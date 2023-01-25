Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/1/2023: Vương Nhất Bác 'nên duyên' với Triệu Lộ Tư trong dự án phim tình cảm, Dương Dương đang hẹn hò?

2. Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân, dù là yêu đương hay sau khi kết hôn, tình cảm thật sự rất tốt, hai người ở chung nhiều năm như vậy cũng giống như viết tiểu thuyết ngôn tình.

1. Sự phát triển của Thẩm Nguyệt xem như cũng khá tốt, bởi vì công ty của cô rất coi trọng cô vì muốn đẩy cho cô không ít tài nguyên điện ảnh và truyền hình, mặt khác mối quan hệ giữa cô và Mango rất tốt.

4. Cung Tuấn ký hợp đồng dài hạn với công ty, hơn nữa sau khi nổi tiếng đã ký thêm thỏa thuận.

3. Trương Dịch tham gia vào các dự án phim truyền hình, không chỉ thu hút đầu tư tốt, mà còn bán rất tốt, các nền tảng truyền hình đều là những bộ phim truyền hình tranh giành để anh đóng vai chính.

5. Vương Nhất Bác và Triệu Lộ Tư sẽ "nên duyên" trong một bộ phim tình cảm, xác định sẽ khởi động vào đầu tháng 2/2023.

6. Thể chất của Thái Từ Khôn rất khó tăng cân, anh có một khoảng thời gian mỗi ngày ăn khuya, chẳng những không tăng cân, ngược lại còn gầy thêm mấy cân, cơ thể còn rất dễ phù nề.

7. Lưu Vũ Ninh đã bị thương trong lúc quay dự án phim "Nhất Niệm Quan Sơn" cùng Lưu Thi Thi. Nam diễn viên hiện đang ở nhà dưỡng thương.

8. Vở kịch mới của Hồ Ca vẫn đang được tiếp xúc, trong đó quả thật có dự án chính kịch lịch sử "Trương Cư Chính" của Tân Lệ gia.

9. Dương Tử lúc tham gia hoạt động thường mang quà cho nhân viên.

10. Dương Dương hiện đang hẹn hò, chỉ là không muốn lên tiếng thừa nhận hay đáp trả truyền thông.

11. Châu Dã cũng chính là Tiểu Hoa mà Hòa Tụng ủng hộ nhất, dưới tình huống hàng tồn kho trong tay còn chưa phát sóng, cũng đã bắt được một đống thương nghiệp. Hòa Tụng rất coi trọng cô, có tài nguyên tốt đều ưu tiên cho cô.

12. Từ Lộ bây giờ có một số tài nguyên xuống cấp, rất khó để có được một kịch bản tốt.

13. Chính Ngọ với dự án "Đại Giang Đại Hà 3", dự kiến khởi quay vào tháng 3, diễn viên chính vẫn là Vương Khải, Dương Thước, Đổng Tử Kiện, Dương Thái Ngọc.

14. Dương Mịch chuẩn bị ký hợp đồng mới.

15. Lưu Hạo Nhiên đặc biệt thích cùng Đổng Tử Kiện quay phim, hai người dùng chung một chiếc xe, suốt ngày đi cùng với nhau.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.