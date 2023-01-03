Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/1/2023: Dương Mịch được nhiều 'đàn em' trong giới theo đuổi, Triệu Lệ Dĩnh đóng phim điện ảnh để chuyển hình?

Sao quốc tế 03/01/2023 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Tồn cả hai bên hiện nay đều không muốn được nhắc tên cùng với nhau nữa.

2. Khi Địch Lệ Nhiệt Ba không có hoạt động nào, đội ngũ stylist của cô ấy sẽ chuẩn bị và lên ý tưởng trước một số kế hoạch tạo kiểu trên thảm đỏ.

3. Địch Lệ Nhiệt Ba đã quay cuồng công việc liên tục trong vài năm qua và không có cơ hội nghỉ ngơi, vì vậy sau khi "Công tố tinh anh" kết thúc, cô ấy đã không gia nhập đoàn ngay mà muốn nghỉ ngơi một thời gian.

4. Bộ phim “Trường nguyệt tẫn minh” do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính rất được Youku xem trọng, đây là át chủ bài của nền tảng. Youku xem xét thời gian thiên thời địa lợi nhân hòa để bộ phim lên sóng, muốn tạo ra một bộ phim đại bạo.

5. Dương Mịch hiện được rất nhiều đàn em trong giới theo đuổi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/1/2023: Dương Mịch được nhiều 'đàn em' trong giới theo đuổi, Triệu Lệ Dĩnh đóng phim điện ảnh để chuyển hình? - Ảnh 1

6. Những kịch bản hiện tại mà Dương Dương đang tiếp xúc đều là đề tài về quân đội hoặc trinh thám, anh ấy khá có hứng thú với những đề tài này.

7. Hiện chưa có tin tức gì về việc Đường Yên sẽ tham gia quay phim. Thái độ của đoàn đội cô ấy là nếu có dự án phim phù hợp thì sẽ chấp nhận, nếu không thì sẽ chờ cơ hội sau. Hiện tại cô ấy đã tham gia một tiết mục giải trí, điều này có thể duy trì độ nổi tiếng hơn nữa cũng sẽ giúp ích cho việc nhận phim sau này.

8. Lưu Vũ Ninh nói chuyện rất ngọt ngào, anh ấy thu hút các nhà sản xuất và nhà đầu tư mà anh ấy hợp tác, cả nam và nữ.

9. Ngu Thư Hân vẫn đang ăn kiêng và tập thể dục, bởi vì yêu cầu về hình thể của Quách Kính Minh thực sự rất nghiêm ngặt.

10. Triệu Lệ Dĩnh đang xem xét một bộ điện ảnh và một dự án phim truyền hình được đầu tư lớn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/1/2023: Dương Mịch được nhiều 'đàn em' trong giới theo đuổi, Triệu Lệ Dĩnh đóng phim điện ảnh để chuyển hình? - Ảnh 2

11. Trương Tịnh Nghi được coi là tiểu hoa nổi bật nhất công ty, Châu Tấn và Trần Khôn đã dồn rất nhiều nguồn lực cho cô ấy, tài nguyên tốt sẽ đưa cô ấy trước.

12. Phim tiếp theo của Vương Nhất Bác có thể không phải phim điện ảnh mà là phim truyền hình.

13. Mẹ của Trần Phi Vũ rất quan tâm đến những thay đổi cảm xúc của anh ấy, sẽ hỏi han mỗi ngày.

14. Khi Trương Tịnh Nghi không làm việc, cô ấy sẽ tham gia các lớp học diễn xuất.

15. Đội ngũ của Trương Tuyết Nghênh đã trải qua một sự thay đổi lớn, các thành viên trong đội hiện tại đều là nhân viên cũ của Hoắc Kiến Hoa.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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