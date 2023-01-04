Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/1/2023: Trần Vĩ Đình và Lý Dịch Phong vẫn giữ liên lạc với nhau, Dương Tử giảm 7 ký để tham gia phim?

Sao quốc tế 04/01/2023 13:54

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vương Nhất Bác vẫn chưa ký hợp đồng tham gia dự án "Trường phong phá lãng", nữ chính là Tống Dật, khả năng cao sẽ không thay đổi. Vương Nhất Bác hiện tại rất thận trọng trong việc nhận kịch bản, đặc biệt chú ý đến việc phim có được lên sóng đài truyền hình không, dàn diễn viên là những ai và cũng như chất lượng sản xuất của ekip. Phía Vương Nhất Bác yêu cầu rất cao.

2. Địch Lệ Nhiệt Ba mấy năm nay đều làm việc liên tục, lúc này cũng muốn nghỉ ngơi cho tốt, dừng lại điều chỉnh trạng thái, việc tiến tổ phim mới có thể để sau Tết hãy tính.

3. Tin đồn tình cảm giữa Thái Từ Khôn và Bạch Lộc chỉ là tin đồn để xem phản ứng của cả hai ra sao.

4. Quách Hiểu Đình tính cách cô ấy rất dễ gần, giới giải trí xem trọng cô là chuyện có thật, nhưng vẫn chưa dám để cô đảm nhận vai nữ chính, nghĩ cô thích hợp với nữ phụ hơn.

5. Trần Vĩ ĐìnhLý Dịch Phong vẫn giữ liên lạc với nhau. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/1/2023: Trần Vĩ Đình và Lý Dịch Phong vẫn giữ liên lạc với nhau, Dương Tử giảm 7 ký để tham gia phim? - Ảnh 1

6. Cúc Tịnh Y không có nhiều bạn bè trong giới.

7. Triệu Lệ Dĩnh sẽ nghỉ ngơi một thời gian, vẫn có những buổi chụp tạp chí và các hoạt động bí mật khác. Việc tham gia phim mới phải chờ sau Tết Nguyên Đán.

8. Trần Ngọc Kỳ sau này sẽ quay lại đóng nữ 2, tiền thù lao hiện không được bao nhiêu.

9. Triệu Lộ Tư và Dương Hiểu Bồi có quan hệ thân thiết, ở Thần Ẩn cô có yêu cầu gì Dương Hiểu Bồi đều vui vẻ đón nhận.

10. Dương Tử giảm 7 ký trước khi tham gia quay phim dự án "199 Yêu" cùng Phạm Thừa Thừa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/1/2023: Trần Vĩ Đình và Lý Dịch Phong vẫn giữ liên lạc với nhau, Dương Tử giảm 7 ký để tham gia phim? - Ảnh 2

11. Tiêu Chiến thích những cô gái dịu dàng nhưng kiên định, kiểu người phải có chính kiến ​​của mình.

12. Bộ phim dân quốc "Trường phong phá lãng" do Vương Nhất Bác và Tống Dật đóng chính 6/1 khai máy.

13. Huỳnh Hiểu Minh là con nuôi của Hướng Hoa Cường và Trần Lam. Trước đây vì muốn thiết giao quan hệ nên giáo chủ đã nhận hai vợ chồng nhà Hướng làm bố mẹ đỡ đầu, giờ đây anh ấy đã có thế lực của mình, mối quan hệ này bỗng dưng đổi thành nhà họ Hướng cần tới hơn. Dù hiện tại Huỳnh Hiểu Minh ít liên hệ với bố mẹ nuôi, nhưng họ cần thì anh ấy vẫn giúp.

14. Phạm Băng Băng và Xa Thi Mạn có cùng một hội bạn chung tạm gọi là "hội phú bà", nhưng cả hai lại không có sự giao thiệp với nhau.

15.  Biển số xe của Dương Tử số cuối cùng là 6, mua nhà cũng ở tầng 6, ở khách sạn cũng yêu cầu số phòng là 6. Do đó con số may mắn của cô ấy là 6.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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