Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/2/2023: Dương Tử sẽ công khai tình yêu trong năm 2023, Dương Mịch sẽ 'nên duyên' với Trần Hiểu trong dự án phim truyền hình?

1. Viên Băng Nghiên gần đây đã tìm một công ty để nói về việc livestream mang hàng.

4. Hồ Ngạn Bân ngoại trừ thân phận ca sĩ, còn có một thân phận là - thương nhân đầu tư, làm trong giới cũng không thua kém Hồ Hải Tuyền, Viên Tuyền, thậm chí còn tốt hơn, đây cũng là nguyên nhân vì mấy năm gần đây anh không phát hành bài hát mới, nhưng vẫn có thể lăn lộn được trong giới.

5. Một số bậc thầy dự đoán Dương Tử sẽ kết hôn hoặc công khai tình yêu trong năm 2023.

6. Tần Lam khi quay phim thì cô ấy sẽ để đoàn làm phim thêm tiền cho hậu kỳ, làm đẹp cho mình, có đôi khi đoàn làm phim không muốn bỏ tiền ra, cô liền tự trả.

7. Doanh thu phòng vé cuối cùng của "Vô Danh" như thế nào hiện tại vẫn chưa chính xác, nhưng ngành công nghiệp đối với diễn xuất của Vương Nhất Bác hiện nay đều là khen ngợi.

8. La Vân Hi rất tiết kiệm, nam diễn viên không hẳn tiếp xúc các nhãn hàng có tên tuổi lớn, có vài thứ đều là trực tiếp mua hàng thứ cấp.

9. Triệu Lệ Dĩnh cô nhận được rất nhiều kịch bản, nhưng trong khoảng thời gian này cô đang nghỉ ngơi, tất cả đều là người của đoàn tiếp xúc.

10. Dương Mịch sẽ kết đôi với Trần Hiểu trong dự án phim truyền hình "Thành Phố Vắng Em".

11. Tống Tổ Nhi và Ngô Lỗi có quan hệ rất thân thiết, cũng sẽ cùng nhau hẹn cơm.

12. Sự nghiệp của Tống Uy bị ảnh hưởng lớn vì vụ kiện với công ty. Vì những điều khoản trong hợp đồng mà lượng kịch bản cậu ấy có thể nhận không quá nhiều.

13. La Vân Hi rất tiết kiệm, hắn không hẳn tiếp xúc các nhãn hàng có tên tuổi lớn, có vài thứ đều là trực tiếp mua hàng thứ cấp.

14. Địa vị của Tăng Thuấn Hi không cao, cũng chưa chứng minh được khả năng gánh phim nên iQIYI chủ yếu đẩy cho cậu ấy những dự án vừa và nhỏ.

15. Dự án phim "Trương Công Án" do Tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long đóng chính có dấu hiệu sắp phát sóng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.