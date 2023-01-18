1. Dự án phim "Thanh Vân Thai" nữ chính hiện đang tiếp xúc với vai nữ chính là Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư .

4. Dự án của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong năm 2023 đều quay phim điện ảnh. Có thể nói cuộc cạnh tranh giữa họ đi từ màn ảnh nhỏ sang màn ảnh rộng rồi, để xem ai giành được giải Tam Kim trước.

3. Trần Đô Linh hiện có trong tay 15 bộ phim chưa lên sóng.

5. Triệu Lộ Tư hiện đang độc thân kể từ sau khi chia tay nam nghệ sĩ lưu lượng cao, người đó đã giới thiệu tài nguyên thời trang cho cô.

6. Châu Dã và Lại Quán Lâm hiện vẫn đang hẹn hò với nhau, nhưng dự đoán cả hai sắp chia tay vì bận rộn công việc.

7. Đời tư của Hứa Khải khá giống với Hoàng Cảnh Du, rất là thị phi và tai tiếng.

8. Triệu Lệ Dĩnh trong vòng 2 năm qua kiểm soát chặt chẽ chất lượng nhân vật để lấn sân sang chính kịch, vì thế mà nảy sinh bất đồng với đại hoa từng hợp tác.

9. Dương Siêu Việt rất tiết kiệm và hiếm khi mua những món đồ xa xỉ. Sau khi nổi tiếng, cô ấy đã mua một ngôi nhà lớn cho gia đình.

10. Sau khi Nhậm Gia Luân có con, chuyện gia đình càng khiêm tốn, phỏng vấn cũng không đề cập tới, tốt xấu cũng không. Phương diện này của nam diễn viên khá là tốt, thường chú trọng bảo vệ sự riêng tư của gia đình, trong giới danh tiếng cũng tốt.

11. Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi đạt được 8,1 điểm Douban, điểm số khá tốt. Tuy nhiều người nói rating phim này ảm đạm, nhưng thực tế cũng khá tốt, phía trên dành lời khen khi bộ phim này đã thúc đẩy du lịch địa phương và phát triển kinh tế. Đài CCTV6 cũng đã công chiếu phim Mulan của Lưu Diệc Phi và rating rất ấn tượng. Có thể nói Lưu Diệc Phi vẫn rất sáng suốt trong việc lựa chọn kịch bản.

12. Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, họ vẫn luôn là đôi bạn thân thiết nhất trong Thiên Triều Tứ Tử năm nào.

13. Khi Vương Nhất Bác hát trong đêm tiệc, vì động tác cầm micro chậm nửa nhịp, bị nghi ngờ hát nhép, nhưng người hâm mộ giải thích livestream có độ trễ, hơn nữa hiện trường sẽ có âm thanh đệm, cho nên không phải hát nhép.

14. Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch đóng vai chính trong bộ phim cổ trang "Tinh Lạc Ngưng Tụng Thành Đường" bị trì hoãn phát sóng vào giữa và cuối tháng 2 năm nay.

15. Trương Vân Long từng là thành viên một đội bóng đá chuyên nghiệp, sau đó chuyển sang làm diễn viên.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.