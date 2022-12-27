Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/12/2022: Dương Mịch có dự định sản xuất phim, Triệu Lộ Tư và Lý Quân Duệ tái hợp trong dự án phim?

Sao quốc tế 27/12/2022 13:57

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tài nguyên của Phạm Thừa Thừa là kiểu so với phía trên thì không bằng nhưng so với phía dưới thì có thừa. Cậu ấy vẫn nhận được kịch bản đều đều, không lo không có phim quay.

2. Hứa Khải là "gà cưng" của Vu Chính, Vu Chính cũng hết lòng bảo vệ địa vị giới cho cậu ấy. Chuyện yêu đương không mấy ảnh hưởng tới sự nghiệp nên Hứa Khải không mấy quan tâm đến chuyện này

3. Mối quan hệ giữa Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng rất tốt, anh ấy còn cho "tình cũ" cổ phần của công ty.

4. Tài nguyên trước đây của Thẩm Nguyệt về cơ bản là do công ty trực tiếp đàm phán, bây giờ công ty chẳng còn tìm được dự án nào tốt cả, nên cô cũng bắt đầu xuất hiện trên các chương trình giải trí để tìm kiếm sự nổi tiếng.

5. Dương Mịch muốn phát triển theo hướng nhà sản xuất, cô ấy thường nói rằng, vào một ngày nào đó khi không có lời mời đóng phim nữa thì cô ấy sẽ trở thành nhà sản xuất.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/12/2022: Dương Mịch có dự định sản xuất phim, Triệu Lộ Tư và Lý Quân Duệ tái hợp trong dự án phim? - Ảnh 1

6. Công ty phim ảnh của riêng La Vân Hi đã bắt đầu đầu tư vào các dự án. Anh ấy đã nhận diễn một dự án phim truyền hình trong vai trò nam chính và sẽ bấm máy vào năm sau. Nếu La Vân Hi là nhà đầu tư, anh ấy sẽ có nhiều tiếng nói hơn.

7. Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có kế hoạch vào đoàn quay phim nên cô ấy chưa tiếp xúc kịch bản mới.

8. Triệu Lệ Dĩnh xem như đã chuyển hình thành công. Bất kể là ở đề tài nông thôn hay xây dựng sự nghiệp cô ấy đều phát huy rất tốt. Diễn xuất có tiến bộ và nhận được sự tán thành của công chúng.

9. "Nguyệt Ca Hành" của Trương Bân Bân và Từ Lộ là 1 bộ huyền huyễn đầu tư thấp, nền tảng đẩy lên chiếu nhằm lấp trống, vốn đã không ôm nhiều hy vọng.

10. Triệu Lộ Tư và Lý Quân Duệ tái hợp quay phim có thể nhìn ra hai người họ rất hiểu nhau, cũng rất thân thuộc, nhưng không có chút chuyện yêu đương nào.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/12/2022: Dương Mịch có dự định sản xuất phim, Triệu Lộ Tư và Lý Quân Duệ tái hợp trong dự án phim? - Ảnh 2

11. Trong những năm gần đây, chỉ có Ngô Lỗi là tiểu sinh 95 duy nhất quay phim truyền hình cấp S+, cho thấy nhà sản xuất đánh giá Ngô Lỗi có thể gánh được phim. Ngô Lỗi hiện đang nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho các dự án năm 2023.

12. Dương Dương đang chọn những kịch bản về đề tài quân đội hoặc trinh thám, anh ấy có hứng thú với chủ đề này hơn.

13. Hiện Phạm Thừa Thừa và Trần Phi Vũ chưa cạnh tranh tài nguyên với nhau. Hai người đều thuộc dạng có sẵn tài nguyên tốt.

14. Hiện tại nhiệt độ và nhân khí của Triêu Lộ Tư tăng lên rất nhanh cùng danh tiếng của tác phẩm. Tencent đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy 1 bộ ngôn tình hiện đại.

15 Bạch Lộc đang muốn thiết lập lại hình tượng cô nàng độc thân, gần đây ekip của cô ấy đang tung ra rất nhiều bản thảo như thế. Vốn dĩ nàng tiểu hoa làm thế vì bên phía Keep Running muốn Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tạo nhiệt độ cùng nhau cho mùa mới, hai bên cũng đã đồng ý về điều này.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/12/2022: Nhậm Gia Luân bị bà xã quản lý nghiêm ngặt, Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni sẽ hợp tác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/12/2022: Nhậm Gia Luân bị bà xã quản lý nghiêm ngặt, Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni sẽ hợp tác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/12/2022: Nhậm Gia Luân bị bà xã quản lý nghiêm ngặt, Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni sẽ hợp tác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/12/2022: Nhậm Gia Luân bị bà xã quản lý nghiêm ngặt, Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni sẽ hợp tác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/12/2022: Ngụy Đại Huân và Tần Lam sẽ kết hôn, mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chỉ là bạn bè?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/12/2022: Ngụy Đại Huân và Tần Lam sẽ kết hôn, mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chỉ là bạn bè?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/12/2022: Dương Dương không độc thân, Triệu Lệ Dĩnh không muốn đóng phim 'tình chị em'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/12/2022: Dương Dương không độc thân, Triệu Lệ Dĩnh không muốn đóng phim 'tình chị em'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2022: Dương Mịch bực bội khi bị người yêu cũ trói buộc, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi không có ý định tái hợp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2022: Dương Mịch bực bội khi bị người yêu cũ trói buộc, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi không có ý định tái hợp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/12/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là 'đối thủ không đội trời chung', Lưu Thi Thi mang thai lần thứ 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/12/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là 'đối thủ không đội trời chung', Lưu Thi Thi mang thai lần thứ 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12/2022: Vương Hạc Đệ thay thế Thái Từ Khôn trong Keep Running, Bạch Lộc chia tay Hứa Khải vì sự nghiệp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12/2022: Vương Hạc Đệ thay thế Thái Từ Khôn trong Keep Running, Bạch Lộc chia tay Hứa Khải vì sự nghiệp?

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 3 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 3 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng