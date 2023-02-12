2. Top số liệu nam diễn viên/ca sĩ được công nhận trong giới: Dịch Dương Thiên Tỷ, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Thái Từ Khôn.

1. Nhân duyên trong giới ngụy Đại Huân cũng coi như tốt, hắn không có sở thích xấu gì, đối với bằng hữu cũng rất hào phóng, hơn nữa không hãm hại người khác.

4. Vương An Vũ hiện tại tài nguyên trong công ty cũng khá tốt và có triển vọng "bạo" trong làng giải trí Cbiz, cùng Triệu Lộ Tư "Thần Ẩn" vẫn đang quay phim, tiếp theo còn có một kịch bản ngôn tình.

3. Đường Yên năm nay có ý định trở về với sự nghiệp, nhưng sự nghiệp trì trệ hai năm nay.

5. Phạm Băng Băng quay phim ở xứ kim chi, hầu như không đòi thù lao, chỉ vì muốn trở lại màn ảnh, sau đó học Thang Duy ở nước ngoài vươn lên.

6. Dương Mịch chỉ có quan hệ tốt với Trương Đại Đại và Hàn Hỏa Hỏa, thường xuyên chơi đùa cùng nhau, nhưng chuyện trong công việc vẫn rất rõ ràng.

7. Lời thoại gốc của Tống Uy Long quả thật không được tốt lắm, lời thoại của anh và một nam chính khác trong phim mới đều bị khán giả chửi bới, không xem phụ đề, căn bản không nghe rõ rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì

8. Lưu Diệc Phi có ý định phát triển ở Mỹ, mấy ngày nay cô gặp rất nhiều đạo diễn người Mỹ.

9. Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du sẽ không hợp tác cùng nhau nữa, bởi vì cả hai liên tục xuất hiện những tin đồn tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp, gần đây, là tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang bầu và tạm ngừng đóng phim để dưỡng thai.

10. Xuân Hạ còn có 8 bộ phim đang chờ phát sóng, tạm thời cũng không phát được bởi vì lùm xùm phát ngôn dẫn đến bị "phong sát".

11. Lưu Học Nghĩa bây giờ cũng là nghệ sĩ thời kỳ thăng tiến, hiện tại công ty còn rất ủng hộ anh, sự nghiệp tiếp theo vẫn có cơ hội tiến lên một tầm cao mới.

12. Triệu Lệ Dĩnh hiện đang tập trung vào sự nghiệp, tình cảm không có động tĩnh gì, cũng không có thời gian.

13. Phạm Thừa Thừa gần đây có một chương trình tạp kỹ "Xuất phát ngay bây giờ" đang mời hắn.

14. Đặng Siêu gần đây đã chịu rất nhiều áp lực, sau khi bộ phim điện ảnh "Bóng bàn Trung Quốc" dời ngày chiếu, nếu phòng vé vẫn không lý tưởng, nam diễn viên phải mất rất nhiều tiền.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.