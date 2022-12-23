Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2022: Dương Mịch bực bội khi bị người yêu cũ trói buộc, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi không có ý định tái hợp?

Sao quốc tế 23/12/2022 13:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dự án phim của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã vừa đóng máy, anh ấy sẽ tham gia một bộ phim mới vào tháng 1. Lần này, bạn diễn của anh ấy là Trương Tịnh Nghi, mà Trương Tịnh Nghi và Châu Dã cũng từng hợp tác với Trần Phi Vũ, nên có thể nói cả hai cô nàng này khá "có duyên" đấy. Tương lai Trương Tịnh Nghi và Châu Dã sẽ tiếp tục bị so sánh dài dài, được định là đối thủ đối đầu nhau.

2. Ngu Thư Hân hiện đang quay Vân Chi Vũ. Bộ cổ trang tiếp theo đã ký hợp đồng là Vân Tú Hành. Khi cô ấy không quay phim sẽ cùng hội Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Trương Lăng Hách gọi video chỉ để "buôn chuyện".

3. Trần Phi Vũ đã đặc biệt mời một huấn luyện viên thể hình đến giúp anh ấy cải thiện vóc dáng. Sau mỗi buổi tập, anh chàng sẽ chụp ảnh khoe thành quả.

4. Thời gian ngắn tới đây Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không nhận phim mới, phải chờ đến hết Tết Nguyên Đán thì nữ diễn viên mới tiếp tục công việc.

5. Dương Mịch bực bội khi bị người yêu cũ trói buộc, cô cảm thấy những tên tình cũ đó đã gây trở ngại cho sự nghiệp của mình, điều này khiến cô cảm thấy khá khinh bỉ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2022: Dương Mịch bực bội khi bị người yêu cũ trói buộc, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi không có ý định tái hợp? - Ảnh 1

6. Khi Châu Đông Vũ chịu nhiều áp lực, cô ấy sẽ cho nhân viên cùng mình đi du lịch để giải tỏa căng thẳng.

7. Trương Hàn đã lâu không xuất hiện, không phải do anh không muốn xuất hiện, mà là vì không có chương trình truyền hình hay sự kiện nào gửi lời mời. Hiện tại anh đang nghỉ ngơi và viết kịch bản.

8. Bạch Lộc và Ngu Thư Hân có quan hệ rất tốt nhờ có Trương Lăng Hách kết nối. Ba người họ thường ăn tối cùng nhau.

9. Tương Tư Lệnh đã định rồi, là AngelaBaby và Tống Uy Long. Phía nhà sản xuất rất thích Tống Uy Long.

10. Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi không có màn hợp tác thứ 2. Cả hai vốn không có dự định tái hợp, cũng không cho đoàn phim cơ hội đẩy mạnh phương thức hợp tác, do đó họ chăm chú bận rộn với công việc riêng của mình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2022: Dương Mịch bực bội khi bị người yêu cũ trói buộc, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi không có ý định tái hợp? - Ảnh 2

11. Vương Nhất Bác hiện tại rất thận trọng trong việc nhận dự án mới. Anh xem xét kịch bản, coi đoàn đội, bối cảnh, còn xem thêm đối diễn là ai, xem xét đủ loại yếu tố, rất ít dự án có thể đáp ứng được điều kiện của anh.

12. Ngụy Đại Huân và Tần Lam sẽ không phản hồi về vấn đề quan hệ tình cảm. Bây giờ dư luận đang tranh luận gay gắt, nếu đứng ra giải thích sẽ thêm phiền phức, chi bằng dùng biện pháp xử lý lạnh thì hơn.

13. Bạch Lộc hiện đang cùng Vương Hạc Đệ vui vẻ hợp tác ở đoàn phim, những lời Vu Chính nói trên mạng xã hội cơ bản là không ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.

14. Trong những dự án cổ trang ra mắt năm tới, Trường Tương Tư của Dương Tử có tiềm năng nhất.

15. Thật khó để nói Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh có thể giành giải thưởng hay không, nhưng năm sau chắc chắn sẽ góp mặt trong đề cử của Bạch Ngọc Lan và Kim Ưng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghị sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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