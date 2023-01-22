Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/1/2023: Vương Hạc Đệ 'yêu đương' với Triệu Lộ Tư trong dự án mới, Cổ Lực Na Trát đã giảm 15kg sau khi bị chê béo?

2. Bộ phim "Liều mạng yêu một cô gái" về cơ bản đã định điễn chính là Hoàng Cảnh Du, Triệu Lộ Tư

1. Tính cách của Lưu Hạo Tồn rất giống Chương Tử Di thời xưa, Trương Nghệ Mưu cũng nhìn trúng điểm này của cô.

4. Phùng Thiệu Phong bị dị ứng khi ăn dứa, môi sẽ sưng lên.

3. Dự án phim "Vạn cặn bã triều hoàng" tiếp xúc với Ngu Thư Hân, nam chính Ngô Lỗi, nghe nói nhà sản xuất đối với tiên kiếm có một loại tình cảm.

5. Bộ phim truyền hình "Dâng cá nhàn rỗi cho sư tổ" có sự tham gia của Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư.

6. Âu Dương Na Na và Trác Tử Lộ đang trên bờ vực chia tay.

7. Triệu Lệ Dĩnh gần đây đã tham gia buổi diễn tập đêm xuân của CCTV, sau vài ngày nghỉ ngơi sẽ tham gia bộ phim "Hổ Lang Lộ", tháng 2 tại Vân Nam khởi quay.

8. Chúc Tự Đan trước đây đã tham gia 13 bộ phim truyền hình phổ biến của CCTV.

9. Bây giờ khi Trương Dư Hi đang quay phim, sẽ yêu cầu đoàn làm phim khử trùng tất cả đồ đạc của mình ở nhiệt độ cao, vì sợ có vấn đề về sức khỏe.

10. Cổ Lực Na Trát bị chê quá béo khi nói chuyện với người qua đường, một tháng nay cô gầy đi 15kg.

11. Trương Nghệ Mưu đã mời Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim mới và cả hai hiện đang đàm phán.

12. Vương Hạc Đệ đã định ra một chương trình tạp kỹ át chủ bài của Lam Đài năm sau, thời gian cụ thể còn chưa xác định, nhưng nhất định sẽ tham gia.

13. Vương Hạc Đệ hiện đang phát triển rất tốt, và vị trí của anh ấy đã được cải thiện đáng kể trong năm nay, trước đây anh ấy ở tuyến thứ ba, nhưng bây giờ anh ấy đã trực tiếp được coi là sao hạng nhất.

14. Liên hợp CCTV sản xuất bộ phim truyền hình cấp trọng điểm (cấp S) "Thành phố trong thành phố", diễn viên chính tạm thời định là Trương Tân Thành và Angela Baby.

15. Trần Tinh Húc có cơ bắp, vừa nhìn đã biết là kết quả của việc duy trì kỷ luật tự giác và vận động quanh năm. Gần đây anh và Tống Thiến hợp tác trong bộ phim, từ ảnh tiết lộ cũng có thể nhìn ra dáng người của anh rất đẹp.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.