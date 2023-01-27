Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/1/2023: Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không ly thân, Đường Yên sẽ tham gia chương trình truyền hình với Angela Baby?

Sao quốc tế 27/01/2023 13:57

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phạm Băng Băng cũng bắt đầu thử sức với những vai diễn mới và quay trở lại làng giải trí Hoa ngữ.

2. Lộc Hàm Quan Hiểu Đồng mỗi lần đi du lịch đều là Lộc Hàm đến sắp xếp hành trình.

3. Lưu Diệc Phi và Trương Tịnh Dĩnh có mối quan hệ riêng tư rất tốt, cụ thể là mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, cả hai cũng thường đi ăn lẩu cùng nhau.

4. Phạm Băng Băng và Phùng Tiểu Cương có mối quan hệ rất tốt. Phùng Tiểu Cương đã giới thiệu cho cô rất nhiều tài nguyên nước ngoài.

5. Lưu Thi Thi Ngô Kỳ Long không ly thân.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/1/2023: Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không ly thân, Đường Yên sẽ tham gia chương trình truyền hình với Angela Baby? - Ảnh 1

6. Vương An Vũ quay "Thần Ẩn" đối với anh mà nói là có lợi lớn hơn hại, ít nhất độ nóng này không cần lo lắng, hơn nữa trong phim tương đương với phân cảnh nữ chính.

7. Cảnh Điềm và Triệu Lệ Dĩnh là đồng nghiệp thân thiết, cả hai thường hẹn đi ăn cùng nhau.

8. Đàm Tùng Vận là một nữ nghệ sĩ rất có tâm sự nghiệp, không gắn kết sâu với bất kỳ nền tảng và công ty nào, mặc dù người hâm mộ không nhiều nhưng đồng thời cũng không có nhiều phiền toái, cho nên mức độ tự do chọn diễn xuất rất cao.

9. Trương Tử Văn và bạn trai của cô ấy đã chia tay trong hòa bình, muốn yên ổn cho nhau, cũng rất kín tiếng, không công khai cũng không định "thổi phồng" vấn đề này.

10. Đường Yên sẽ tham gia chương trình tạp kỹ với Angela Baby, chương trình tạp kỹ này còn mời Thành Long.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/1/2023: Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không ly thân, Đường Yên sẽ tham gia chương trình truyền hình với Angela Baby? - Ảnh 2

11. Lâm Duẫn có giới thiệu một số thương hiệu nhỏ mình không nhận được giới thiệu cho Ngô Tuyên Nghi, nhưng Ngô Tuyên Nghi chê, giá cho cũng không thích hợp, cơ bản cũng không nhận.

12. Sau khi "Đi đến nơi có gió” phát sóng, Lý Hiện không có được tiền thưởng gì, tài nguyên không có gì nổi bật.

13. Lưu Diệc Phi thực sự không quan tâm nhiều đến việc một số người nói rằng cô ấy béo.

14. Với dự án phim Đấu La Đại Lục 2, Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi đều không tham gia diễn xuất.

15. “Ngọc Cốt Dao" của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đã bị nhà sản xuất trả về, cần tiếp tục sửa đổi một số phân đoạn.

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/1/2023: Điền Hi Vi mất vai nữ chính vì Ngu Thư Hân, quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã ổn định?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/1/2023: Điền Hi Vi mất vai nữ chính vì Ngu Thư Hân, quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã ổn định?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/1/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Lưu Thi Thi Đường Yên Angela Baby Ngô Kỳ Long sao hoa ngữ sao châu á

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