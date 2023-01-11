Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/1/2023: Trương Đại Đại tạm quản lý công việc cho Dương Mịch, Hứa Khải sẽ 'nên duyên' cùng Đàm Tùng Vận?

Sao quốc tế 11/01/2023 13:53

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Châu Tấn cũng là người yêu vào mất đi lý trí. Trước kia cũng vì yêu đương mà lỡ dở không ít công việc, nhưng dựa vào thực lực diễn xuất vẫn có thể vững chắc lên hàng "đại hoa đán của Cbiz".

2. Phim của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện chiếu hiệu quả vẫn ổn, nhưng nhiều người đánh giá là sẽ "khó bạo" như Mộng Hoa Lục được.

3. Thành Nghị nhận được nguồn tài nguyên chủ lưu khá ổn. Thành Nghị thuộc dạng nghệ sĩ nghe lời công ty, công ty muốn anh ấy nhận phim gì anh ấy sẽ đóng phim đó, cơ bản không cãi lại ý lãnh đạo. Hoan Thụy cũng cấp đoàn đội tốt nhất cho anh ấy.

4. Hứa Khải hiện đang độc thân, ảnh chụp cậu ấy với Triệu Tình là ảnh cũ. Nguyên do bị lộ là Vu Chính có ý muốn quảng bá người mới nên tạo chiêu trò truyền những hình ảnh này ra ngoài. Sau khi đạt được mục đích thì Vu Chính chỉ cần lên tiếng xác nhận Hứa Khải độc thân.

5. Chuyện Trương Đại Đại tạm quản lý công việc cho Dương Mịch là sai sự thật.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/1/2023: Trương Đại Đại tạm quản lý công việc cho Dương Mịch, Hứa Khải sẽ 'nên duyên' cùng Đàm Tùng Vận? - Ảnh 1

6. Năm trước Ngu Thư Hân có nổi tiếng hơn nhưng "địa vị" trong giới của cô ấy không tăng lên, thù lao cũng tăng không đáng kể.

7. Lộc Hàm hiện chỉ chủ yếu tập trung vào đầu tư, riêng việc đầu tư vào các show giải trí cũng giúp anh ấy thu về hàng chục triệu tệ mỗi năm.

8. Mảng thương mại của Dương Tử có thay đổi mới, cắt đứt hoàn toàn với Hoan Thụy.

9. Dương Mịch đang đàm phán bộ phim điện ảnh của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, nếu thuận lợi thì tháng 2/2023 sẽ bắt đầu khởi quay.

10. Hứa Khải từng muốn dựa vào Định Luật Tình Yêu 80/20, mong bộ này sẽ thành công để anh ấy nâng tầm danh tiếng và địa vị, nhưng phim không đạt kết quả như kỳ vọng. Hiện tại sự nghiệp diễn xuất của Hứa Khải có hơi chững lại, anh ấy cần cẩn trọng hơn, dự án sắp tới bạn diễn là Đàm Tùng Vận.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/1/2023: Trương Đại Đại tạm quản lý công việc cho Dương Mịch, Hứa Khải sẽ 'nên duyên' cùng Đàm Tùng Vận? - Ảnh 2

11. "Anh Hùng Chí" của Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đầu tư 300 triệu.

12. "Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn 2" xác định dàn diễn viên chính là Cung Tuấn, Triệu Lộ Tư.

13. Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa quyết định nhận dự án nào, cô ấy rất cẩn trọng trong khâu chọn kịch bản, sợ chọn nhầm gây ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.

14. Trong làng giải trí, người quyên góp xây trường học nhiều nhất không phải là Cổ Thiên Lạc mà là Hằng Nga của Tây Du Ký bản 1986.

15. Nam chính của dự án "Nữ đội trưởng cảnh sát hình sự" đang tiếp xúc với Trương Tân Thành và Chu Á Văn. Nữ chính chắc chắn là Địch Lệ Nhiệt Ba, ở phương diện chuyện tình cảm thì Chu Á Văn hợp với mỹ nhân Tân Cương.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Đàm Tùng Vận Hứa Khải sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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