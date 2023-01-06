Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/1/2023: Dương Tử dễ kết thân với mọi người, Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có khả năng đóng phim chung?

2. Bây giờ sẽ không ai thuyết phục được Hồng Hân ly hôn, bởi vì trước đó mọi người xung quanh đã khuyên nhủ biết bao lần nhưng cô ấy đều để ngoài tai. Dù biết chồng ngoại tình nhưng cô ấy cũng "nhắm mắt làm ngơ".

1. Bạch Lộc và Trương Lăng Hách muốn công khai nhưng đoàn đội không cho phép.

4. Trợ lý Triệu Lộ Tư mang dép lê cho cô, loại chuyện này kỳ thật trong ngành xem ra rất bình thường, bất kỳ trợ lý nào ở bên cạnh nghệ sĩ hơn một năm, đều mang vớ cho nghệ sĩ nhà mình cởi giày, chỉ là Triệu Lộ Tư bị chụp lại mà thôi.

3. Phim mới của Hứa Khải đã định là "Em còn đẹp hơn cả sao trời", nữ chính Đàm Tùng Vận.

5. Dương Tử rất dễ kết thân với mọi người, cô ấy tạo cảm giác thân thiện, gần gũi. Dù là nhân viên hay bạn bè nghệ sĩ cũng không ai ghét bỏ được cô ấy. Nữ diễn viên khéo ăn nói, tính cách lại hào phóng, cô ấy thường mua trà sữa cho mọi người.

6. Trần Phi Vũ nhận được không ít lời mời tham dự tiệc vượt năm nhưng cuối cùng đều không đi.

7. Ngô Tuyên Nghi rất khó hoà đồng, tính tình có hơi công chúa, mẹ cô ấy cũng khá gây bất mãn khi đi ra ngoài nên cô ấy không có mấy tiếng tốt trong giới.

8. Lộc Hàm dễ bắt chuyện với giới truyền thông, chỉ cần các buổi phỏng vấn không đề cập đến chuyện tình cảm riêng tư của anh ấy thì nam ca sỹ rất vui vẻ tiếp nhận, điều này hoàn toàn trái ngược với Quan Hiểu Đồng.

9. Trương Thiên Ái thích chi tiền trong các mối quan hệ, cô ấy cho rằng đây là cách thể hiện sức mạnh của mình.

10. Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có khả năng đóng phim chung.

11. Vương Nhất Bác hiện chọn kịch bản rất kỹ, sẽ xem xét nền tảng phát sóng, dàn diễn viên tham gia, đội ngũ sản xuất.

12. Phùng Thiệu Phong mấy tháng nay anh đều bận rộn quay phim trong đoàn làm phim, hợp tác với Cảnh Điềm trong kịch bản cổ trang.

13. Thẩm Nguyệt ở bên bạn trai nhiều năm, tình cảm rất ổn định.

14. Quan hệ giữa Thẩm Đằng và Quan Hiểu Đồng hiện nay rất bình thường, Quan Hiểu Đồng muốn góp mặt trong phim mới của Thẩm Đằng nhưng anh ấy không đồng ý.

15. Người đại diện hiện tại của Dương Tử là người đại diện cũ của Dương Dĩnh. Đây Là 1 người rất xuất sắc về marketing, tài nguyên thời trang.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.