Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/2/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương từ chối tham gia chương trình cùng nhau, Dương Tử tìm kiếm kịch bản cho Mã Tư Thuần?

Sao quốc tế 05/02/2023 11:35

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trương Hàn bị dị ứng bụi mịn, trên xe bảo mẫu của anh có máy lọc không khí, ở khách sạn đều phải thanh lọc trước 24 giờ mới có thể ở lại.

2. Bạch Kính Đình đã trò chuyện riêng tư trong bữa tối rằng anh ấy muốn ổn định trong năm nay và đăng ký kết hôn.

3. Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu về quê ăn Tết. Nữ diễn viên cố tình nhấn mạnh điểm này trên mạng xã hội, mối quan hệ giữa hai người đã dịu đi trong thời gian này.

4. Thù lao của Lý Nhất Đồng rất dễ thương lượng, cô ấy càng chú ý đến việc mình có thể lấy được kịch bản yêu thích hay không, vì vậy giá quay phim thường bị hạ thấp. Đôi khi đoàn đội thương lượng được giá cao, cô ấy sẽ tự mình giảm giá và họ không thể làm được gì.

5. Trong khoảng thời gian này có chương trình tìm được Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Dương, hy vọng hai người bọn họ hợp thể tham gia, kết quả cả hai bên đều từ chối.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/2/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương từ chối tham gia chương trình cùng nhau, Dương Tử tìm kiếm kịch bản cho Mã Tư Thuần? - Ảnh 1

6. Dương Mịch đam mê mặc quần áo trái mùa, mùa đông mặc mùa hè, mùa hè mặc mùa đông.

7. Bộ phim tiếp theo của Dịch Dương Thiên Tỉ chuyển thể từ tiểu thuyết "Phi hành gia" của Song Tuyết Đào.

8. Bộ phim "Đọc thầm" của Trương Tân Thành hiện đang cố gắng tìm cách tung lên mạng, cốt truyện của bộ phim này sẽ phá án và đã được thay đổi rất nhiều.

9. Tổng chi phí đầu tư của bộ phim truyền hình trực tuyến của Đô Mỹ Trúc không vượt quá 2 triệu, thù lao của nam chính là 20.000 nhân dân tệ, quay một tháng.

10. Dương Tử rất tốt với Mã Tư Thuần, gần đây đã giúp cô ấy liên hệ với các tài nguyên vai nữ chính.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/2/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương từ chối tham gia chương trình cùng nhau, Dương Tử tìm kiếm kịch bản cho Mã Tư Thuần? - Ảnh 2

11. Triệu Lệ Dĩnh hiện là nghệ sĩ hàng đầu trong làng truyền hình, có thể nhận được một số nguồn lực khá tốt.

12. Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc thuần túy là bạn tốt, ôm nhau cũng là vì tập dợt trước để chuẩn bị quay phim.

13. Dương Mịch và Vương Tuấn Khải chưa từng nói chuyện, gặp mặt riêng cũng rất ít, trừ phi bạn bè tổ chức.

14. Triệu Lệ Dĩnh thích nhân viên chu đáo, cô ấy sẽ đặc biệt chú ý đến điều này khi tuyển dụng.

15. Triệu Lộ Tư trước đây để giảm cân, ăn trưa năm hạt, ăn trái cây cho bữa tối, sau đó uống nước tất cả các thời gian.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/2/2023: Lưu Diệc Phi chính là nữ thần của rất nhiều sao nam, Lưu Thi Thi sẽ về Đài Loan với Ngô Kỳ Long và con?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Dương Mã Tư Thuần Dương Tử sao hoa ngữ sao châu á

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