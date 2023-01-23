Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/1/2023: Đàm Tùng Vận đã lập công ty riêng, Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc được công nhận về khả năng 'gánh phim'?

Sao quốc tế 23/01/2023 13:53

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lưu Diệc Phi trở về đại lục chủ yếu là vì công việc, không có việc làm thì ở trong trang viên của mình nghỉ ngơi.

2. Lộc Hàm trong tay mời tạp kỹ vẫn còn rất nhiều, nhưng nam diễn viên tương đối coi trọng nền tảng cùng đối tác, cho nên từ chối không ít.

3. Dự án "Chuyện Vui Nhân Gian" được phát hành, với sự tham gia của dàn diễn viên chính là Châu Đông Vũ và Dịch Dương Thiên Tỷ.

4. Lưu Khải Uy cùng bạn gái mới chưa có ý định kết hôn, phía nhà gái cũng chưa ra mắt gia đình Lưu Khải Uy.

5. Nhậm Gia Luân Bạch Lộc với hai bộ phim "Châu Sinh Như Cố" và "Nhất Sinh Nhất Thế" đã giành được hai vị trí cao nhất của truyền hình vệ tinh An Huy vào năm 2021 và 2022, đồng thời cũng là hai bộ phim truyền hình dài tập được xếp hàng đầu năm 2021. Sau đó thông qua hai bộ phim này cả hai diễn viên chính đều được công nhận về thực lực và có khả năng "gánh phim".

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/1/2023: Đàm Tùng Vận đã lập công ty riêng, Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc được công nhận về khả năng 'gánh phim'? - Ảnh 1

6. Triệu Lệ Dĩnh gần đây đã tham gia buổi diễn tập đêm xuân của CCTV, sau vài ngày nghỉ ngơi sẽ tham gia bộ phim "Hổ Lang Lộ", tháng 2 tại Vân Nam khởi quay.

7. Buổi hòa nhạc của Châu Thâm vào năm 2023 đã bắt đầu lên kế hoạch.

8. Triệu Lộ Tư hiện tại chỉ xem kịch bản cấp S+ (cấp trọng điểm) của đài truyền hình.

9. Chương Nhược Nam cũng khá kiêu ngạo, không phải là rất có thể chịu khổ, đặc biệt là không thích dậy sớm, thời gian quay phim của đoàn làm phim đều phải phối hợp với cô làm việc và nghỉ ngơi, độ tự do của công ty sẽ cao hơn.

10. Đàm Tùng Vận đã lập công ty và ký với các nghệ sĩ đồng thời cũng đầu tư vào các bộ phim mình đóng nên cô ấy rất cẩn trọng khi chọn kịch bản. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/1/2023: Đàm Tùng Vận đã lập công ty riêng, Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc được công nhận về khả năng 'gánh phim'? - Ảnh 2

11. Hoàng Tử Thao bây giờ không có lời mời dự án, chỉ có một hợp đồng tạp kỹ bình thường.

12. Quan Hiểu Đồng gần đây đang cạnh tranh vai nữ chính trong dự án phim "Anh cũng có hôm nay" với Tống Tổ Nhi, bộ phim dự kiến sẽ khởi chiếu vào nửa cuối năm 2023.

13. Tống Thiến phía sau cô vẫn chủ yếu là phim hiện đại và điện ảnh, tuy nhiên, dự án "Bản sắc nữ đế" đã bị hoãn lại.

4. Tình cảm của Trần Hiểu Trần Nghiên Hy bị đồn không hòa nhiều năm, nhưng tình cảm của hai người thật sự rất tốt, không có bất hòa.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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