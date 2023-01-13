Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/1/2023: Dương Mịch và Đường Yên không còn xích mích với nhau, Tiêu Chiến 'nên duyên' với Tống Tổ Nhi trong phim cổ trang?

Sao quốc tế 13/01/2023 13:53

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Khánh Dư Niên" phần 2 lại kéo dài thời hạn khai máy, hiện Trương Nhược Quân trống lịch nên đang xem kịch bản mới

2. Nguồn thời trang của Dương Tử luôn rất khan hiếm, bởi vì phong cách, hình tượng, dáng vẻ của cô ấy không được các nhãn hàng ưa chuộng cho lắm. Dù thuê stylist hay người đại diện xịn thì cô nàng cũng khó thay đổi được.

3. MC của "Xin Chào Thứ 7" đã đổi thành Thầy Hà và Ngô Trạch Lâm. Phùng Hi hết hợp đồng không ký tiếp nữa.

4.  Thành Nghị hiện đang rất ổn định, anh ấy không thiếu tài nguyên, độ hảo cảm của khán giả qua đường dành cho nam diễn viên cũng tốt nữa. Tuy ngoại hình không quá nổi bật nhưng bù lại, diễn xuất Thành Nghị khá ổn trong lứa tiểu sinh mới bật lên những năm gần đây.

5. Dương Mịch Đường Yên đã làm hòa, trước kia vì lợi ích khiến hai bên trở mặt thành thù. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/1/2023: Dương Mịch và Đường Yên không còn xích mích với nhau, Tiêu Chiến 'nên duyên' với Tống Tổ Nhi trong phim cổ trang? - Ảnh 1

6. Mạng xã hội bất ngò xôn xao trước thông tin "Trần Thiên Tiên Trong Lời Đồn 2" nam chính đổi từ Đinh Vũ Hề thành Cung Tuấn, nữ chính vẫn là Triệu Lộ Tư. 

7. Lý Thấm đi con đường thuần diễn viên, âm thầm rèn luyện diễn xuất. 

8. Trước kia Vương Nguyên chủ yếu tham gia chương trình truyền hình, nhưng hiện tại cũng từ từ nối lại tài nguyên phim ảnh. Vai diễn cậu ấy chuẩn bị tiếp xúc là trong 1 bộ phim điện ảnh.

9. Top những diễn viên đâng đợi 'bạo' trong năm 2023 do trang douban bầu chọn: Vương An Vũ, Lý Quân Duệ, Trần Triết Viễn, Lý Hoành Nghị, Trương Lăng Hách, Ngao Thụy Bằng.

10. Bộ phim "Đại Đạo Triêu Thiên" tiếp xúc vai chính với Tiêu Chiến, Tống Tổ Nhi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/1/2023: Dương Mịch và Đường Yên không còn xích mích với nhau, Tiêu Chiến 'nên duyên' với Tống Tổ Nhi trong phim cổ trang? - Ảnh 2

11. Ngô Cẩn Ngôn đã lâu không tham gia đóng phim, không phải không ai mời đóng phim mà chủ yếu do chất lượng kịch bản tìm đến kém hoặc vai diễn được chia phiên vị quá thấp. Công ty vẫn đang giúp cô ấy đẩy tài nguyên.

12. Năm nay Triệu Lệ Dĩnh có 2 bộ chiếu đài là "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" và "Gió Thổi Bán Hạ" đều được tán thành. Hiện tại có rất nhiều kịch bản tốt tìm cô ấy.

13. Đài Hồ Nam giờ đây tỏ thái độ không ưa Lưu Diệc Phi, một phần là do Đi Đến Nơi Có Gió chỉ đạt rating tầm trung trong khi phí bản quyền cao chót vót, một phần người hâm mộ của Lưu Diệc Phi "tâng bốc" thần tượng.

14. Gần đây, Triệu Lộ Tư không dám tùy tiện sai nhân viên trợ giúp chỉnh đồ hay làm gì cho mình, bị phóng viên chụp lại cảnh này đã khiến nàng tiểu hoa chịu quá nhiều phiền phức, rắc rối.

15. Dù hồi nhỏ rất nghịch nhưng hiện tại Trần Phi Vũ rất ngoan, luôn nghe theo lời sắp xếp của bố mẹ, anh ấy biết rõ con đường mà họ vạch ra cho mình chính là hướng đi tốt nhất.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/1/2023: Chung Hán Lương độc thân sau khi 'ẩn hôn', Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cạnh tranh tài nguyên phim điện ảnh?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Tiêu Chiến Đường Yên Tống Tổ Nhi sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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