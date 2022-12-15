Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/12/2022: Trần Phi Vũ từ chối tái hợp với Trương Tịnh Nghi, Dương Mịch 'nối lại tình xưa' với Ngụy Đại Huân?

Sao quốc tế 15/12/2022 13:50

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đường Yên sẽ tham gia 1 chương trình thực tế để tạo sự chú ý, sau đó mới tiếp kịch bản quay lại đóng phim.

2. Phim mới của Angela Baby đang tiếp xúc với Lưu Học Nghĩa đóng nam chính.

3. Trương Bân Bân rất hy vọng có được mùa xuân thứ hai sau khi rời khỏi Gia Hành, hiện tại anh ấy đặc biệt trân trọng cơ hội mà nền tảng trao cho mình. Khi quay phim, Trương Bân Bân rất khiêm tốn và rất hợp tác, nếu hôm đó không có cảnh quay của mình, anh ấy sẽ ở lại phim trường cho đến khi công việc của đoàn phim kết thúc.

4.  Quan Hiểu Đồng luôn nhắc tới bạn trai ở mọi nơi khi gặp gỡ bạn bè, người thân.

5. "Thắp Sáng Anh, Sưởi Ấm Em" bản điện ảnh mời Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính nhưng Trần Phi Vũ đã từ chối.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/12/2022: Trần Phi Vũ từ chối tái hợp với Trương Tịnh Nghi, Dương Mịch 'nối lại tình xưa' với Ngụy Đại Huân? - Ảnh 1

6. Nam chính trong phim mới của Lưu Diệc Phi đang đàm phán với Triệu Hựu Đình và Đồng Đại Vi.

7. Bạch Kính Đình là một người đàn ông đáng tin cậy và rất biết nghĩ cho đối phương. Mặc dù giữa Bạch Kính Đình và Tống Dật chưa đến giai đoạn bàn chuyện kết hôn, nhưng cả hai rất nghiêm túc trong chuyện tình này.

8. Cuối năm Cung Tuấn sẽ tham gia sự kiện thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhận được lời mời nhưng 2 người sẽ không cùng xuất hiện.

9. Tình cảm của Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân rất tốt. Đôi khi 2 người rảnh không phải dắt con đi chơi chung mà sẽ gửi con ở nhà sau đó dắt nhau đi chơi riêng.

10. Dương Mịch và Ngụy Đại Huân không tái hợp, hiện Dương Mịch vẫn độc thân.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/12/2022: Trần Phi Vũ từ chối tái hợp với Trương Tịnh Nghi, Dương Mịch 'nối lại tình xưa' với Ngụy Đại Huân? - Ảnh 2

11. Dương Mịch đang tiếp xúc với dự án Đại Hán Phú, đây là phim đại nữ chủ (tập trung vào nữ chính). Sau khi rời khỏi Gia Hành, Dương Mịch mới bắt đầu tìm kiếm kịch bản chuyển hình.

12. Ngoài "Liên Hoa Lâu" thì còn 2 bộ cổ trang nữa đang tiếp xúc với Điền Hi Vi, tài nguyên của cô ấy đã tăng lên thấy rõ.

13. Căn biệt thự của Dương Mịch rất rộng, cô ấy dành nhiều phòng để làm bộ sưu tập của mình, như một phòng mấy mét vuông chỉ để chứa đựng son, phòng để túi xách và giày của cô rộng gần 30 mét vuông, còn phòng chứa quần áo thì phải đến 60 - 70 mét vuông.

14. Lưu Diệc Phi tuyển người cho ekip của mình bắt buộc trình độ phải nói được tiếng Anh thành thạo, thuận tiện cho công việc đàm phán dự án nước ngoài của cô ấy.

15. Thái Từ Khôn và công ty cũ đã tranh chấp trong nhiều năm cũng gây cho cậu ấy không ít phiền phức. Hiện Thái Từ Khôn giao toàn quyền cho luật sư và đoàn đội xử lý.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Trần Phi Vũ Dương Mịch sao hoa ngữ Ngụy Đại Huân Trương Tịnh Nghi

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