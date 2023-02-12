Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/2/2023: Phạm Băng Băng không đòi thù lao khi quay phim ở Hàn, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du không tái hợp nữa?

Sao quốc tế 12/02/2023 11:31

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Nhân duyên trong giới ngụy Đại Huân cũng coi như tốt, hắn không có sở thích xấu gì, đối với bằng hữu cũng rất hào phóng, hơn nữa không hãm hại người khác.

2. Top số liệu nam diễn viên/ca sĩ được công nhận trong giới: Dịch Dương Thiên Tỷ, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Thái Từ Khôn.

3. Đường Yên năm nay có ý định trở về với sự nghiệp, nhưng sự nghiệp trì trệ hai năm nay.

4. Vương An Vũ hiện tại tài nguyên trong công ty cũng khá tốt và có triển vọng "bạo" trong làng giải trí Cbiz, cùng Triệu Lộ Tư "Thần Ẩn" vẫn đang quay phim, tiếp theo còn có một kịch bản ngôn tình.

5. Phạm Băng Băng quay phim ở xứ kim chi, hầu như không đòi thù lao, chỉ vì muốn trở lại màn ảnh, sau đó học Thang Duy ở nước ngoài vươn lên.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/2/2023: Phạm Băng Băng không đòi thù lao khi quay phim ở Hàn, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du không tái hợp nữa? - Ảnh 1

6. Dương Mịch chỉ có quan hệ tốt với Trương Đại Đại và Hàn Hỏa Hỏa, thường xuyên chơi đùa cùng nhau, nhưng chuyện trong công việc vẫn rất rõ ràng.

7. Lời thoại gốc của Tống Uy Long quả thật không được tốt lắm, lời thoại của anh và một nam chính khác trong phim mới đều bị khán giả chửi bới, không xem phụ đề, căn bản không nghe rõ rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì

8. Lưu Diệc Phi có ý định phát triển ở Mỹ, mấy ngày nay cô gặp rất nhiều đạo diễn người Mỹ.

9. Địch Lệ Nhiệt Ba Hoàng Cảnh Du sẽ không hợp tác cùng nhau nữa, bởi vì cả hai liên tục xuất hiện những tin đồn tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp, gần đây, là tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba đang mang bầu và tạm ngừng đóng phim để dưỡng thai.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/2/2023: Phạm Băng Băng không đòi thù lao khi quay phim ở Hàn, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du không tái hợp nữa? - Ảnh 2

10. Xuân Hạ còn có 8 bộ phim đang chờ phát sóng, tạm thời cũng không phát được bởi vì lùm xùm phát ngôn dẫn đến bị "phong sát".

11. Lưu Học Nghĩa bây giờ cũng là nghệ sĩ thời kỳ thăng tiến, hiện tại công ty còn rất ủng hộ anh, sự nghiệp tiếp theo vẫn có cơ hội tiến lên một tầm cao mới.

12. Triệu Lệ Dĩnh hiện đang tập trung vào sự nghiệp, tình cảm không có động tĩnh gì, cũng không có thời gian.

13. Phạm Thừa Thừa gần đây có một chương trình tạp kỹ "Xuất phát ngay bây giờ" đang mời hắn.

14. Đặng Siêu gần đây đã chịu rất nhiều áp lực, sau khi bộ phim điện ảnh "Bóng bàn Trung Quốc" dời ngày chiếu, nếu phòng vé vẫn không lý tưởng, nam diễn viên phải mất rất nhiều tiền.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/2/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không kết hôn với người trong giới vì gia đình, Lương Triều Vỹ đã ly thân với vợ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/2/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không kết hôn với người trong giới vì gia đình, Lương Triều Vỹ đã ly thân với vợ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Hoàng Cảnh Du Phạm Băng Băng sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/2/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không kết hôn với người trong giới vì gia đình, Lương Triều Vỹ đã ly thân với vợ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/2/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không kết hôn với người trong giới vì gia đình, Lương Triều Vỹ đã ly thân với vợ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/2/2023: Lưu Thi Thi và Trần Hiểu 'nên duyên' trong dự án phim cổ trang, Dương Mịch và công ty giải trí Gia Hành bất hòa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/2/2023: Lưu Thi Thi và Trần Hiểu 'nên duyên' trong dự án phim cổ trang, Dương Mịch và công ty giải trí Gia Hành bất hòa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/2/2023: Dương Mịch sở hữu khối tài sản nhiều hơn Angela Baby, Bành Vu Yến chưa kết hôn và không có con như lời đồn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/2/2023: Dương Mịch sở hữu khối tài sản nhiều hơn Angela Baby, Bành Vu Yến chưa kết hôn và không có con như lời đồn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/2/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương từ chối tham gia chương trình cùng nhau, Dương Tử tìm kiếm kịch bản cho Mã Tư Thuần?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/2/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương từ chối tham gia chương trình cùng nhau, Dương Tử tìm kiếm kịch bản cho Mã Tư Thuần?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/2/2023: Vương Nhất Bác không dám yêu đương, Triệu Lộ Tư đang độc thân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/2/2023: Vương Nhất Bác không dám yêu đương, Triệu Lộ Tư đang độc thân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/2/2023: Lưu Diệc Phi chính là nữ thần của rất nhiều sao nam, Lưu Thi Thi sẽ về Đài Loan với Ngô Kỳ Long và con?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/2/2023: Lưu Diệc Phi chính là nữ thần của rất nhiều sao nam, Lưu Thi Thi sẽ về Đài Loan với Ngô Kỳ Long và con?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 59 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 8 giờ 2 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 8 giờ 8 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 9 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng