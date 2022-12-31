Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/12/2022: Triệu Lệ Dĩnh không muốn đóng cùng sao nam trẻ tuổi, Dương Mịch sẽ ngồi thiền khi tâm trạng không tốt?

2. Trong nhóm của Nhậm Gia Luân còn có người thân của vợ, đang làm trợ lý và các công việc khác.

1. Dương Mịch sẽ vào đoàn phim mới vào tháng 2 sắp tới, đây là dự án điện ảnh, đạo diễn từng đoạt giải của Cannes. Bên cạnh đó, cô ấy cũng đã quay chụp tạp chí Bazaar số tháng 2/2023.

4. Bộ phim “Tinh lạc ngưng thành đường” với sự tham gia của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch hôm nay đã nhận được giấy cho phép phát sóng.

3. Mặc dù sự hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh với Hòa Tụng về cơ bản đã kết thúc, nhưng cô ấy vẫn giữ mối quan hệ tốt với đàn chị Lý Băng Băng. Tính cách của hai người họ khá giống nhau.

5. Triệu Lệ Dĩnh không muốn đóng cùng sao nam trẻ tuổi đóng phim tình cảm. Nàng đối với đệ đệ thực sự không có hứng thú, diễn đôi tình nhân cũng không được tự nhiên. Cô ấy vẫn thích đóng cùng người bằng tuổi, hơn tuổi hoặc đại thúc hơn.

6. Triệu Anh Tử cô ấy không phải là nghệ sĩ lưu lượng chính vì vậy việc cô ấy đã kết hôn cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng sau khi việc này bị lộ ra, lại có một số người cảm thấy thương xót cho cô ấy, cảm thấy rằng cô ấy đã phải trải qua chuyện gì mới có thể biến thành như bây giờ.

7. Sức nóng và lượt phát sóng của Trương Tử Phong trong "Con gái trở về" cũng khá tốt, phần tiếp theo của cô vẫn là phim điện ảnh, cùng Hồ Tiên Hoàng hợp tác trong dự án "Du lịch qua mặt trăng”.

8. Trịnh Khải trước đây đã thua lỗ rất nhiều, tham gia rất nhiều chương trình tạp kỹ, thậm chí danh tính diễn viên cũng bị ảnh hưởng, đã lâu không ra mắt tác phẩm tiêu biểu nên nếu dự án "Người tiền nhiệm 4" có thể đạt được thành tích tốt thì sẽ cũng là một sự thúc đẩy nghề nghiệp cho anh.

9. Hoa Thần Vũ trong giới tuy rằng không nhiều bạn bè, nhưng duyên phận khác giới rất tốt, rất nhiều nghệ sĩ nhỏ theo đuổi anh.

10. Khi tâm trạng không tốt, Dương Mịch sẽ ngồi thiền.

11. Sức nóng của Đường Yên không bằng những nữ diễn viên lức 85 cùng thời.

12. Mỗi lần quan Hiểu Đồng tổ chức sự kiện thảm đỏ, cô đều thảo luận tương đối cao, rất được các thương hiệu yêu thích.

13. Trang điểm của Cúc Tịnh Y luôn điều chỉnh đột phá, trang điểm rất dễ khiến blogger bắt chước, trình độ chụp hình của cô cũng rất ổn định, vẫn rất xuất chúng.

14. Quan Hiểu Đồng so với diễn xuất, cô thích kinh doanh thời trang, công việc kinh doanh của cô cũng thực sự rất thuận lợi.

15. Khi Lý Hiện đóng phim, anh ấy sẽ luôn đi theo bên cạnh đạo diễn để học cách đạo diễn một bộ phim.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.