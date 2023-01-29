Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/1/2023: Dương Mịch nhận vai khá coi trọng nhà sản xuất, Dương Dương sở hữu rất nhiều kịch bản cổ trang?

2. Vương Hạc Đệ hiện vẫn đang quay Dĩ Ái Vi Doanh. Bộ phim tiếp theo của anh ấy có thể là Hỏa Oa Luật Thần, tháng 4 khai máy.

1. Phạm Thừa Thừa bắt đầu từ nửa cuối năm ngoái, đàm phán dự án không thuận lợi như năm trước.

4. Trần Tinh Húc vẫn không có công ty môi giới ràng buộc, vẫn tương đối tự do.

3. Lưu Hạo Nhiên trong tay anh còn có rất nhiều phim "tồn kho" bởi vì chưa phát sóng hoặc chưa được kiểm duyệt xong, nhà sản xuất còn đang chờ thời cơ, dự kiến năm nay đều có thể lên.

5. Dương Dương có trong tay rất nhiều kịch bản cổ trang. Anh ấy là ứng viên nam chính được nhiều tư bản lựa chọn. Họ rất muốn có được lịch trình của anh ấy, nếu không hẹn được sẽ lén gây chú ý một chút.

6. Mối quan hệ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch trong hai năm qua vẫn tốt đẹp nhưng hai người đã không gặp nhau trong 2 năm trở lại đây.

7. Bộ phim cổ trang năm ngoái của Ngô Lỗi có hiệu quả phát sóng, số liệu của anh tăng lên không ít, độ nổi tiếng của bộ phim cũng giúp nam diễn viên giành được các hợp đồng quảng cáo lớn.

8. Mối quan hệ của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ không giống như một số cặp vợ chồng ngôi sao ồn ào nhất định phải làm cho bạn chết tôi sống, mà là ở chung rất hòa hợp, còn có thể cùng nhau đưa Tiểu Điềm Hinh đi chơi, cực kỳ giống "người một nhà".

9. Cổ trang vẫn tìm tới La Vân Hi rất nhiều, ngoại trừ Hồ Yêu Trúc Nghiệp Thiên còn có các bộ truyền hình khác.

10. Dương Mịch nhận vai khá coi trọng nhà sản xuất.

11. Tần Lam trong đoàn làm phim sẽ mua chút thức ăn cho chó mèo xung quanh đó ăn.

12. Cổ Lực Na Trát hiện không được công ty xem trọng.

13. Lưu Diệc Phi không quá quan tâm đến cân nặng của bản thân, cô ấy cho rằng chỉ cần không quá mập là đã khỏe mạnh rồi.

14. Ngô Lỗi Châu Vũ Đồng "Tình yêu mà thôi" từ 40 tập thành 38 tập, chính là đem rất nhiều phân cảnh thân thiết cắt đi.

15. Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách hiện tại chính là quan hệ bằng hữu.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.