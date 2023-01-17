Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/1/2023: Dương Mịch tự mở công ty giải trí riêng, Triệu Lệ Dĩnh rất có tham vọng trong giới điện ảnh và truyền hình?

2. Nhờ bộ phim hợp tác với Dương Dương,Vương Sở Nhiên đã được xếp vào hàng ngũ tiểu hoa đợi "bạo hồng".

1. Vương Hạc Đệ không chia tay, nghệ sĩ trang điểm không phải là bạn gái của anh, bạn gái của anh bây giờ sẽ không xuất hiện công khai nữa.

4. Dương Siêu Việt rất tiết kiệm, rất ít khi mua đồ xa xỉ, sau khi nổi tiếng liền đổi cho gia đình một căn nhà lớn.

3. Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long đều đã vấp phải tin đồn hợp tác trong dự án "Thiên Kiêu", tuy nhiên phim mới của Triệu Lệ Dĩnh hiện đang thảo luận là đề tài điện ảnh, hợp tác với Tiêu Ương.

5. Dương Mịch chuẩn bị tự mở công ty giải trí mới, rất nhiều nghệ sĩ nhỏ hy vọng được cô ấy chọn.

6. "An nhạc truyện" của Địch Lệ Nhiệt Ba Cung Tuấn đã qua kiểm tra, Youku hiện đang lựa chọn đúng thời điểm phát sóng.

7. Trương Bân Bân và Cảnh Điềm nhận được kịch bản mong họ tái ngộ, cả hai cũng tỏ ý hứng thú chứ không hề từ chối. Dù sao cả hai đã tạo ra hiệu ứng bùng cháy trong Tư Đằng.

8. Gia đình Ngụy Đại Huân là một công ty bất động sản và truyền thông.

9. Lưu Hạo Nhiên không có ý định kết hôn, Châu Đông Vũ đang chuẩn bị phát triển thành đại hoa, hai người trước mắt vẫn đang chú tâm sự nghiệp.

10. Triệu Lệ Dĩnh rất có tham vọng trong giới điện ảnh và truyền hình, giới truyền hình đã rất ổn định, bây giờ cũng muốn xông vào giới điện ảnh.

11. Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao cùng nhau đầu tư vào ngành công nghiệp trò chơi.

12. Hầu Minh Hạo cho tới bây giờ đều rất ít khi ở phương diện tuyên truyền, cho dù là tần suất tuyên truyền trong tác phẩm cũng thấp hơn nhiều so với các tiểu sinh cùng thời.

13. Ngu Thư Hân ở đoàn làm phim Tiểu Tứ rất tốt, không dám đến muộn về sớm, Tiểu Tứ vẫn tương đối nghiêm khắc.

14. Nhậm Gia Luân ký một bộ phim cổ trang, dự án cụ thể hiện tại vẫn đang trong giai đoạn bảo mật, những người có liên quan đều đã ký hợp đồng.

15. Cúc Tịnh Y không ít lần bị đoàn đội lừa gạt, lúc trước đi biểu diễn trong một bữa tiệc nào đó, ngay cả một bộ mỹ phẩm cũng không mang theo, cuối cùng vẫn là cô hỏi mượn nữ nghệ sĩ hậu bối.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.