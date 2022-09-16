‘Triển Chiêu’ Hà Gia Kính chăm chỉ làm ăn ở tuổi xế chiều

Nam diễn viên kỳ cựu tích cực giao lưu với các vị khách, ông được lòng phái đẹp vì sự hài hước, thân thiện và hiếu khách

Trong bài đăng Weibo mới nhất, Hà Gia Kính khoe loạt ảnh dẫn đoàn khách thuộc Hiệp hội nữ doanh nhân Phật Sơn đến tham quan nhà máy sản xuất thực phẩm do nam diễn viên làm chủ. Sao phim Bao Thanh Thiên đích thân tiếp hơn 30 vị khách vào ngày hôm đó, ông đưa họ đến thăm xưởng, tìm hiểu về quy trình sản xuất và mời dùng thử sản phẩm. Tài tử 63 tuổi ghi điểm nhờ sự nhiệt tình, thân thiện và hiếu khách, ông cùng mọi người cười nói suốt chuyến tham quan và chụp lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ.

Theo HK01, từ năm 2011, Hà Gia Kính đã đầu tư 30 triệu HKD để thành lập Kính Gia Trang cùng với bạn bè và phát triển ở đại lục. Công ty thực phẩm của nam diễn viên kỳ cựu rộng khoảng 54.000m 2 , được bao quanh bởi sông núi, phong cảnh yên bình, trở thành một điểm tham quan tại địa phương, thu hút nhiều du khách ghé thăm.

Tài tử 63 tuổi chụp ảnh cùng các vị khách đến thăm nhà máy

Tài tử 63 tuổi chụp ảnh cùng các vị khách đến thăm nhà máy

Bên ngoài công ty sản xuất thực phẩm của Hà Gia Kính, truyền thông tiết lộ doanh nghiệp của ông thu về lợi nhuận hàng triệu USD mỗi năm

"Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh" hiện là doanh nhân có tiếng ở Quảng Đông (Trung Quốc)

Hà Gia Kính sinh năm 1959 tại Hồng Kông. Nam diễn viên gia nhập ATV từ đầu thập niên 1980 và nhanh chóng nhận được vai chính trong phim Đại tướng quân đóng cùng mỹ nhân Quan Chi Lâm. Ngôi sao điển trai này còn được yêu mến qua các bộ phim: Giang hồ dạ vũ thập niên đăng, Thiết đảm anh hùng, Du hiệp tình, Gia Cát Lượng, Thiếu niên Trương Tam Phong, Thư kiếm ân cừu lục…

Đặc biệt, Hà Gia Kính được bao thế hệ khán giả yêu mến với vai diễn Triển Chiêu trong phim Bao Thanh Thiên (1993). Vẻ ngoài nam tính, phong độ cùng khả năng hóa thân thành một “Triển đại hiệp” cương trực, hào hiệp đã giúp tài tử chinh phục hàng triệu khán giả, đưa tên tuổi vang danh khắp châu Á và được mệnh danh là “Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh”.

Hà Gia Kính sống giản dị, tự do tự tại ở tuổi xế chiều

Hà Gia Kính cho biết không câu nệ hình ảnh người nổi tiếng. Vì vậy, sao nam thi thoảng vẫn nhận show thương mại bình dân để thỏa nỗi nhớ nghề và giao lưu với khán giả. Trên mạng xã hội, Hà Gia Kính chăm chỉ cập nhật hình ảnh đời sống thường ngày giản dị, tích cực của bản thân để truyền cảm hứng cho người hâm mộ.

Hà Gia Kính giã từ sự nghiệp diễn xuất vào năm 2014. Ông rẽ hướng sang kinh doanh thực phẩm sạch và là chủ doanh nghiệp Hà Gia Trang. Hiện, ông là doanh nhân có tiếng tại Huệ Châu, Quảng Đông (Trung Quốc). Truyền thông cho biết mỗi năm nam diễn viên thu về lợi nhuận hàng triệu USD.

Ở tuổi 63, Hà Gia Kính vẫn độc thân. "Triển Chiêu" rất kín tiếng về đời tư. Vài năm qua, xung quanh Hà Gia Kính không xuất hiện bất kỳ người phụ nữ nào. Tài tử cũng không chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân.