Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/12/2022: Trần Phi Vũ 'nên duyên' cùng Châu Đông Vũ nhờ bố ruột, Angela Baby và Châu Tinh Trì chuẩn bị hợp tác?

Sao quốc tế 05/12/2022 13:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sẽ tái hợp trong bản điện ảnh "Thắp Sáng Anh, Sưởi Ấm Em".

2. "Phù Đồ Duyên" của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ sẽ lên sóng sau khi "Khanh Khanh Nhật Thường" của Bạch Kính Đình và Diền Hi Vi kết thúc.

3. Sau khi Lý Nhất Đồng rút Vũ Canh Kỷ, đoàn phim đang tiếp xúc với Châu Dã, còn nam chính sớm đã định Nhậm Gia Luân.

4. Trương Tịnh Nghi phát triển có thể nói là rất tốt. Châu Tấn và Trần Khôn cũng đẩy cho cô ấy rất nhiều tài nguyên. Có dự án tốt sẽ đưa cho cô ấy đầu tiên, đồng thời cô ấy cũng sẽ được mang theo trong những hoạt động xã giao.

5. Trần Phi Vũ đang được ba anh ấy, Trần Khải Ca chuẩn bị cho một phim điện ảnh chế tác lớn. Nữ chính dự định là Châu Đông Vũ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/12/2022: Trần Phi Vũ 'nên duyên' cùng Châu Đông Vũ nhờ bố ruột, Angela Baby và Châu Tinh Trì chuẩn bị hợp tác? - Ảnh 1

6. "Đi Về Nơi Có Gió" của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện sẽ lên sóng vào tháng 12 năm nay. Anh ấy rất coi trọng dự án này. Tuy nhiên, lịch chiếu như vậy vẫn chưa phải sự lựa chọn tốt nhất.

7. Dự án phim "Khom Lưng", phim truyền hình cấp S đã đổi tên thành "Phong Hoả Hồng Tiêu" với dàn diễn viên chính là Lưu Vũ Ninh, Tống Tổ Nhi. Tháng 3 năm sau khai máy.

8. Ngu Thư Hân đã thăng tiến rất nhanh trong hai năm qua. "Tiên kiếm kỳ hiệp 6" đã chính thức hoàn thành, cô ấy sẽ gia nhập đoàn phim "Vân Chi Vũ" sau vài ngày nghỉ ngơi.

9. Trong giới phim đang rất lạc quan về "Gió Thổi Bán Hạ" của Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy hiện đang rất thận trọng trong việc tiếp thị bộ phim này để giành được giải thưởng.

10. Angela Baby và Châu Tinh Trì có mối quan hệ rất tốt, gần đây cả hai chuẩn bị hợp tác.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/12/2022: Trần Phi Vũ 'nên duyên' cùng Châu Đông Vũ nhờ bố ruột, Angela Baby và Châu Tinh Trì chuẩn bị hợp tác? - Ảnh 2

11. Dương Mịch đã từng thử cấy tóc nhưng bác sĩ nói rằng nó rất nguy hiểm nên cô ấy đã từ bỏ không bao giờ thực hiện.

12. Thái Từ Khôn trải nghiệm tình yêu thông qua các chương trình tạp kỹ về tình yêu, về cơ bản đã xem tất cả và thích xem người khác yêu nhau.

13. Đạo diễn Lý An sẽ làm một bộ phim tiểu sử về Lý Tiểu Long và do con trai ông là Lý Thuần đóng chính, anh ấy đã được đào tạo trong ba năm cho vai diễn này.

14. Lưu Khải Uy và bạn gái mới gần đây có liên hệ tham gia một số chương trình tạp kỹ dành cho cặp đôi, nhưng quá trình này không suôn sẻ. Hai người này có danh tiếng và mức độ phổ biến trung bình đối với những người qua đường.

15. Tài nguyên tiếp theo của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là phim điện ảnh, đội ngũ và đạo diễn rất tốt, đến lúc đó doanh thu phòng vé sẽ không tệ. Dịch Dương Thiên Tỉ có khả năng tái hợp với Châu Đông Vũ trong dự án mới.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/12/2022: Thù lao của Angela Baby 'tụt dốc không phanh', Ngô Lỗi và Lưu Diệc Phi 'nên duyên' trong phim cổ trang?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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