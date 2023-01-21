Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/1/2023: Vương Nhất Bác không quan tâm đến thù lao, Phạm Băng Băng đang gấp rút tổ chức đám cưới?

Sao quốc tế 21/01/2023 13:51

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim của Vương Nhất Bác và Dịch Dương Thiên Tỷ đều là phim tết, khẳng định là sẽ có sự cạnh tranh trong doanh thu phòng vé vô cùng gay gắt, nhất là người hâm mộ vô cùng so kè thành tích với nhau.

2. Ngô Lỗi hai năm này chuyển hình rất thành công với các bộ phim cổ trang "Tinh hán xán lạn", tài nguyên phim sắp tới khiến người hâm mộ không cần lo lắng.

3. Vương Khải thích yên tĩnh hơn, rất ít khi hẹn bạn bè đến nhà làm khách, số lần Đàm Tùng Vận đến nhà anh coi như tương đối nhiều, bất quá bọn họ không có khả năng, chính là bạn bè có quan hệ rất tốt.

4. Trương Lăng Hách hiện đang quay phim, yêu cầu các diễn viên chính giảm cân mỗi ngày, nói rằng họ nên ăn ít hơn và trông phải đẹp trước máy quay.

5. Vương Nhất Bác suy nghĩ rất rõ ràng, bây giờ anh ấy chỉ cần rèn luyện bản thân chuyên sâu kĩ năng diễn xuất, muốn bồi đắp năng lực diễn xuất, bây giờ anh ấy không quan tâm đến tiền thù lao nữa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/1/2023: Vương Nhất Bác không quan tâm đến thù lao, Phạm Băng Băng đang gấp rút tổ chức đám cưới? - Ảnh 1

6. Vương Hạc Đệ trong những cảnh quay cùng nữ chính không có nhiều cảnh thân mật, thời gian mỗi lần quay phim cũng tương đối dài, cảnh quay của anh cũng không hiếm như người hâm mộ nói.

7. Ngu Thư Hân lúc trước công việc tương đối tùy hứng, đồng thời cũng phải hưởng thụ cuộc sống, năm ngoái sau khi nổi tiếng, sự nghiệp phát triển không ngờ, tham gia nhiều dự án phim nên đã rất lâu không có thời gian nghỉ ngơi tốt.

8. Hứa Khải từ trước đến nay đều rất khiêm tốn, ngoại trừ quay phim ra còn rất ít thông báo tiếp thị, nhưng tài nguyên điện ảnh và truyền hình cũng khá tốt.

9. Lưu Khải Uy và Dương Mịch không thường gặp nhau hay liên lạc. Dương Mịch không tranh quyền nuôi con gái, còn nam diễn viên cũng rất ít khi mang theo con gái, vẫn là ông bà nội chăm sốc từng chút một.

10. Mối quan hệ giữa Phạm Băng Băng và bạn trai lộ diện trước đây rất ổn định, bố mẹ hai bên đã ăn tối từ lâu, có vẻ như họ đang gấp rút tổ chức đám cưới. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/1/2023: Vương Nhất Bác không quan tâm đến thù lao, Phạm Băng Băng đang gấp rút tổ chức đám cưới? - Ảnh 2

11. Đoàn đội Trương Tuyết Nghênh là do chị gái cô và mẹ cô làm chủ, chủ yếu là đoàn đội gia đình, không thể thành đại khí, quản lí không làm tốt, đoàn đội của cô cũng không muốn bỏ tiền ra ngoài.

12. Bộ phim chuyển thể "Võ Canh Kỷ" của Ái Kỳ Nghệ dự kiến sẽ được công chiếu: Nhậm Gia Luân và Chu Chính Đình khai máy vào cuối tháng 12.

13. Bộ phim "Phong Vân kiểm sát" do Hoàng Cảnh Du và Bạch Bách Hà đóng chính dự kiến sẽ được công chiếu vào ngày 29/4.

14. Dương Mịch gần đây có rất nhiều tạp chí, bộ phim tiếp theo được xác định là Nhĩ Đông Thăng.

15. Thành Nghị cá nhân ông rất coi trọng bộ phim "Anh hùng chí".

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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