Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/1/2023: Thù lao của Địch Lệ Nhiệt Ba tăng mạnh, Dương Dương hẹn hò với người ngoài ngành?

Sao quốc tế 01/01/2023 13:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tôn Lệ gây mất lòng thương hiệu cũng như khiến giới thời trang lắc đầu ngán ngẩm khi cô cố chấp đưa em gái vào quảng cáo cho nhãn hàng. Nhiều khách h.àng VIP của thương hiệu Valentino ngỡ ngàng với sự xuất hiện của em gái Tôn Lệ vì người này chẳng có khí chất gì đặc biệt cả.

2. "Đại đường phú" tiếp xúc với Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu cùng một lúc, đây là một bộ phim cổ trang do CCTV sản xuất

3. Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn sẽ lên sóng vào tháng tới, bộ phim sẽ phải tranh thủ làm nóng, quảng bá chứ giai đoạn chiêu thương sắp kết thúc.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây không sắp xếp được công việc quan trọng nào nên cô ấy sẽ nhuộm tóc cho vui, thực ra cô ấy muốn thử nhiều màu tóc khác nhau.

5. Gần đây thù lao và phí chứng thực của Địch Lệ Nhiệt Ba tăng mạnh, hiện tại một số thương hiệu trong nước không đủ khả năng chi trả cho cô ấy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/1/2023: Thù lao của Địch Lệ Nhiệt Ba tăng mạnh, Dương Dương hẹn hò với người ngoài ngành? - Ảnh 1

6. Hồ Ca mắc chứng OCD, mỗi khi sắp xếp quần áo ở hậu trường, anh ấy sẽ căn chỉnh sao cho đều và đẹp nhất, khi nhìn thấy các nghệ sĩ khác đi lại với phụ kiện bị xiêu vẹo, anh ấy sẽ đi tới giúp họ chỉnh lại chúng.

7. Bạch Lộc đã ký gia hạn với công ty, Vu Chính sẽ biết điều hơn, hạn chế vạ miệng rước họa cho "gà nhà".

8. Châu Đông Vũ từng nói rằng cô ấy mắc chứng sợ nước, nhưng cô ấy du lịch đến Hải Nam hàng năm, và sở thích của cô ấy là lướt sóng và trượt ván.

9. Hiện tại Vương Tuấn Khải không có phim chiếu, đoàn đội cậu ấy vẫn rất kín tiếng.

10. Dương Dương và Vương Sở Nhiên không hẹn hò nhưng lời đồn vì nam diễn viên đang yêu đương với người ngoài ngành.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/1/2023: Thù lao của Địch Lệ Nhiệt Ba tăng mạnh, Dương Dương hẹn hò với người ngoài ngành? - Ảnh 2

11. Cung Tuấn và Nhậm Mẫn sẽ hợp tác trong một bộ phim.

12. Ông chủ của Điền Hi Vi không thích Trương Lăng Hách, hai người đã thảo luận về việc hợp tác, nhưng bây giờ vì chuyện này mà nam chính không ký.

13. Trương Tử Phong đã giới thiệu cho Yên Hủ Gia một đạo diễn mà cô ấy quen biết lâu năm, muốn đưa bạn trai vào lĩnh vực điện ảnh.

14. Trần Phi Vũ hiện đang độc thân và rất nghe lời gia đình. Anh ấy khá nghiêm khắc trong các mối quan hệ của mình, không có liên lạc riêng tư với bất kỳ nữ diễn viên nào mà anh ấy từng hợp tác.

15. Mặc dù Trần Phi Vũ và Phạm Thừa Thừa cùng tuổi nhưng họ đang đi trên những con đường khác nhau, chưa có sự cạnh tranh về tài nguyên.

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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