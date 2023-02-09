Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/2/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không kết hôn với người trong giới vì gia đình, Lương Triều Vỹ đã ly thân với vợ?

Sao quốc tế 09/02/2023 11:31

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trình Tiêu và Nhạc Hoa không chỉ không hủy hợp đồng, còn đàm phán thỏa đáng điều kiện với công ty, muốn gia hạn hợp đồng.

2. Trương Nhược Quân đang tiếp xúc với bộ phim mới của Tân Lệ mang tên "Người thuê nhà dưới lầu", anh xem như người quen cũ của Tân Lệ.

3. Bộ phim "Đừng động tâm với tôi" trước mắt định diễn viên chính là Châu Dã và Lâm Nhất, còn chưa nghe được tin tức thay đổi.

4. Trương Tịnh Nghi ngoại trừ bộ phim tuyên truyền phối hợp tham gia một số chương trình, thời điểm khác sẽ không chủ động, bởi vì Châu Tấn và Trần Khôn đều không thích các hoạt động ngoài lề của showbiz.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không kết hôn với người trong giới, đây là lời hứa của cô với gia đình. Gia đình cô rất phản đối những người trong làng giải trí.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/2/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không kết hôn với người trong giới vì gia đình, Lương Triều Vỹ đã ly thân với vợ? - Ảnh 1

6. Bộ phim truyền hình "Sản xuất khó khăn" có sự tham gia của Trương Tân Thành và Tống Tổ Nhi khởi quay vào tháng 2.

7. Tình cảm của Trương Tử Phong và Diễm Hủ Gia cũng không tệ lắm, hai người không bị ảnh hưởng bởi âm thanh bên ngoài, cô còn muốn ekip giúp đỡ tài nguyên của cặp đôi, nhưng cuối cùng không giải quyết được

8. Ngay từ khi bộ phim tết bắt đầu công chiếu, Vương Nhất Bác đã bị theo dõi rất chặt chẽ về gia đình và đời tư

9. "Sóng sau" của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi "Tình yêu mà thôi" có thể đồng thời phát sóng vào tháng 3/2023.

10. Lương Triều Vỹ đã sớm ly thân với bà xã, hai vợ chồng rất thú vị, sau khi ly thân cơ bản một tháng cũng không gọi điện thoại, nhưng xuất hiện trước ống kính lại có thể giả vờ rất tình cảm. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/2/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không kết hôn với người trong giới vì gia đình, Lương Triều Vỹ đã ly thân với vợ? - Ảnh 2

11. Cuối năm ngoái, Lý Hiện đang tiếp xúc với một dự án "Ngô Hương có người yêu", kết quả nữ chính của bộ phim này là Xuân Hạ, hiện tại nhà đầu tư lo lắng có rủi ro, liền tạm thời rút dự án.

12. Tiêu Chiến sau khi bận rộn với bộ phim gần đây phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sau đó vào tổ đi quay phim mới.

13. Vương Nhất Bác Và Triệu Lệ Dĩnh từng hợp tác, hai người ở chung trong đoàn làm phim cũng rất vui vẻ, nhưng thật sự chưa đến bước yêu đương.

14. Tin đồn của Vương Tuấn Khải và Dương Mịch chính là tin đồn giả.

15. Người đại diện của Điền Hi Vi không thích giao tiếp với người hâm mộ, thậm chí còn chê fan phiền phức, cho nên nhiều fan của cô tạm dừng hoạt động.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/2/2023: Lưu Thi Thi và Trần Hiểu 'nên duyên' trong dự án phim cổ trang, Dương Mịch và công ty giải trí Gia Hành bất hòa?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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