Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/2/2023: Dương Mịch sở hữu khối tài sản nhiều hơn Angela Baby, Bành Vu Yến chưa kết hôn và không có con như lời đồn?

2. Dương Tử rất "cuồng" công việc, quanh năm bận rộn không dừng lại được, phía sau cô còn có một nhãn hàng, quan tuyên vào ngày 16 tháng này.

1. Đàm Tùng Vận sẽ tham gia dự án tiếp theo chính là một bộ phim cổ trang.

4. Hứa Khải tạp kỹ mời rất nhiều, nhưng nam diễn viên đã từ chối bởi vì anh chỉ chuyên tâm quay phim và trau dồi kĩ năng diễn xuất của mình.

3. Vương Nhất Bác và Ngô Tuyên Nghi không có quan hệ gì, thậm chí còn không quen biết nhau.

5. Cư dân mạng đã nổ ra tranh luận rằng Dương Mịch và Angela Baby ai nhiều tiền hơn. Nhiều người đánh giá rằng Dương Mịch sở hữu khối tài sản nhiều hơn Angela Baby. Bên cạnh đó, từ trước đến nay, phiên vị trong các dự án và thù lao phim của Dương Mịch cũng gấp mấy lần Angela Baby. Hiện tại, thù lao của Dương Mịch vẫn ổn định, còn của Angela Baby đang bị thụt giảm đáng lo.

6. Phạm Thừa Thừa có một vệ sĩ riêng, theo sau 24/24 trong các hoạt động lịch trình hay tham gia quay phim.

7. "Vai trái có anh" của Phạm Thừa Thừa và Vương An Vũ trước mắt không lên sóng được.

8. Dương Dương còn đang nghỉ ngơi, hắn đối với việc quay phim không vội vàng, mỗi năm chỉ có một bộ phim dự định, thời gian còn lại đều để lại cho mình, hưởng thụ cuộc sống

9. Thương hiệu thời trang Prada thêm người phát ngôn mới chính là Lý Hiện, Vương Tử Văn, còn đại sứ thương hiệu Bạch Vũ Phàm.

10. Bành Vu Yến tuy rằng không độc thân, đang trong mối quan hệ hẹn hò với người ngoài ngành. Nam diễn viên cũng chưa kết hôn, không có con.

11. "Võ Canh Kỷ" đang trong quá trình tiến độ, Nhậm Gia Luân vì không làm chậm trễ quá trình quay phim còn đẩy một số hoạt động kinh doanh.

12. ,Bộ phim "Hồng Kiếm" khai máy vào tháng 3 với dành diễn viên chính ;à Địch Lệ Nhiệt Ba, Phan Việt Minh, Nghê Hồng Khiết

13. Trương Nhược Quân có tiếp xúc với bộ phim mới "Người thuê nhà dưới lầu".

14. Bản thân Ngu Thư Hân không quan tâm quá nhiều đến ồn ào của gia đình trong thời gian qua, chuyện đó không gây ảnh hưởng nhiều của cô ấy. Hiện tại, tài nguyên vẫn đến tay Ngu Thư Hân đều đều, cô ấy chỉ việc tiếp nhận và hoàn thành cho tốt là được

15. Dương Mịch đã sớm thực hiện tự do kinh tế, cô cũng sẽ không dễ dàng tái hôn, càng hưởng thụ quá trình yêu đương với đàn ông lớn tuổi, cho nên biết tính tình của cô, người bên cạnh cũng không thúc giục cô kết hôn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.