ vẫn rất ổn, chỉ là vợ Nhậm Gia Luân luôn không có cảm giác an toàn, cô ấy sợ chồng nảy sinh tình cảm với bạn diễn nên thường xuyên theo sát. Để khiến vợ yên tâm hơn nên những năm qua, Nhậm Gia Luân sẽ dùng thế thân trong các cảnh quay thân mật. Vài năm trở lại đây, trước khi quay những cảnh thân mật thì Nhậm Gia Luân sẽ báo trước cho vợ một tiếng, thường thường thì vợ anh ấy sẽ có mặt tại trường quay để xem. 

12. Triệu Lệ Dĩnh gần đây có xem xét vài dự án chính kịch, cô ấy vẫn muốn quay lại với phim chính kịch sau khi đã đóng máy Dữ Phượng Hành. Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh cũng thường xuyên tiếp xúc với CCTV để tìm kiếm tài nguyên.

13. Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã đăng ký kết hôn rồi, họ sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau ở nước ngoài.

14. Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh quan hệ rất tốt, bầu không khí đoàn làm phim rất thoải mái. 

15. Có rất nhiều dự án tìm Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác lần hai, nào là thương vụ, hợp thể, trang bìa tạp chí,… và thù lao đều rất cao, nhưng đoàn đội của cả hai bên đều từ chối tất cả.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/12/2022: Angela Baby và Lưu Thi Thi tranh chấp tài nguyên phim, Dương Mịch sẽ đóng vai phản diện?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/12/2022: Angela Baby và Lưu Thi Thi tranh chấp tài nguyên phim, Dương Mịch sẽ đóng vai phản diện?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/12/2022: Angela Baby và Lưu Thi Thi tranh chấp tài nguyên phim, Dương Mịch sẽ đóng vai phản diện?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/12/2022: Angela Baby và Lưu Thi Thi tranh chấp tài nguyên phim, Dương Mịch sẽ đóng vai phản diện?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/12/2022: Trần Phi Vũ 'nên duyên' cùng Châu Đông Vũ nhờ bố ruột, Angela Baby và Châu Tinh Trì chuẩn bị hợp tác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/12/2022: Trần Phi Vũ 'nên duyên' cùng Châu Đông Vũ nhờ bố ruột, Angela Baby và Châu Tinh Trì chuẩn bị hợp tác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/12/2022: Thù lao của Angela Baby 'tụt dốc không phanh', Ngô Lỗi và Lưu Diệc Phi 'nên duyên' trong phim cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/12/2022: Thù lao của Angela Baby 'tụt dốc không phanh', Ngô Lỗi và Lưu Diệc Phi 'nên duyên' trong phim cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/12/2022: Dương Mịch là nữ đỉnh lưu không quan tâm đến phiên vị, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ mở công ty sau khi rời Gia Hành?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/12/2022: Dương Mịch là nữ đỉnh lưu không quan tâm đến phiên vị, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ mở công ty sau khi rời Gia Hành?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/12/2022: Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh từ chối hợp tác cùng nhau, quyền nuôi con sẽ thuộc về Dương Mịch nếu Lưu Khải Uy tái hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/12/2022: Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh từ chối hợp tác cùng nhau, quyền nuôi con sẽ thuộc về Dương Mịch nếu Lưu Khải Uy tái hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/12/2022: Viên Băng Nghiên đi du lịch giữa lùm xùm trốn thuế, Angela Baby là người rất tiết kiệm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/12/2022: Viên Băng Nghiên đi du lịch giữa lùm xùm trốn thuế, Angela Baby là người rất tiết kiệm?

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 32 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu