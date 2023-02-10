Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/2/2023: Dương Mịch khó kết hôn lần hai dù dính nhiều tin đồn yêu đương, Lưu Diệc Phi có kế hoạch phát triển sự nghiệp ở Mỹ?

Sao quốc tế 10/02/2023 11:32

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vì Dương Dương quá đẹp trai, lại không tạo được cảm giác thâm trầm nên anh ấy rất khó tìm được kịch bản gai góc, mang yếu tố chuyển hình

2. Bản thân Ngu Thư Hân không quan tâm quá nhiều đến ồn ào của gia đình trong thời gian qua, chuyện đó không gây ảnh hưởng nhiều của cô ấy. Hiện tại, tài nguyên vẫn đến tay Ngu Thư Hân đều đều, cô ấy chỉ việc tiếp nhận và hoàn thành cho tốt là được

3. Thù lao đóng phim và quay qu ảng cáo của Dịch Dương Thiên Tỉ hiện nay thuộc hàng diễn viên đứng đầu. Phim điện ảnh sắp tới của anh ấy là Đại Hán Song Hùng kết hợp với Lôi Giai Âm 

4. Sự hòa giải giữa Phan Việt Minh và Đổng Khiết không phải vì tái hợp mà là để mở đường cho con trai hai người họ bước vào làng giải trí

5. Dương Mịch sẽ không dễ dàng kết hôn lần hai, cô ấy thích hẹn hò với những người đàn ông trẻ tuổi hơn. Vì vậy khi biết tính khí của nàng tiểu hoa, những người xung quanh không hề thúc giục cô ấy tiến thêm bước nữa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/2/2023: Dương Mịch khó kết hôn lần hai dù dính nhiều tin đồn yêu đương, Lưu Diệc Phi có kế hoạch phát triển sự nghiệp ở Mỹ? - Ảnh 1

6. Gần đây, Dương Tử có bị thương ở chân khi quay phim, nhưng không nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da.

7. Lưu Diệc Phi sắp tham gia sự kiện thời trang ở nước ngoài, và hiện tại ê-kíp đang kiểm soát chế độ ăn uống của cô ấy để giữ cho khuôn mặt cô ấy không bị tròn quá mức.

8. Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã quyết định cho con học ở Đại Lục, và sẽ chỉ trở về Đài Loan trong những ngày nghỉ

9. Triệu Lệ Dĩnh vẫn là người rất có tham vọng, hiện tâm tư cô ấy chỉ chú trọng vào sự nghiệp.

10. Lưu Diệc Phi có kế hoạch phát triển ở Mỹ, mấy ngày nay cô ấy cũng đã gặp rất nhiều đạo diễn Mỹ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/2/2023: Dương Mịch khó kết hôn lần hai dù dính nhiều tin đồn yêu đương, Lưu Diệc Phi có kế hoạch phát triển sự nghiệp ở Mỹ? - Ảnh 2

11. Thái Từ Khôn vẫn độc thân, anh ấy rất thận trọng, không muốn yêu đương với người trong giới Cbiz, tiêu chuẩn cũng rất cao.

12. Drama "Ta là pháo hoa nhân gian" do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính dự kiến quý 2 của năm 2023 sẽ lên sóng.

13. Trương Tịnh Nghi thực sự không muốn diễn phim cổ trang, nhưng ekip của cô ấy vẫn tiếp tục nhận kịch bản như vậy, bảo rằng đóng thể loại này mới tăng được lưu lượng

14. Kiều Chấn Vũ kết hôn và có con từ rất sớm, vợ anh cũng là một diễn viên trong làng giải trí nhưng không nổi tiếng lắm, cả hai quen nhau nhờ đóng phim Lão Hữu Sở Y

15. Lưu Thi Thi rất lịch sự với tiếp viên hàng không, cô ấy luôn gấp chăn trước khi xuống máy bay.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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