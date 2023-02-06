Ảnh chụp vội của Angela Baby 'gây bão' khắp cõi mạng, nhan sắc thế nào mà khiến dân mạng xôn xao?

Sao quốc tế 06/02/2023 18:18

Mới đây, những bức ảnh "chụp vội" của nữ diễn viên Angela Baby nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng khi đang quay dự án cổ trang Tương Tư Lệnh.

Gần đây, những bức ảnh được chụp vội vàng của Angela Baby trên phim trường dự án cổ trang Tương Tư Lệnh bất ngờ gây chú ý khắp cõi mạng. Trong những bức ảnh được chụp vội vàng, nữ diễn viên gây ấn tượng bởi nhan sắc kiêu sa, mặn mà, đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt".

Trong tạo hình đầu tiên, Angela Baby gợi nhắc hình ảnh những mỹ nhân dị vực với kiểu làm tóc và trang điểm đặc trưng. Tiếp đến, Angela Baby còn xuất hiện với tạo hình giả trai khá bắt mắt. Nhờ gương mặt thanh tú và nụ cười tỏa nắng, Angela Baby dễ dàng chiếm được spotlight dù diễn xuất luôn gây tranh cãi với khán giả.

Ảnh chụp vội của Angela Baby 'gây bão' khắp cõi mạng, nhan sắc thế nào mà khiến dân mạng xôn xao? - Ảnh 1Ảnh chụp vội của Angela Baby 'gây bão' khắp cõi mạng, nhan sắc thế nào mà khiến dân mạng xôn xao? - Ảnh 2

Trước đó, cư dân mạng cũng dành lời khen cho Angela Baby với tạo hình "cải nam trang". Nữ diễn viên ghi điểm với phần trang phục màu trung tính, phần thân trên được "che giấu" kĩ lưỡng và tướng đi ra dáng nam nhi. Đặc biệt, nét mặt mộc, không son phấn của cô là chi tiết được đánh giá cao nhất, chứng tỏ Angelababy rất chăm chút đến tạo hình giả trai lần này của mình.

Tuy nhiên, vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh thường xuyên bị mang ra bàn tán, chê bai mỗi lần trở lại màn ảnh. Không phải vì nhan sắc, điều luôn kìm hãm nàng tiểu hoa phát triển trong giới chính là ở diễn xuất. 

Ảnh chụp vội của Angela Baby 'gây bão' khắp cõi mạng, nhan sắc thế nào mà khiến dân mạng xôn xao? - Ảnh 3Ảnh chụp vội của Angela Baby 'gây bão' khắp cõi mạng, nhan sắc thế nào mà khiến dân mạng xôn xao? - Ảnh 4

Tương Tư Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cướp Được Tân Nương của Tịch Quyên. Phim có nội dung xoay quanh nhân vật Quân Ỷ La (Angela Baby) - trưởng nữ chịu nhiều cay đắng của Quân Gia.

Khi được 20 tuổi, Quân Ỷ La bị bắt và đưa tới Bắc Huyên. Tại đây, nàng trải qua cuộc sống khó khăn, bị nghi ngờ là gián điệp. Mấy năm sau, Quân Ỷ La tìm cơ hội bỏ trốn. Trong thời gian Quân Ỷ La mất tích, em rể của nàng đã cấu kết với người ngoài để hãm hại gia tộc. Tiếp đến, Ỷ La quay trở về và tìm mọi cách giúp gia tộc vượt qua khó khăn, khôi phục việc kinh doanh. Nhân vật Quân Ỷ La của Angela Baby được đánh giá là cô gái dám yêu dám hận, có chí cầu tiến, không chỉ giỏi việc kinh doanh mà còn vô cùng khéo léo, tinh tế, biết đối nhân xử thế.

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