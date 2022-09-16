‘Triển Chiêu’ Hà Gia Kính chăm chỉ làm ăn ở tuổi xế chiều

Sao quốc tế 16/09/2022 09:25

Hà Gia Kính hiện làm chủ một công ty sản xuất thực phẩm sạch với nhà máy quy mô ở Quảng Đông (Trung Quốc). Tài tử mở cửa nơi này cho mọi người vào tham quan và đích thân làm hướng dẫn viên cho nhiều đoàn khách.

Trong bài đăng Weibo mới nhất, Hà Gia Kính khoe loạt ảnh dẫn đoàn khách thuộc Hiệp hội nữ doanh nhân Phật Sơn đến tham quan nhà máy sản xuất thực phẩm do nam diễn viên làm chủ. Sao phim Bao Thanh Thiên đích thân tiếp hơn 30 vị khách vào ngày hôm đó, ông đưa họ đến thăm xưởng, tìm hiểu về quy trình sản xuất và mời dùng thử sản phẩm. Tài tử 63 tuổi ghi điểm nhờ sự nhiệt tình, thân thiện và hiếu khách, ông cùng mọi người cười nói suốt chuyến tham quan và chụp lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ.

‘Triển Chiêu’ Hà Gia Kính chăm chỉ làm ăn ở tuổi xế chiều - Ảnh 1

Nam diễn viên kỳ cựu tích cực giao lưu với các vị khách, ông được lòng phái đẹp vì sự hài hước, thân thiện và hiếu khách

‘Triển Chiêu’ Hà Gia Kính chăm chỉ làm ăn ở tuổi xế chiều - Ảnh 2

Tài tử 63 tuổi chụp ảnh cùng các vị khách đến thăm nhà máy

Theo HK01, từ năm 2011, Hà Gia Kính đã đầu tư 30 triệu HKD để thành lập Kính Gia Trang cùng với bạn bè và phát triển ở đại lục. Công ty thực phẩm của nam diễn viên kỳ cựu rộng khoảng 54.000m2, được bao quanh bởi sông núi, phong cảnh yên bình, trở thành một điểm tham quan tại địa phương, thu hút nhiều du khách ghé thăm.

Bên ngoài công ty sản xuất thực phẩm của Hà Gia Kính, truyền thông tiết lộ doanh nghiệp của ông thu về lợi nhuận hàng triệu USD mỗi năm

‘Triển Chiêu’ Hà Gia Kính chăm chỉ làm ăn ở tuổi xế chiều - Ảnh 3

"Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh" hiện là doanh nhân có tiếng ở Quảng Đông (Trung Quốc)

‘Triển Chiêu’ Hà Gia Kính chăm chỉ làm ăn ở tuổi xế chiều - Ảnh 4

Hà Gia Kính sinh năm 1959 tại Hồng Kông. Nam diễn viên gia nhập ATV từ đầu thập niên 1980 và nhanh chóng nhận được vai chính trong phim Đại tướng quân đóng cùng mỹ nhân Quan Chi Lâm. Ngôi sao điển trai này còn được yêu mến qua các bộ phim: Giang hồ dạ vũ thập niên đăng, Thiết đảm anh hùng, Du hiệp tình, Gia Cát Lượng, Thiếu niên Trương Tam Phong, Thư kiếm ân cừu lục…

Đặc biệt, Hà Gia Kính được bao thế hệ khán giả yêu mến với vai diễn Triển Chiêu trong phim Bao Thanh Thiên (1993). Vẻ ngoài nam tính, phong độ cùng khả năng hóa thân thành một “Triển đại hiệp” cương trực, hào hiệp đã giúp tài tử chinh phục hàng triệu khán giả, đưa tên tuổi vang danh khắp châu Á và được mệnh danh là “Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh”.

‘Triển Chiêu’ Hà Gia Kính chăm chỉ làm ăn ở tuổi xế chiều - Ảnh 5

Hà Gia Kính sống giản dị, tự do tự tại ở tuổi xế chiều

Hà Gia Kính cho biết không câu nệ hình ảnh người nổi tiếng. Vì vậy, sao nam thi thoảng vẫn nhận show thương mại bình dân để thỏa nỗi nhớ nghề và giao lưu với khán giả. Trên mạng xã hội, Hà Gia Kính chăm chỉ cập nhật hình ảnh đời sống thường ngày giản dị, tích cực của bản thân để truyền cảm hứng cho người hâm mộ.

‘Triển Chiêu’ Hà Gia Kính chăm chỉ làm ăn ở tuổi xế chiều - Ảnh 6

‘Triển Chiêu’ Hà Gia Kính chăm chỉ làm ăn ở tuổi xế chiều - Ảnh 7

Hà Gia Kính giã từ sự nghiệp diễn xuất vào năm 2014. Ông rẽ hướng sang kinh doanh thực phẩm sạch và là chủ doanh nghiệp Hà Gia Trang. Hiện, ông là doanh nhân có tiếng tại Huệ Châu, Quảng Đông (Trung Quốc). Truyền thông cho biết mỗi năm nam diễn viên thu về lợi nhuận hàng triệu USD.

Ở tuổi 63, Hà Gia Kính vẫn độc thân. "Triển Chiêu" rất kín tiếng về đời tư. Vài năm qua, xung quanh Hà Gia Kính không xuất hiện bất kỳ người phụ nữ nào. Tài tử cũng không chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân.

‘Triển Chiêu’ Hà Gia Kính chăm chỉ làm ăn ở tuổi xế chiều

‘Triển Chiêu’ Hà Gia Kính chăm chỉ làm ăn ở tuổi xế chiều

Hà Gia Kính hiện làm chủ một công ty sản xuất thực phẩm sạch với nhà máy quy mô ở Quảng Đông (Trung Quốc). Tài tử mở cửa nơi này cho mọi người vào tham quan và đích thân làm hướng dẫn viên cho nhiều đoàn khách.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Gia Kính sao hoa ngữ Triển Chiêu Hà Gia Kính kinh doan Triển Chiêu Hà Gia Kính

TIN LIÊN QUAN

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính trở thành doanh nhân giàu có ở độ tuổi U60

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính trở thành doanh nhân giàu có ở độ tuổi U60

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính bán hàng rong ở độ tuổi xế chiều

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính bán hàng rong ở độ tuổi xế chiều

Lộ ảnh nghi vấn “Triển Chiêu” Hà Gia Kính bí mật có con

Lộ ảnh nghi vấn “Triển Chiêu” Hà Gia Kính bí mật có con

Ăn mặc giản dị dùng bữa, "Triển Chiêu" Hà Gia Kính vẫn bị chỉ trích vì điều này

Ăn mặc giản dị dùng bữa, "Triển Chiêu" Hà Gia Kính vẫn bị chỉ trích vì điều này

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính đã lập gia đình, công khai mặt mũi con gái?

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính đã lập gia đình, công khai mặt mũi con gái?

Cuộc sống hiện tại của 'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 63 như thế nào?

Cuộc sống hiện tại của 'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 63 như thế nào?

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 25 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 25 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 25 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI