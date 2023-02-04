Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/2/2023: Lưu Diệc Phi chính là nữ thần của rất nhiều sao nam, Lưu Thi Thi sẽ về Đài Loan với Ngô Kỳ Long và con?

2. Nếu Dương Tử quay phim trong thời gian dài, cô ấy sẽ để mẹ đi cùng, mẹ cô ấy thường mời cả đoàn đi uống trà sữa. Nói chung Dương Tử khá hào phóng, biết cách đối nhân xử thế

1. “An Lạc Truyện” của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đã phá vỡ 2 triệu lượt xem đặt trước.

4. "Ngọn lửa trên bình nguyên" của Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên được lên kế hoạch công chiếu, Châu Đông Vũ sau đó cơ bản đã quyết định tham gia bộ phim của đạo diễn Hàn Diên, bộ phim này cũng nói về đề tài y khoa.

3. Đàm Tùng Vận không thích nói về đời tư hay đào sâu về cuộc sống hàng ngày của đồng nghiệp, chủ yếu là vì cô ấy không muốn nhầm lẫn giữa công việc và cuộc sống riêng tư, và thường giữ một khoảng cách nhất định với bạn diễn

5. Lưu Diệc Phi chính là nữ thần của rất nhiều sao nam. Nhiều người muốn hợp tác với cô ấy, nhiều người muốn theo đuổi cô ấy.

6. Trương Thiên Ái được xem là nghệ sĩ tương đối dễ hợp tác trong ngành, bởi vì cô ấy không kén chọn vai diễn cũng như chẳng hề ra vẻ ngôi sao, đoàn phim yêu cầu thế nào thì nữ diễn viên sẽ chấp thuận, cũng sẵn sàng quay phần 2 của tác phẩm. Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất của Trương Thiên Ái không quá tốt nên khó mà tăng được giá cát-xê

7. Thái Từ Khôn thuộc kiểu người ăn gì cũng không tăng cân, nhưng dễ bị phù nề.

8. Tuần lễ thời trang Paris sẽ có sự góp mặt của các nữ minh tinh như Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby

9. Chúc Tự Đan tạm thời sẽ không rời khỏi Gia Hành.

10. Năm nay Lưu Thi Thi sẽ về Đài Loan với Ngô Kỳ Long và đứa nhỏ. Dù cho nhà bọn họ ở Bắc Kinh và đứa nhỏ cũng đi học ở đại lục. Họ về Đài Loan để nghỉ ngơi. Kế hoạch năm nay của cô ấy chỉ tập trung vào Hồ yêu tiểu hồng nương.

11. Thầy Hà Cảnh rất hào phóng, bạn bè anh vay tiền anh thường đồng ý, hơn nữa anh chưa bao giờ thúc giục trả lại, bởi vì cảm thấy ngượng ngùng.

12. Phim của Nhậm Gia Luân đa phần được lên sóng rất nhanh, ít khi gặp tình trạng có quá nhiều bộ tồn kho.

13. Show thực tế mới của Tencent "The Game Start" ghi hình vào tháng 2 với các khách mời dự kiến: Huỳnh Hiểu Minh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệu Văn, Châu Thâm, Hồ Tiên Hú, Vương Hạc Đệ, ...

14. Lộc Hàm nhìn thấy Hồ Ca quan tuyên kết hôn sinh con rất tốt rất hâm mộ, cũng ám chỉ bạn gái.

15. Lưu Hạo Tồn trong một thời gian ngắn sẽ không đi làm phim, sợ bị "tẩy chay" ảnh hưởng đến phòng vé.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.