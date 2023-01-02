Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/1/2023: Trần Phi Vũ 'nên duyên' Ngu Thư Hân trong dự án mới, hình tượng của Quan Hiểu Đồng không hợp với vai chính trong phim thần tượng?

2. Bộ phim “Tinh lạc ngưng thành đường” với sự tham gia của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch hôm nay đã nhận được giấy cho phép phát sóng.

1. May mắn là bộ phim “Khánh dư niên 2” đã có thể khai máy trong kỳ nghỉ đông năm nay, nếu chậm trễ thêm nữa thì Trương Nhược Quân sẽ phải tham gia vào một đoàn làm phim khác như vậy thì “Khánh dư niên 2” sẽ không thể quay được.

4. Ở bộ "Khói Lửa Nhân Gian" Dương Dương vẫn có quyền lên tiếng rất cao. Anh ấy không muốn tuyên truyền theo hướng couple nên video chiêu thương chỉ nói về con đường sự nghiệp trong vai diễn của anh ấy.

3. Sang năm bộ phim "Khom Lưng" sẽ chính thức khởi quay, Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi được nhắm tới vai chính.

5. “Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược” với sự kết hợp lần đầu của Trần Phi Vũ, Ngu Thư Hân.

6. Lý Lan Địch vẫn luôn được Đường Nhân dàng tài nguyên cho, nhưng cô ấy lại không có khả năng "bạo" được. Hợp đồng của cô ấy sắp đến hạn và cô ấy không có ý định gia hạn.

7. Bạn bè trong giới của Hoa Thần Vũ không nhiều nhưng duyên khá giới của cậu ấy rất tốt. Có không ít nghệ sĩ không nổi tiếng theo đuổi cậu ấy.

8. Tài nguyên của Trương Vũ Kiếm đã tụt dốc không phanh, hiện không thể lấy được dự án nào tốt nữa. Nhân viên đều thấy không có tương lai mà tìm công việc khác.

9. Do vấn đề chiều cao nên Cao Vỹ Quang khó lấy được tài nguyên nhất phiên trong các dự án tầm trung. Tài nguyên của anh ấy dịch chuyển dần sang các vai phụ.

10. Hình tượng và khí chất của Quan Hiểu Đồng không phù hợp với các vai chính trong phim thần tượng. Cô ấy đã thử sức với một số bộ phim nhưng đều thất bại cả, không thể trách các nhà đầu tư không có niềm tin vào cô ấy.

11. Hồ Nhất Thiên cũng không chỉ đóng phim, cũng muốn tiếp xúc nhiều hơn với tài nguyên điện ảnh, lén lút tích cực tham gia tiệc tùng của các đạo diễn lớn, tự tiến cử nhân vật.

12. Khi Lý Hiện đóng phim, anh ấy sẽ luôn đi theo bên cạnh đạo diễn để học cách đạo diễn một bộ phim.

13. Dương Dương những tháng gần đây vẫn luôn bận rộn trên trường quay để quay phim mới. Gần đây anh ấy đã hoàn thành tất cả các phân cảnh và đóng máy bộ phim này. Tiếp theo đây anh ấy sẽ nghỉ ngơi một thời gian để xử lý các hoạt động thương mại và tài nguyên thời trang mà anh ấy đã tích lũy.

14. Gia đình Quan Hiểu Đồng vẫn rất mê tiền, hoạt động và thù lao phim đều báo giá bên ngoài rất cao, chỉ cần tiền đúng chỗ, cho dù để cho cô làm vai phụ cũng được.

15. Dương Dung rất thích trạng thái công việc hiện tại của mình, nhận vai diễn mình thích, gần đây đều xem đều là quyển sách trong giới chính kịch, phân lượng nhân vật khác nhau, trong đó có nữ diễn viên phụ của bộ phim rất được lòng cô.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.