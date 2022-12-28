Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/12/2022: Tần Lam rất hào phóng với Ngụy Đại Huân, Dương Mịch không tiếp xúc với nhà chồng nhưng vẫn gửi quà cho con gái?

2. Drama cổ trang "Đại phụng đả canh nhân" có tìm đến Bạch Kính Đình thương lượng đóng vai nam chính nhưng vẫn chưa quyết định.

1. Phim mới của Angela Baby hiện đang nhắm nam chính là Trương Tân Thành.

4. Tháng sau Cung Tuấn và Dương Mịch sẽ xuất hiện trên cùng một tạo chí để quảng bá phim nhưng có thể sẽ không chụp chung.

3. Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đang chiêu thương, khoảng giữa tháng 1 sẽ lên sóng. Dự kiến phim được lên sóng trước dịp Tết Nguyên Đán.

5. Tần Lam rất hào phóng với Ngụy Đại Huân, những món quà mà cô ấy tặng người yêu đều lên tới 5 chữ số (tầm 340 triệu đồng trở lên), đã thế còn rất thường xuyên.

6. Gần đây có một kịch bản điện ảnh song nữ chủ rất hay tìm đến Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần.

7. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại đã rất thành công trên con đường chuyển hình, cho dù là đề tài nông thôn lần trước hay đề tài lập nghiệp lần này đều thể hiện rất tốt, đều có tiến bộ, độ nhận diện của công chúng tương đối cao.

8. Bộ phim tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn trong tình trạng chưa chắc chắn và chưa liên hệ kịch bản mới, bởi vì cô ấy chưa có kế hoạch vào đoàn phim.

9. Tài nguyên của Vương Hạc Đệ đã cải thiện nhanh chóng, chất lượng của tài nguyên phim và đại ngôn thời trang đã được nâng lên nhiều cấp độ.

10. Dương Mịch thường xuyên gửi đồ đến Hong Kong cho con gái Tiểu Gạo Nếp, tuy nhiên cô không tiếp xúc với nhà chồng cũ, tiếp xúc riêng tư cũng tương đối ít, phương thức gửi quà tương đối thuận tiện hơn. Trước kia cô còn đặc biệt tìm thương hiệu để tùy chỉnh trang phục mẹ con, nhưng Tiểu Gạo Nếp mặc hay không thì không phải cô có thể quyết định, mẹ con gặp mặt ít đi rất nhiều chuyện nhỏ trong cuộc sống liền không thể nhúng tay vào.

11. Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi là bạn bè đơn thuần, không có tình cảm nam nữ.

12. Lý Nhất Đồng về cơ bản không tham gia thường trú trong các chương trình tống nghệ, thường là khách mời, thời gian chủ yếu đều dành để đóng phim.

13. Drama cổ trang Chiết Yêu (Khom lưng) do Tống Tổ Nhi, Lưu Vũ Ninh đóng chính tháng 1 khai máy.

14. “Nguyệt Ca Hành” của Trương Bân Bân và Từ Lộ là một bộ phim cổ trang kinh phí thấp, nền tảng sử dụng để lấp đầy lịch chiếu, vì vậy không có nhiều hy vọng.

15. Nhậm Mẫn so với dàn hoa cùng tuổi coi như không tệ, mặc dù không có tác phẩm tiêu biểu, nhưng cô ấy đã có độ nhận diện và tích lũy được lượng người hâm mộ đáng kể. Hiện tại chỉ cần xem cô có thể cho ra một tác phẩm có danh tiếng cao hay không.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.