'Triển Chiêu' Hà Gia Kính trở thành doanh nhân giàu có ở độ tuổi U60

Theo HK01, từ năm 2011, Hà Gia Kính đã đầu tư 30 triệu HKD để thành lập Kính Gia Trang cùng với bạn bè và phát triển ở đại lục. Công ty thực phẩm của nam diễn viên kỳ cựu rộng khoảng 54.000m2, được bao quanh bởi sông núi, phong cảnh yên bình, trở thành một điểm tham quan tại địa phương, thu hút nhiều du khách ghé thăm. Bên ngoài công ty sản xuất thực phẩm của Hà Gia Kính, truyền thông tiết lộ doanh nghiệp của ông thu về lợi nhuận hàng triệu USD mỗi năm.

Mới đây, Hà Gia Kính khoe loạt ảnh dẫn đoàn khách thuộc Hiệp hội nữ doanh nhân Phật Sơn đến tham quan nhà máy sản xuất thực phẩm do nam diễn viên làm chủ. Ông đích thân tiếp hơn 30 vị khách vào ngày hôm đó, ông đưa họ đến thăm xưởng, tìm hiểu về quy trình sản xuất và mời dùng thử sản phẩm. Tài tử 63 tuổi ghi điểm nhờ sự nhiệt tình, thân thiện và hiếu khách, ông cùng mọi người cười nói suốt chuyến tham quan và chụp lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ.

Hà Gia Kính sinh năm 1959 tại Hồng Kông. Nam diễn viên gia nhập ATV từ đầu thập niên 1980 và nhanh chóng nhận được vai chính trong phim Đại tướng quân đóng cùng mỹ nhân Quan Chi Lâm. Ngôi sao điển trai này còn được yêu mến qua các bộ phim: Giang hồ dạ vũ thập niên đăng, Thiết đảm anh hùng, Du hiệp tình, Gia Cát Lượng, Thiếu niên Trương Tam Phong, Thư kiếm ân cừu lục…

Đặc biệt, Hà Gia Kính được bao thế hệ khán giả yêu mến với vai diễn Triển Chiêu trong phim Bao Thanh Thiên (1993). Vẻ ngoài nam tính, phong độ cùng khả năng hóa thân thành một “Triển đại hiệp” cương trực, hào hiệp đã giúp tài tử chinh phục hàng triệu khán giả, đưa tên tuổi vang danh khắp châu Á và được mệnh danh là “Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh”.

Ở tuổi 63, Hà Gia Kính sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu HKD và tận hưởng cuộc sống độc thân. Bên cạnh việc điều hành doanh nghiệp riêng, tài tử sinh năm 1959 dành nhiều thời gian cho người thân, bạn bè và trải nghiệm cuộc sống.

Ông giữ được vẻ ngoài nam tính, phong độ nhờ chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao đồng thời tuân thủ chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh. Tài tử cũng siêng hoạt động trên mạng xã hội, ông liên tục đăng những video đời thường lên nền tảng Douyin và được khán giả tích cực ủng hộ.

Nhiều năm qua, công chúng quan tâm đến chuyện kết hôn của Hà Gia Kính. Nam diễn viên độc thân ở tuổi 63. "Triển Chiêu" rất kín tiếng về đời tư. Vài năm qua, xung quanh Hà Gia Kính không xuất hiện bất kỳ người phụ nữ nào. Tài tử cũng không chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân. Hà Gia Kính từng tuyên bố không lấy vợ sinh con và cũng không buồn vì sống độc thân. Trong quá khứ, ông có 2 mối tình với bạn diễn được công khai là người đẹp Kim Tố Mai và Lý Uyển Hoa.