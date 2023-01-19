Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/1/2023: Dương Tử và Phạm Thừa Thừa rất thân thiết, Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận tái hợp trong phim mới?

2. Tỉnh Bách Nhiên vẫn còn vài bộ tồn kho. "Đường Về" đóng với Đàm Tùng Vận đã có được giấy phép. "Nam Yên Trai Bút Lục" đóng cùng Lưu Diệc Phi bị "đắp chiếu" nhiều năm, khả năng lên sóng trong năm nay rất khó.

1. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư thời gian này sẽ không xuất hiện công khai cùng nhau vì người hâm mộ của cặp đôi "đẩy thuyền" quá cuồng nhiệt. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tuyên truyền các bộ phim sắp phát sóng tới đây của cả hai.

4. Dương Tử khi tham gia hoạt động sẽ mang quà đến tặng nhân viên, được gọi là xe quà, đi đến đâu giao đến đó.

3. Trương Lăng Hách 2 năm qua phát triển rất thuận lợi, tuy ra mắt chưa bao lâu nhưng thăng tiến rất nhanh. Hiện dự án anh ấy nhận cơ bản đều là nam chính.

5. Dương Tử và Phạm Thừa Thừa rất thân thiết, thường xuyên nói cười trên phim trường "Yêu 999".

6. Địch Lệ Nhiệt Ba giờ cũng không cần nhân viên của công ty nữa, cô ấy đích thân lựa chọn nhân viên, toàn quyền phụ trách sự nghiệp.

7. Trước khi bộ phim mới của Huỳnh Hiểu Minh và Trương Tiểu Phỉ bắt đầu quay cũng đã nói chuyện với Huỳnh Hiểu Minh về vấn đề vị trí, nhưng anh cho biết hợp tác với Trương Tiểu Phỉ là tác phẩm đề tài nữ, lấy nữ diễn viên làm chủ không có vấn đề gì.

8. Công ty Ngu Thư Hân coi trọng nàng, tài nguyên nhận được đến tay, nàng tính toán nghỉ ngơi một thời gian.

9. Vương Sở Nhiên bên kia chuẩn bị rất nhiều bản thảo tuyên truyền cho bộ phim mới của Dương Dương, rất hy vọng vào bộ này.

10. Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận có thể sẽ tái hợp trong dự án phim mới.

11. Trong bộ phim "Vô Danh" này, Châu Tấn, Lương Triều Vỹ đều không tham gia tuyên truyền, người tuyên truyền mạnh nhất chính là người hâm mộ của Vương Nhất Bác.

12. Ngu Thư Hân đang quay Vân Chi Vũ, cô ấy đã giảm cân rất nhiều để đóng bộ này.

13. Triệu Lộ Tư sắp tới vẫn sẽ đóng phim cổ trang.

14. Nhậm Gia Luân và Chương Nhược Nam đang thảo luận về màn hợp tác trong một bộ phim cổ trang.

15. Bộ Kim Sắc Chinh Đồ của Vương Nhất Bác đã khởi động máy. Đề tài dân quốc điệp chiến, dự kiến sẽ chiếu đài. Thời gian quay bộ này cũng khá dài, có thể phải quay đến tháng 5/2023.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.