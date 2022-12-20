'Lạc Du Nguyên' của Hứa Khải và Cảnh Điềm chưa lên sóng đã được một quốc gia 'đặt gạch' trước

Sao quốc tế 20/12/2022 16:17

Lạc Du Nguyên là một trong những bộ phim Hoa Ngữ được mong đợi.

Lạc Du Nguyên là tác phẩm cổ trang được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn (tác giả Đông Cung). Ngay từ khi có thông tin Lạc Du Nguyên do Hứa KhảiCảnh Điềm đóng chính nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả mặc dù chưa lên sóng.

'Lạc Du Nguyên' của Hứa Khải và Cảnh Điềm chưa lên sóng đã được một quốc gia 'đặt gạch' trước - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin bộ phim đã được Hàn Quốc mua bản quyền phát sóng. Điều này đồng nghĩa với việc sắp tới, bộ phim cổ trang Lạc Du Nguyên sẽ được ra mắt đồng thời ở hai quốc gia Trung Quốc và Hàn Quốc. 

Trước đó, những hình ảnh của Cảnh Điềm và Hứa Khải trong phim cũng được lan truyền khiến dân mạng "sốc visual". Mặc dù chưa chính thức lên sóng nhưng cặp đôi đã không ít lần gây sốt vì nhan sắc quá xứng đôi. Nhiều khán giả còn cho rằng trong ảnh poster nhân vật, khuôn mặt cả hai thoạt nhìn rất giống nhau, có nét phu thê.

'Lạc Du Nguyên' của Hứa Khải và Cảnh Điềm chưa lên sóng đã được một quốc gia 'đặt gạch' trước - Ảnh 2

'Lạc Du Nguyên' của Hứa Khải và Cảnh Điềm chưa lên sóng đã được một quốc gia 'đặt gạch' trước - Ảnh 3

Được biết, Lạc Du Nguyên là một tác phẩm được đầu như khá chỉn chu và đáng để mong chờ bởi bộ phim được cầm trịch bởi những nhà sản xuất có tiếng, đã từng góp phần vào thành công của một số tác phẩm nổi tiếng như Trần Tình Lệnh, Trường Ca Hành hay Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.

Lạc Du Nguyên kể về câu chuyện tình yêu của Thôi Lâm (Cảnh Điềm thủ vai) và Lý Nghi (Hứa Khải thủ vai). Thôi Lâm là đích nữ của Bình Lư tiết độ sứ Thôi Ỷ, thông minh, xinh đẹp, dù là phận nữ nhi nhưng tinh thông văn võ. 

'Lạc Du Nguyên' của Hứa Khải và Cảnh Điềm chưa lên sóng đã được một quốc gia 'đặt gạch' trước - Ảnh 4

Còn Lý Nghi là hoàng tử đương triều, bề ngoài thể hiện là một nam tử hán đích thực, tâm tính lương thiện, luôn giúp đỡ kẻ yếu nhưng bên trong lại là kẻ ngôn ngoan, thủ đoạn, rất giỏi dụng binh và chán ngán với việc tranh giành ngôi vị nên hắn thường giả vờ ngây thơ để đứng ngoài cuộc tranh đấu này.

'Lạc Du Nguyên' của Hứa Khải và Cảnh Điềm chưa lên sóng đã được một quốc gia 'đặt gạch' trước - Ảnh 5

Thế nhưng vô tình Lý Nghi lại trở thành người có khả năng được kế thừa ngôi vương khiến cho những kẻ đang nhăm nhe vị trí này coi hắn thành đối trọng. Cuộc tranh đấu diễn ra khốc liệt kéo theo cả Lý Nghi và Thôi Lầm vào vòng xoáy quyền lực. Liệu chuyện tình cảm của cả hai sẽ đi đến đâu, hãy cùng theo dõi những diễn biến của Lạc Du Nguyên khi bộ phim được lên sóng trong thời gian sắp tới.

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