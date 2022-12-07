Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/12/2022: Định hướng sự nghiệp của Lưu Diệc Phi rơi vào khủng hoảng, Lâm Tâm Như không muốn Hoắc Kiến Hoa quay lại Cbiz?

2. Sự nghiệp của Dương Tử hiện tại y chang dàn sao nữ 85, đang trong thời kỳ khó khăn và muốn tiến lên chẳng được, xuống cũng không xong. Dương Tử muốn chuyển hình nhưng cô ấy không gánh nổi phim.

4. Mặc dù Lộc Hàm không cùng Quan Hiểu Đồng xuất hiện trước ống kính nhiều nhưng ở sau lưng, anh ấy đã giúp đỡ cho sự nghiệp của Quan Hiểu Đồng khá nhiều.

3. "Đi đến nơi có gió" của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện dự kiến sẽ được phát sóng vào tháng 12. Lý Hiện rất coi trọng bộ phim này. Anh ấy đã không xuất hiện trong một thời gian dài.

5. Định hướng của Lưu Diệc Phi hiện tại không ổn lắm, cô ấy muốn phát triển ở mảng điện ảnh hơn nhưng nay buộc phải quay về truyền hình. Kể từ khi bước chân vào showbiz, cô ấy đã có hậu đài nâng đỡ, xuất phát điểm cao nhưng đa phần mọi người đều chỉ để ý đến ngoại hình của cô ấy thôi. Năng lực nghiệp vụ của Lưu Diệc Phi không được đánh giá cao, từng có một thời gian cô ấy còn bị gọi là “độc dược phòng vé”. Hiện tại, đóng phim truyền hình chỉ là giải pháp tạm thời, muốn thăng hạng địa vị thì cô buộc phải có giải thưởng uy tín ở mảng điện ảnh "chống lưng".

6. Thang Duy vẫn chưa từ bỏ thị trường trong nước, vài năm trước cô ấy đã ký hợp đồng với vài phim truyền hình và điện ảnh nhưng những tác phẩm của cô ấy ở Trung Quốc đều không được khả quan. Những bộ phim như “Người tố giác”, “Đại Minh phong hoa” đều không thu được thành tích tốt. Hơn nữa, mức cát-xê của cô ấy ở trong nước rất cao, song sức hút phòng vé lại quá yếu nên đương nhiên cô ấy không thể nhận được những dự án tốt.

7. Sự cạnh tranh giữa Tống Tổ Nhi và Bạch Lộc khá khốc liệt, vào năm nay họ cũng đã tranh nhau vị trí khách mời cố định trong chương trình “Running man”.

8. Bộ phim “Ngọc cốt dao” của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn dự kiến sẽ được phát sóng vào giữa tháng 1 năm sau.

9. Kế hoạch hiện tại của Triệu Lộ Tư chính là nhận nhiều kịch bản phim chiếu đài, vài bộ đang nằm kho của cô ấy đều được ấn định chiếu đài rồi.

10. Lâm Tâm Như không muốn Hoắc Kiến Hoa trở lại làm việc, cô ấy cho rằng anh ở nhà chăm con cũng rất ổn. Vì điều này mà Lâm Tâm Như đã từ chối những tài nguyên tốt tìm đến Hoắc Kiến Hoa.

11. Trước đây, Nhậm Gia Luân và vợ có một chút mâu thuẫn trên trường quay nhưng đây là chuyện bình thường của các cặp vợ chồng mà. Cuộc hôn nhân này của họ vẫn rất ổn, chỉ là vợ Nhậm Gia Luân luôn không có cảm giác an toàn, cô ấy sợ chồng nảy sinh tình cảm với bạn diễn nên thường xuyên theo sát. Để khiến vợ yên tâm hơn nên những năm qua, Nhậm Gia Luân sẽ dùng thế thân trong các cảnh quay thân mật. Vài năm trở lại đây, trước khi quay những cảnh thân mật thì Nhậm Gia Luân sẽ báo trước cho vợ một tiếng, thường thường thì vợ anh ấy sẽ có mặt tại trường quay để xem.

12. Triệu Lệ Dĩnh gần đây có xem xét vài dự án chính kịch, cô ấy vẫn muốn quay lại với phim chính kịch sau khi đã đóng máy Dữ Phượng Hành. Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh cũng thường xuyên tiếp xúc với CCTV để tìm kiếm tài nguyên.

13. Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã đăng ký kết hôn rồi, họ sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau ở nước ngoài.

14. Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh quan hệ rất tốt, bầu không khí đoàn làm phim rất thoải mái.

15. Có rất nhiều dự án tìm Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác lần hai, nào là thương vụ, hợp thể, trang bìa tạp chí,… và thù lao đều rất cao, nhưng đoàn đội của cả hai bên đều từ chối tất cả.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.