Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/1/2023: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ là bạn bè bình thường, Dương Mịch được nhiều nam diễn viên kém tuổi theo đuổi?

2. Trần Triết Viễn và Thẩm Nguyệt sẽ tiếp tục hợp tác trong bộ phim truyền hình "Lúm Đồng Tiền Nhỏ".

1. "Vụng trộm không thể dấu" mới hoàn thành được hai tháng, vừa mới hoàn thành bản cắt đầu tiên, sau đó lồng tiếng, bản cắt tinh xảo, kiểm tra nội bộ, chỉnh sửa ba lần, xếp hàng chờ duyệt, sau đó sẽ được phát hành. Nhanh nhất sẽ là vào tháng 6 năm 2023.

4. Lâm Duẫn và Nhan Nhân Trung đã chia tay được nửa năm.

3. Trương Nhược Quân nói sau Tết “Khánh dư niên 2” sẽ bắt đầu, Trần Đạo Minh đã tỏ vẻ không tham gia quay phim nữa.

5. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chỉ là bạn bè bình thường, không có liên lạc riêng tư.

6. Điền Hi Vi hiện chuyên nghiệp hơn, đoàn đội cũng vung không ít tiền để "lôi kéo" các mối quan hệ.

7. Bạch Kính Đình và Tống Dật là kiểu yêu đương kín đáo, nên một số chương trình có giao tình muốn mời họ cũng không tham gia.

8. Gia Hành đem Chúc Tự Đan bồi dưỡng thành nhị tỷ rồi, đoàn đội có rất nhiều người là của Dương Mịch trước đây.

9. Phim chiếu mạng cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang "Thiên Hạ Vô Song": diễn viên chính tạm định Đường Yên.

10. Dương Mịch được khá nhiều các nam diễn viên kém tuổi theo đuổi.

11. Dự án "Nữ đội trưởng cảnh sát hình sự" về cơ bản đã định nữ chính là Địch Lệ Nhiệt Ba, biên kịch Chu Tô Tiến, còn đạo diễn là Trương Vĩnh Tân.

12. Đặng Siêu lần này anh chuyên gửi một nhóm bạn nhờ bạn bè trong giới tuyên truyền phim.

13. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hiện tại vốn liếng sau lưng còn có va chạm, không có khả năng cùng chung mặt trận.

14. Thẩm Nguyệt hiện có nhiều tin đồn về các dự án phim, nhưng thật sự thì cô ấy chưa thể nắm chắc trong tay được bộ nào cả. Gần đây, chương trình có sự góp mặt của Thẩm Nguyệt - Lớp Học Vô Hạn Siêu Việt khá nổi tiếng và tạo được độ đề tài rất tốt, nhưng hầu hết những lời nhận xét, bình luận về nữ chính Tân Vườn Sao Băng đều là tiêu cực. Bởi vì các tác phẩm của Thẩm Nguyệt trong hai năm qua có thành tích không tốt lắm, và độ nổi tiếng của cô ấy ở trạng thái "bảy nổi ba chìm", chẳng có chút tiến triển nào.

15. Bộ phim truyền hình cổ trang Trường Lăng có sự tham gia của dàn diễn viên Lưu Diệc Phi, Vương Hạc Đệ, Từ Chính Khê.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.