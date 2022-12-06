Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/12/2022: Angela Baby và Lưu Thi Thi tranh chấp tài nguyên phim, Dương Mịch sẽ đóng vai phản diện?

Sao quốc tế 06/12/2022 13:51

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Gió Thổi Bán Hạ" của Triệu Lệ Dĩnh được trong giới đánh giá tích cực. Cô ấy cũng đang rất thận trọng. Bộ phim này sẽ tập trung quảng bá sau đó là giành giải thưởng.

2. Giả Nãi Lượng hiện tại đặt toàn bộ tâm tư vào việc livestream kiếm tiền và anh ấy sẽ đến bất cứ chỗ nào có thể kiếm được tiền mà không quan tâm việc bản thân mình là người của công chúng.

3. Tiêu Chiến và Dương Tử đều là những sao tuyến 1, khả năng hợp tác vẫn có nhưng là rất nhỏ. Mặt khác, lịch trình của họ không khớp, thiếu kịch bản hay cùng một nhà đầu tư lớn như Tencent bởi thù lao của song đỉnh lưu là một áp lực khá lớn đối với các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Tiêu Chiến và Dương Tử hiện tại vẫn độc thân, hai người cũng không phải là hình mẫu lý tưởng mà đối phương thích.

4. Đường Yên rất muốn tham gia bộ phim Huyện Ủy Đại Viện. Để lấy được tài nguyên này mà Đường Yên đã đặc biệt đi tìm các mối quan hệ cá nhân, muốn để đối phương làm trung gian nói đỡ cho mình. Nhưng phía bên Huyện Ủy Đại Viện có yêu cầu rất cao đối với diễn viên, hơn nữa còn có rất nhiều sao nữ cũng đang cạnh tranh vai diễn này. Nhờ được người đề cử rồi nhưng vẫn chỉ có thể dựa vào năng lực của Đường Yên để giành lấy vai.

5. Angela Baby và Lưu Thi Thi hiện có xảy ra một chút tranh chấp, tuy nhiên về phương diện phim ảnh thì không có xung đột gì bởi hướng đi của họ khác nhau.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/12/2022: Angela Baby và Lưu Thi Thi tranh chấp tài nguyên phim, Dương Mịch sẽ đóng vai phản diện? - Ảnh 1

6. Bạch Lộc và Thái Từ Khôn gần đây được đồn là đang chuẩn bị công khai.

7. Hướng đi của Lưu Hạo Nhiên khá đa dạng, anh ấy không chỉ muốn tập trung cho điện ảnh nhưng hiện tại thì anh ấy không muốn nhận phim truyền hình. Lưu Hạo Nhiên vốn xuất thân là diễn viên điện ảnh và anh ấy có ưu thế về mảng này hơn, trong tay cũng nắm giữ nhiều mối quan hệ. 

8. Mã Thiên Vũ là người rất tốt bụng. Anh ấy sẽ không từ chối khi có người hỏi vay tiền.

9. Vì La Vân Hi quá gầy nên thường xuyên rơi vào tình trạng không mặc vừa quần áo. Khi tham gia hoạt động, mấy bộ đồ của anh ấy đều phải sửa lại, chụp ảnh tạp chí đều có kẹp ở phía sau.

10. Dương Mịch muốn đóng vai phản diện trong bộ phim tiếp theo của cô ấy, nhưng không phải là kiểu phản diện thuần túy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/12/2022: Angela Baby và Lưu Thi Thi tranh chấp tài nguyên phim, Dương Mịch sẽ đóng vai phản diện? - Ảnh 2

11. Vương Hạc Đệ và Hà Cảnh có mối quan hệ rất tốt. Có thể nói thành công hiện tại của Vương Hạc Đệ không thể không nói đến sự nâng đỡ của Hà Cảnh từ những ngày đầu nên anh ấy rất biết ơn.

12. Lâm Tâm Như không muốn Hoắc Kiến Hoa trở lại làm việc, cô ấy cho rằng anh ở nhà chăm con cũng rất ổn. Vì điều này mà Lâm Tâm Như đã từ chối những tài nguyên tốt tìm đến Hoắc Kiến Hoa.

13. Nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới là một người béo, vì lý do này mà cô ấy cố tình tăng cân. Cô ấy dự định sẽ giành giải thưởng cho bộ phim này và sẽ tập trung vào việc quảng bá thoại gốc và kỹ năng diễn xuất.

14. Dương Dương muốn thử sức với những bộ phim truyền hình hiện đại hơn, hiện tại không có kế hoạch quay cổ trang, những kịch bản anh ấy đọc bây giờ đều là chủ đề nam chủ hiện đại.

15. Cả Châu Tấn và Trần Khôn đều rất thích Trương Tịnh Nghi, đặc biệt là Châu Tấn. Họ dự định sẽ nhận cô ấy là con gái đỡ đầu của mình.

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Angela Baby Luư Thi Thi sao hoa ngữ sao châu á

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