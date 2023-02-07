Angelababy và Bạch Lộc cùng xuất hiện chung một tạo hình, netizen đặt lên bàn cân so sánh ngay lập tức

Sao quốc tế 07/02/2023 15:10

Angelababy và Bạch Lộc tiếp tục được đặt lên bàn cân so sánh chỉ vì bức ảnh này.

Mới đây, Angelababy đã vào đoàn phim cổ trang Tương Tư Lệnh. Trong dự án này, cô hợp tác cùng đàn em Tống Uy Long. Ngay từ những tạo hình đầu tiên, cặp đôi này đã khiến dân tình mê mẩn bởi tạo hình quá đẹp. Dẫu có nhiều sự nghi ngại về sự thành công của phim khi cả 2 đều chưa từng được đánh giá cao ở khoản diễn xuất nhưng fan vẫn hy vọng cặp đôi sẽ có màn thể hiện tốt trong dự án này. 

Angelababy và Bạch Lộc cùng xuất hiện chung một tạo hình, netizen đặt lên bàn cân so sánh ngay lập tức - Ảnh 1
Angelababy - Ảnh: Internet

Trong Tương Tư Lệnh, Angelababy có một tạo hình trang phục hồng cực kỳ xinh đẹp. Trang sức vàng, tóc đen giúp làm nổi bật lên làn da trắng trẻo của cô nàng. Có thể thấy diễn xuất có thể không phải điểm mạnh nhưng nhan sắc của mỹ nhân này chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng. 

Không lâu sau đó, cư dân mạng đã bất ngờ phát hiện ra rằng tạo hình của Angelababy ở Tương Tư Lệnh và Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng rất giống nhau. Cùng là trang phục màu hồng phấn, cùng có viền áo bông trắng. 

Angelababy và Bạch Lộc cùng xuất hiện chung một tạo hình, netizen đặt lên bàn cân so sánh ngay lập tức - Ảnh 2

Angelababy và Bạch Lộc cùng xuất hiện chung một tạo hình, netizen đặt lên bàn cân so sánh ngay lập tức - Ảnh 3
 Tạo hình giống nhau của Angelababy và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Đặt lên bàn cân so sánh, dân tình cho rằng Angelababy và Bạch Lộc dù có tạo hình tương tự nhưng lại đem đến cảm giác rất khác biệt. Cả 2 đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp và khiến người xem khó rời mắt khỏi mình, chính vì vậy rất khó để chọn ra ai là người đẹp xuất sắc hơn. 

Hiện bộ phim Tương Tư Lệnh do Angelababy và Tống Uy Long đóng chính mới được khai máy chưa lâu. Khán giả đều mong đợi phim có thể sớm hoàn thành và được lên sóng.

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Từ khóa:   Angela Baby Bạch Lộc sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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