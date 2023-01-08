Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/1/2023: Hoắc Kiến Hoa sẽ không trở lại giới giải trí, những cảnh hôn của Nhậm Gia Luân bị cắt ghép rất nhiều?

Sao quốc tế 08/01/2023 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Châu Tấn và Trần Khôn không chỉ dạy diễn xuất cho Trương Tịnh Nghi mà còn đưa những người bạn là giáo sư của họ đến dạy kèm cho cô ấy.

2. Tống Dật mặc dù sống chung với Bạch Kính Đình nhưng cô ấy không có mang bầu, bởi vì cô ấy chưa muốn có con trong giai đoạn này. Nữ diễn viên vẫn muốn làm việc chăm chỉ, xây dựng sự nghiệp, cô ấy không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị bàn tán mọi lúc mọi nơi.

3. Trước mắt Đi Đến Nơi Có Gió có một màn khởi đầu không thuận lợi với Lưu Diệc Phi. Thành tích mặt thương mại chẳng có gì ấn tượng, đã thế nhan sắc lẫn diễn xuất của thần tiên tỷ tỷ đều bị chê bai rất nhiều.

4. Dương Mịch hiện đang đi nghỉ ở Hạ Môn, cô ấy vừa tổ chức xong đội ngũ mới và cũng đang đi nghỉ ngơi.

5. Hoắc Kiến Hoa sẽ không trở lại giới giải trí nữa. Dù sao thì nam diễn viên cũng có tuổi rồi, vai diễn sở trường không hợp với anh ấy nữa, mà tài chính lại dư dả, nên tận hưởng cuộc sống gia đình thôi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/1/2023: Hoắc Kiến Hoa sẽ không trở lại giới giải trí, những cảnh hôn của Nhậm Gia Luân bị cắt ghép rất nhiều? - Ảnh 1

6. Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ ra nước ngoài để chụp ảnh cho Dior vào tháng 3.

7. Trương Nghệ Hưng không xuất hiện nhiều ở trong nước trong khoảng thời gian này, nhưng anh ấy đã làm rất tốt trong một số hoạt động ở nước ngoài và đang có kế hoạch tham gia một bộ phim dài tập tiếp theo.

8. Có ý kiến thu hút sự tranh luận của nhiều dân mạng xứ Trung khi nhận xét về Bạch Lộc như sau: "Cô ấy là phiên bản chất lượng thấp của Lý Thấm. Về cơ bản, Bạch Lộc đi theo con đường của Lý Thấm, nói chung là gánh phim không nổi nên chỉ có thể diễn phiên hai, giống như "làm nền", là món trang sức để tô vẽ, giúp nam chính thêm phần nổi bật vậy".

9. Lý Thấm sẽ hợp tác với Vương Nhất Bác.

10. Những cảnh hôn của Nhậm Gia Luân đã cắt ghép rất nhiều.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/1/2023: Hoắc Kiến Hoa sẽ không trở lại giới giải trí, những cảnh hôn của Nhậm Gia Luân bị cắt ghép rất nhiều? - Ảnh 2

11. Trần Ngọc Kỳ đã chấm dứt hợp đồng với Đường Yên.

13. Phim mới của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nhất Bác sắp cạnh tranh dịp Tết Nguyên Đán. Cả hai đều rất coi trọng bộ phim mới của mình, tư bản đứng sau cũng đang chờ xem khả năng gánh vác phòng vé của họ.

14. Người đại diện mới ký hợp đồng của Dương Tử là người đại diện cũ của Angela Baby và Tỉnh Bách Nhiên, đang quản lý mảng thời trang cho Lưu Thi Thi, sau này sẽ chia một số tài nguyên thời trang cho Dương Tử, giúp ích cho cô ấy rất nhiều vì tài nguyên thời trang của cô luôn rất khan hiếm, phong cách không được ưa chuộng cho nên kinh doanh cũng không tốt lắm, nhưng quản lý lớn vẫn là mẹ cô.

15. Trương Nhược Quân và Trần Hiểu hiện đang cạnh tranh nhau rất gắt gao.

 

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa Nhậm Gia Luân sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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