Hứa Khải lộ diện 'cực soái' trong những tạo hình đầu tiên tại phim trường Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao

Sao quốc tế 06/02/2023 16:37

Drama mới "Em đẹp hơn cả ánh sao" đang nhận được nhiều sự chú ý với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải.

Vào ngày 5/2 vừa qua, bộ phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao đã chính thức được khai máy, đây là dự án đánh dấu sự hợp tác giữa Đàm Tùng VậnHứa Khải. Ngay từ khi có thông tin về bộ phim cũng như dàn cast, Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao đã nhận được nhiều sự chú ý và thảo luận trên mạng xã hội. 

Hứa Khải lộ diện 'cực soái' trong những tạo hình đầu tiên tại phim trường Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao - Ảnh 1

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Hứa Khải tại phim trường Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và được chia sẻ rầm rộ. Theo loạt ảnh được chia sẻ, không ít khán giả dành lời khen ngợi cho cho nam diễn viên đã gây ấn tượng với vẻ bảnh bao, điển trai chuẩn hình tượng tổng tài. Anh chàng có chiều cao khủng, vóc dáng lại hoàn hảo thì dù có diện vest hay áo khoác dáng dài cũng khiến fan "đổ đứ đừ".

Hứa Khải lộ diện 'cực soái' trong những tạo hình đầu tiên tại phim trường Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao - Ảnh 2

Hứa Khải lộ diện 'cực soái' trong những tạo hình đầu tiên tại phim trường Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao - Ảnh 3

 

Hứa Khải lộ diện 'cực soái' trong những tạo hình đầu tiên tại phim trường Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao - Ảnh 4

Hứa Khải lộ diện 'cực soái' trong những tạo hình đầu tiên tại phim trường Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao - Ảnh 5

Bộ phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao là một tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của tác giả Cửu Nguyệt Hi, với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi chính là Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Bộ phim là câu chuyện về sự trưởng thành và những lần phải lựa chọn giữa khởi nghiệp, ước mơ, phấn đầu và trí tuệ nhân tạo (AI). 

Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận thủ vai) là một hình mẫu nhân tài của ngành khoa học kỹ thuật, vì thực hiện ước mơ mà từ chức không chút do dự, bắt đầu bước vào con đường khởi nghiệp. Vào thời gian đầu, Kỷ Tinh gặp nhiều khó khăn nhưng may mắn thay, cô được sự ủng hộ của tổng giám đốc công ty Y Tế Đông Dương – Hàn Đình (Hứa Khải). Nhờ sự đầu tư cổ phần của Hàn Đình, công ty của cô thành lập cuối cùng mới đi đúng hướng.

Hứa Khải lộ diện 'cực soái' trong những tạo hình đầu tiên tại phim trường Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao - Ảnh 6

Hứa Khải lộ diện 'cực soái' trong những tạo hình đầu tiên tại phim trường Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao - Ảnh 7

Nhưng trớ trêu thay, khi sự nghiệp ổn định thì Kỷ Tinh lại đánh mất mối tình đầu yêu nhau 7 năm của mình. Những khó khăn khi khởi nghiệp và nỗi đau thất tình gần như khiến cô gục ngã nhưng may mắn thay vẫn có sự bảo vệ thân thiết của những người bạn thân.

Trải qua một thời gian tiếp xúc và làm việc cùng nhau, cùng trải qua khó khăn khi quá trình phát triển sản phẩm thất bại, mối quan hệ của Kỷ Tinh và Hàn Đình cũng dần thay đổi, ban đầu là những người đồng nghiệp, đối tác thương mại sau đó bị đối phương thu hút lẫn nhau rồi dần nảy sinh tình cảm. 

Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời làm lễ khai máy, chốt đơn Đàm Tùng Vận nên duyên cùng Hứa Khải, netizen không hài lòng vì điều này?

Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời làm lễ khai máy, chốt đơn Đàm Tùng Vận nên duyên cùng Hứa Khải, netizen không hài lòng vì điều này?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời đã chính thức khai máy. Theo đó, bộ phim công bố dàn cast chính thức do Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đóng chính.

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