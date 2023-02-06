'Triển Chiêu' Hà Gia Kính tiết lộ mức thu nhập thấp kỷ lục thời còn làm diễn viên

Từng là một trong những diễn viên tài ba và nổi tiếng nhất làng giải trí Hong Kong, Hà Gia Kính bỗng dưng rẽ hướng sang kinh doanh và rời xa showbiz. Năm 2011, nam tài tử đã đầu tư 30 triệu HKD (gần 90 tỷ đồng) vào cơ sở Kính Gia Trang chuyên sản xuất thực phẩm sạch với bạn của mình.

Sau đó, Hà Gia Kính cũng rời Hong Kong mà chuyển sang định cư tại Trung Quốc Đại lục để kinh doanh các sản phẩm tốt cho sức khỏe . Sau nhiều năm, sự nghiệp của nam tài tử ngày càng đi lên và anh trở thành một ông chủ giàu có.

Dù bận rộn với việc kinh doanh, Hà Gia Kính vẫn thường xuyên cập nhật thông tin cũng như livestream trên mạng xã hội để giao lưu với người hâm mộ. Mới đây, khi đang phát trực tuyến, một khán giả đã hỏi về mức lương khi anh vẫn còn là một diễn viên. Nam tài tử cũng không giấu giếm mà trả lời: "Làm diễn viên đài truyền hình ở Hong Kong, mức lương hàng tháng rất thấp".

Theo đó, Hà Gia Kính chia sẻ anh đã theo học tại lớp diễn xuất của đài truyền hình Hong Kong vào năm 1981 rồi từng bước trở thành một diễn viên. Tuy vậy, khi đó mức lương của diễn viên còn rất thấp, mọi người đều phải ký hợp đồng làm việc 150 giờ mỗi năm.

Khi quay một bộ phim truyền hình, dù chỉ xuất hiện trong một hay hai phân cảnh đều được tính là một giờ làm việc. Nếu thời gian quay vượt qua mốc 150 giờ thì sẽ được trả thêm tiền. Còn nếu không, thu nhập hàng tháng rất ít.

Đó là chuyện của nhiều năm về trước, còn giờ đây, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và đầu tư kinh doanh, Hà Gia Kính đã trở thành một triệu phú đích thực của làng giải trí Hoa ngữ khi nắm trong tay khối tài sản ròng trị giá 17 triệu USD (gần 400 tỷ đồng). Ở tuổi 64, nam tài tử sở hữu nhiều bất động sản đắt tiền và loạt xe sang như Bentley, Rolls Royce...