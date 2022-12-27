Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/12/2022: Dương Mịch có dự định sản xuất phim, Triệu Lộ Tư và Lý Quân Duệ tái hợp trong dự án phim?

2. Hứa Khải là "gà cưng" của Vu Chính, Vu Chính cũng hết lòng bảo vệ địa vị giới cho cậu ấy. Chuyện yêu đương không mấy ảnh hưởng tới sự nghiệp nên Hứa Khải không mấy quan tâm đến chuyện này

1. Tài nguyên của Phạm Thừa Thừa là kiểu so với phía trên thì không bằng nhưng so với phía dưới thì có thừa. Cậu ấy vẫn nhận được kịch bản đều đều, không lo không có phim quay.

4. Tài nguyên trước đây của Thẩm Nguyệt về cơ bản là do công ty trực tiếp đàm phán, bây giờ công ty chẳng còn tìm được dự án nào tốt cả, nên cô cũng bắt đầu xuất hiện trên các chương trình giải trí để tìm kiếm sự nổi tiếng.

3. Mối quan hệ giữa Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng rất tốt, anh ấy còn cho "tình cũ" cổ phần của công ty.

5. Dương Mịch muốn phát triển theo hướng nhà sản xuất, cô ấy thường nói rằng, vào một ngày nào đó khi không có lời mời đóng phim nữa thì cô ấy sẽ trở thành nhà sản xuất.

6. Công ty phim ảnh của riêng La Vân Hi đã bắt đầu đầu tư vào các dự án. Anh ấy đã nhận diễn một dự án phim truyền hình trong vai trò nam chính và sẽ bấm máy vào năm sau. Nếu La Vân Hi là nhà đầu tư, anh ấy sẽ có nhiều tiếng nói hơn.

7. Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có kế hoạch vào đoàn quay phim nên cô ấy chưa tiếp xúc kịch bản mới.

8. Triệu Lệ Dĩnh xem như đã chuyển hình thành công. Bất kể là ở đề tài nông thôn hay xây dựng sự nghiệp cô ấy đều phát huy rất tốt. Diễn xuất có tiến bộ và nhận được sự tán thành của công chúng.

9. "Nguyệt Ca Hành" của Trương Bân Bân và Từ Lộ là 1 bộ huyền huyễn đầu tư thấp, nền tảng đẩy lên chiếu nhằm lấp trống, vốn đã không ôm nhiều hy vọng.

10. Triệu Lộ Tư và Lý Quân Duệ tái hợp quay phim có thể nhìn ra hai người họ rất hiểu nhau, cũng rất thân thuộc, nhưng không có chút chuyện yêu đương nào.

11. Trong những năm gần đây, chỉ có Ngô Lỗi là tiểu sinh 95 duy nhất quay phim truyền hình cấp S+, cho thấy nhà sản xuất đánh giá Ngô Lỗi có thể gánh được phim. Ngô Lỗi hiện đang nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho các dự án năm 2023.

12. Dương Dương đang chọn những kịch bản về đề tài quân đội hoặc trinh thám, anh ấy có hứng thú với chủ đề này hơn.

13. Hiện Phạm Thừa Thừa và Trần Phi Vũ chưa cạnh tranh tài nguyên với nhau. Hai người đều thuộc dạng có sẵn tài nguyên tốt.

14. Hiện tại nhiệt độ và nhân khí của Triêu Lộ Tư tăng lên rất nhanh cùng danh tiếng của tác phẩm. Tencent đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy 1 bộ ngôn tình hiện đại.

15 Bạch Lộc đang muốn thiết lập lại hình tượng cô nàng độc thân, gần đây ekip của cô ấy đang tung ra rất nhiều bản thảo như thế. Vốn dĩ nàng tiểu hoa làm thế vì bên phía Keep Running muốn Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tạo nhiệt độ cùng nhau cho mùa mới, hai bên cũng đã đồng ý về điều này.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.