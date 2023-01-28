2. Dương Dung cô không muốn phơi bày cuộc sống riêng tư với thế giới bên ngoài.

1. Bộ phim truyền hình "Cây ô liu trắng" có sự tham gia của Điền Hi Vi, Trương Lăng Hách, Ngao Thụy Bằng, Tưởng Y Y, dự kiến khởi quay vào tháng 4/2023.

3. Dương Dương ở Thái Lan nổi tiếng rất tốt, phát sóng bộ phim "Thả Thí Thiên Hạ” “Đặc chiến vinh quang" đều là đệ nhất.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư đều có thù lao phim trên 30 triệu NDT.

6. Cúc Tịnh Y có tiếp xúc với nền tảng phim truyền hình, nhưng không lấy được tài nguyên tốt.

7. Cung Tuấn bây giờ yên lặng cầm thù lao phim cao quay phim, hiện tại tài nguyên của cậu ấy rất ổn định, không cần dựa vào số liệu.

8. Trịnh Khải và Miêu Miêu tham gia chương trình tạp kỹ vợ chồng, dựa vào độ nổi tiếng của lưu lượng mà đề tài tạp kỹ mang lại, hai vợ chồng nhận được rất nhiều lời mời phát ngôn quốc dân, có thương hiệu thậm chí còn ra giá tám con số để cầu hợp tác.

9. Nghê Ni cô trong "Người yêu biến mất" diễn xuất rất tốt, ngành công nghiệp rất công nhận diễn xuất của cô.

10. Triệu Lệ Dĩnh đầu năm chương trình siêu nhiều, một là vì năm ngoái phim phát sóng tốt, hai là bởi vì năm nay cô muốn tấn công lĩnh vực mới, cũng vừa mới hết hạn hợp đồng.

11. Tài nguyên hiện tại của Phạm Thừa Thừa, cũng đều là dựa vào quan hệ của mình cùng tỷ tỷ bên kia, cùng Nhạc Hoa không có quan hệ gì, cho nên cùng Nhạc Hoa cũng không có lý do gia hạn hợp đồng gì, bất quá Nhạc Hoa cho hắn mức độ tự do cũng rất cao cho nên song phương cũng coi như vui vẻ, ngoài mặt cũng là duy trì quan hệ hợp tác tốt, cũng sẽ không làm phiền.

12. Vương An Vũ sẽ tự mình đến, sẽ chủ động giao tiếp với nhà sản xuất và phía nền tảng, tương đối thoải mái.

13. Quan Hiểu Đồng là nghệ sĩ biên soạn ngôn ngữ quốc gia.

14. Rất nhiều bài tố bộ phim Mãn Giang Hồng có dấu hiệu rửa tiền.

15. “Vô Danh" xác suất lớn là không thể so sánh với Mãn Giang Hồng và Lưu Lạc Địa Cầu 2, "Vô Danh" có thể nổi bật vòng vây mới là kỳ tích.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.