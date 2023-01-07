2. Phim chiếu mạng cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang "Thiên Hạ Vô Song": đạo diễn Quách Hổ, biên kịch Tiêu Tương Đông Nhi, diễn viên chính tạm định Đường Yên.

4. Bạch Lộc vốn là một người rất sôi nổi, cô ấy không có "gánh nặng thần tượng", đặc biệt là sau khi tham gia Keep Running. Nữ diễn viên cảm thấy bản thân như được giải phóng bản tính thật sự, thoải mái khua chân múa tay, vô cùng vui vẻ, chơi trò chơi hết mình.

5. Angela Baby có tình yêu mới, không phải các sao nam mới trong làng giải trí mà là một người đàn ông giàu có ở ngoài ngành.

6. Ngô Kỳ Long đích thực là kiểu "con trai cưng của mẹ". Anh ấy coi những gì mẹ nói như là "thánh chỉ", trợ cấp vô điều kiện cho những đứa em của mình để mua nhà và xe hơi.

7. Chương trình liên hoan mùa xuân hoa kiều toàn cầu 2023: Hà Cảnh, Tề Tư Quân, Cận Mộng Giai, Châu Thâm, Hứa Ngụy Châu, Lý Tư Đan Ny, Vưu Trường Tĩnh, Kim Nguyệt, Phương Cẩm Long, Hoa Thần Vũ, Trần Lập Nông, Châu Bút Sướng. Ngày 11/1 ghi hình, mùng 1 âm phát sóng

8. Đậu Kiêu hiện tại không có nhiều quyền tự chủ trong việc quay phim, nếu Hà Siêu Liên không đồng ý, anh ấy chắc chắn sẽ không thể nhận dự án được.

9. Dương Dương là người rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại, sẽ không vì công việc mà khiến bản thân trở nên quá bận rộn, hơn nữa cậu ấy cũng rất dở trong việc dậy sớm.

10. Lưu Diệc Phi trước kia là yêu đương với doanh nhân, hiện giờ độc thân.

11. Giờ đây trong mắt dư luận thì Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân là một cặp đối thủ. Trong nước, người hâm mộ hai bên ngang ngửa nhau, ở quốc tế thì Triệu Lộ Tư nhỉnh hơn một chút.

12. Lộc Hàm hiện tại không có kế hoạch đóng phim truyền hình, xin giấy phép tổ chức concert cũng khó nên trong thời gian tới, anh ấy vẫn sẽ tập trung vào đầu tư bên lề.

13. Trương Nghệ Mưu đang tiếp xúc tiểu hoa 85, trong tay ông có dự án tìm tiểu hoa 85 để hợp tác, có vẻ như Dương Mịch được nhắm đến đầu tiên, tiếp đó là Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi.

14. Trần Triết Viễn đang tiếp xúc phim của CCTV "Đêm Tối Và Bình Minh"

15. Tống Thiến và Duyệt Khải hợp tác rất vui vẻ, nhưng phía sau cô có quy hoạch của riêng mình, không muốn bị giới hạn bởi công ty.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.