Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/12/2022: Dương Dương không độc thân, Triệu Lệ Dĩnh không muốn đóng phim 'tình chị em'?

Sao quốc tế 24/12/2022 13:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dương Mịch tạm thời không nhận phim truyền hình, nhận hai phim chiếu rạp để thay đổ.

2. Tôn Di sau khi ly hôn cũng quảng bá hình ảnh truyền thông cũng không ít.

3. Mạnh Mỹ Kỳ hiện tại tham gia chương trình tạp kỹ kia, công ty của cô cùng đội ngũ mua rất nhiều bản thảo chuyên nghiệp, có thực lực thông tác, vì sau này phát triển tốt cũng rất cố gắng.

4. Hai bộ phim truyền hình nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh là "Hạnh phúc Đến Vạn Gia", "Gió Thổi Bán Hạ" đều được công nhận, cô cũng liên tiếp nhận được không ít lời mời tham gia các bộ phim truyền hình.

5. Dương Dương không độc thân, đối diện với những tin đồn có người yêu thì anh ấy cũng không lên tiếng đáp trả vì sợ bị "v.ả mặt".

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/12/2022: Dương Dương không độc thân, Triệu Lệ Dĩnh không muốn đóng phim 'tình chị em'? - Ảnh 1

6. Mỗi lần Trần Tinh Húc quay phim mới, người đại diện đều căn dặn anh ấy rất kỹ là đừng yêu đương với bạn diễn.

7. Sắp tới, cuộc đối đầu giữa Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sẽ rất hấp dẫn và gay gắt. Cả hai bên đều tự thân tìm kiếm tài nguyên, không bị ràng buộc nào, cuộc đấu sẽ trở nên công bằng và khách quan nhất.

8. Ngu Thư Hân cùng Quách Kính Minh hợp tác trong "Vân Chi Vũ", Quách Kính Minh không vì nàng nổi tiếng liền phân biệt đãi ngộ, chỉ để cho nàng mang theo một chuyên gia trang điểm, những thứ khác đều phải nghe Quách Kính Minh an bài.

9. Tống Á Hiên hiện tại hợp tác với Lam Đài rất thân thiết, nếu như át chủ bài còn có một mùa mới, hắn cũng sẽ tiếp tục đi.

10. Triệu Lệ Dĩnh rời khỏi Hòa Tụng, công ty này liền sa thải những nhân viên từng được phân bổ qua phụ trách công việc cho Triệu Lệ Dĩnh. Còn ekip của Triệu Lệ Dĩnh bây giờ có thể được coi là công ty gia đình, và người quản lý là em họ của cô ấy. Triệu Lệ Dĩnh đang đắn đo chọn kịch bản, giờ đây nữ diễn viên chọn phim rất kỹ, cô ấy muốn diễn cùng với những bậc tiền bối, tuổi tác chênh lệch lớn cũng được, chứ không muốn đóng phim tình chị em.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/12/2022: Dương Dương không độc thân, Triệu Lệ Dĩnh không muốn đóng phim 'tình chị em'? - Ảnh 2

11. Tài nguyên bên Vương Hạc Đệ tăng lên rất nhanh, chất lượng tài nguyên điện ảnh và truyền hình cùng với tài nguyên phát ngôn kinh doanh thời trang đều nâng lên vài cấp, nhất là tài nguyên phát ngôn thương mại đặc biệt rõ ràng.

12. Nhậm Gia Luân nhớ động tác múa vẫn rất nhanh, lúc trước ở đại hội múa, đêm thét chói tai cùng người khác học múa đoàn nữ đều là người đầu tiên học được, lần này cũng là hai ba tiếng học được bài hát mới múa.

13. Cánh săn ảnh rất ghét Lý Hiện, bởi vì mỗi lần họ đến đoàn phim để quay lén nam tài tử sẽ bị anh ấy chỉ trỏ, mắng mỏ, khiến họ tái mặt ngay tại chỗ.

14. Angela Baby bây giờ có thể tiếp xúc với các loại kịch bản không phải là đặc biệt nhiều, và "Mộ Sắc Tâm Ước" là một bộ phim hiện đại của cô rất coi trọng.

15. Lý Hiểu Phong rất muốn gặp cha mẹ Lưu Khải Uy, nhưng Lưu Khải Uy vẫn không đồng ý

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2022: Dương Mịch bực bội khi bị người yêu cũ trói buộc, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi không có ý định tái hợp?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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