Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/1/2023: Trần Phi Vũ và Ngu Thư Hân đang đàm phán hợp tác, Lâm Canh Tân bị giảm tiền thù lao?

Sao quốc tế 16/01/2023 14:03

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vương Khải quay phim tần suất không cao lắm, nhưng bảo đảm hàng năm đều có phim được phát sóng, "Hướng gió mà đi" có thành tích khá tốt, nhiệt độ cũng rất cao, nhưng độ thảo luận trên mạng xã hội Weibo không sôi nổi so với kì vọng.

2. Lần đây Lưu Vũ Hân xuất hiện rất nhiều, từ các sự kiện giao thừa mừng xuân cho tới chương trình giải trí. Bởi vì trong thời gian tới, cô nàng không có ý định lấn sân sang diễn xuất, cho nên tài nguyên đều tập trung vào âm nhạcthời trang. Danh tiếng của Lưu Vũ Hân khá phổ biến trong giới thần tượng, khả năng ủng hộ của fan hâm mộ lại không tệ nên tài nguyên thời trang của cô ấy có thể nói là dẫn đầu trong lứa nghệ sỹ cùng thời. 

3. Nhiều người đánh giá trong tương lai Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân sẽ nắm vị thế như Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch hiện tại vậy.

4. Lý Nhất Đồng rất thích bận rộn với công việc và tài nguyên, không quá so đo về tiền thù lao, cũng nghe lời người đại diện.

5. Trần Phi Vũ và Ngu Thư Hân đúng là đang đàm phán hợp tác.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/1/2023: Trần Phi Vũ và Ngu Thư Hân đang đàm phán hợp tác, Lâm Canh Tân bị giảm tiền thù lao? - Ảnh 1

6. Vương Nguyên làn da rất mẫn cảm, chỉ cần thức đêm hoặc là ăn cay liền dễ dàng nổi mụn.

7. Trần Hiểu trước mắt tiếp xúc một bộ phim dân quốc.

8. Tạ Na khá hào phóng với những người bạn thân như Hà Cảnh và Triệu Lệ Dĩnh, khi thanh toán cho bữa tối.

9. Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn phần 2 chuẩn bị khởi động, nữ chính vẫn là Triệu Lộ Tư, nhưng nam chính từ Đinh Vũ Hề thành Cung Tuấn. Mà đáng nói trong nguồn tin này, Triệu Lộ Tư sẽ là nhất phiên trong vai trò đại nữ chủ, Cung Tuấn chỉ là nhị phiên. Thật ra tin này là giả đó, nhà sản xuất chỉ đang có ý định làm phần 2 thôi, nên dàn diễn viên còn chưa tiếp xúc với ai.

11. Cổ trang "Khom lưng" tạm định nữ chính Tống Tổ Nhi, nam chính Lưu Vũ Ninh, nữ nhị Tuyên Lộ, nam hai Lưu Đoan Đoan.

10. Hiện tại địa vị của Lâm Canh Tân không còn như trước, tiền thù lao cũng giảm rất nhiều. Lý do là anh ấy không có tâm sự nghiệp cũng không muốn quản lý hình thể.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/1/2023: Trần Phi Vũ và Ngu Thư Hân đang đàm phán hợp tác, Lâm Canh Tân bị giảm tiền thù lao? - Ảnh 2

12. Tống Tổ Nhi ký với Nhất tâm. Tuy hiện tại tài nguyên của Nhất Tâm không mạnh như trước nhưng để tỏ thành ý vẫn kéo mấy bộ phim về làm lễ ra mắt cho cô ấy.

13. Châu Dã và Trương Dư Hi đang cạnh tranh 1 kịch bản, Châu Dã có cơ hội lớn hơn một chút.

14. Thực tích phim truyền hình của Nhậm Gia Luân rất tốt, hơn nữa phim cậu ấy quay không bị đắp chiếu, rất nhiều bộ còn có thể lên đài. Hiện chưa nghe tin "Hoàng Hôn Tâm Ước" chiếu vào dịp tết, nhưng mà không gì là không thể.

15. "Trường Lăng" thực sự chưa định là Vương Hạc Đệ. Dự án này tiếp xúc rất nhiều người nhưng vẫn chưa chọn được người thích hợp.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/1/2023: Triệu Lệ Dĩnh tái ngộ cùng Chu Nhất Long trong dự án phim truyền hình, Lý Hiện và Lưu Diệc Phi sẽ song ca cùng nhau?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Trần Phi Vũ Ngu Thư Hân sao hoa ngữ sao châu á Lâm Canh tân

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