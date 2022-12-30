2. Mặc dù sự hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh với Hòa Tụng về cơ bản đã kết thúc, nhưng cô ấy vẫn giữ mối quan hệ tốt với đàn chị Lý Băng Băng. Tính cách của hai người họ khá giống nhau.

1. Cúc Tịnh Y là nữ nghệ sĩ không thích tiệc tùng, dần dần không ai muốn mời cô ấy nữa.

4. Báo cáo dữ liệu hàng năm của Weibo đã được công bố và những ngôi sao có số lượt tương tác khủng nhất, cũng được xem là người hâm mộ đông đảo, khán giả yêu thích nhất, đó chính là: Tiêu Chiến, Châu Thâm, Tống Á Hiên, Nhậm Gia Luân, Vương Nhất Bác.

3. Dương Dương bây giờ chọn tài nguyên đều là nghiêng về thể loại quân đội hoặc chính kịch. Nam diễn viên hiện khá hứng thú với 2 đề tài này.

5. Hiện Trần Phi Vũ vẫn độc thân, nghe nói gia đình cậu ấy quản rất chặt phương diện tình cảm của con cái.

6. Tài nguyên của Nhậm Mẫn rất ổn định, Quang Tuyến sẽ đẩy những dự án có đội ngũ chế tác tốt cho cô ấy trước.

7. Bây giờ Chu Nhất Long đang tập trung vào mảng điện ảnh với những kịch bản chất lượng, anh ấy không muốn trở lại đóng phim truyền hình.

8. Vương Nhất Bác bây giờ toàn tâm toàn ý chạy theo mảng điện ảnh, công ty không kiểm soát được cậu ấy. Nam minh tinh có rất nhiều quyền tự do lựa chọn, hiện tại cậu ấy không tham gia nhiều sự kiện, ngoại trừ tiệc giao thừa cuối năm, tất cả các hoạt động khác đã bị từ chối.

9. Một dự án phim đang mời Lưu Đức Hoa, Dương Dương, Tống Thiến diễn chính. Dù chỉ là tin đồn nhưng đã nhận phải sự phản đối gay gắt của fan hâm mộ, vì họ không muốn Dương Dương - Tống Thiến kết hợp cùng nhau, khán giả trung lập cũng không tin vào tin đồn này, bởi rất khó để hai người này tái ngộ.

10. Dự án phim "Yêu 199" đã chính thức khởi quay vào ngày 29/12, Phạm Thừa Thừa và Dương Tử đều tham gia đầu tư cho bộ phim này.

11. Dương Mịch sẽ vào đoàn phim mới vào tháng 2 sắp tới, đây là dự án điện ảnh, đạo diễn từng đoạt giải của Cannes. Bên cạnh đó, cô ấy cũng đã quay chụp tạp chí Bazaar số tháng 2/2023.

12. Khách mời của đêm giao thừa - chào đón năm mới của CCTV: Châu Thâm, Trần Vỹ Đình, Tiêu Kính Đằng, Bạch Lộc, Mao Hiểu Đồng,...

13. Bộ phim "Voi Biết Bay" đã xác định được dàn diễn viên chính là Cung Tuấn và Nhậm Mẫn, dự kiến mùa xuân năm sau sẽ khởi quay.

14. Bộ phim "Xuân khuê mộng lý nhân" do Đinh Vũ Hề và Bành Tiểu Nhiễm quý 1/2023 lên sóng.

15. Tài nguyên của Vương Nguyên không bằng hai người kia có liên quan đến hoạch định ban đầu. Do dịch bệnh nên cậu ấy không thể đi du học đúng dự kiến, làm ảnh hưởng đến tài nguyên.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.