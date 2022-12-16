Netizen phát hiện Cảnh Điềm chụp ảnh cùng một bé gái có ngoại hình "giống như đúc", mối quan hệ thực sự của cả hai là gì?

Sao quốc tế 16/12/2022 15:52

Netizen không khỏi bất ngờ vì hình ảnh giống đến bất ngờ của bé gái chụp cùng Cảnh Điềm.

Mới đây, trên mạng xã hội đang chuyền tay nhau hình ảnh Cảnh Điềm đang chụp hình cùng một bé gái. Theo ảnh được chia sẻ, cả hai trông rất gần gũi, lại cùng diện một kiểu trang phục.

Netizen phát hiện Cảnh Điềm chụp ảnh cùng một bé gái có ngoại hình 'giống như đúc', mối quan hệ thực sự của cả hai là gì? - Ảnh 1

Đáng chú ý, nhiều người còn nhận xét khuôn mặt của bé gái rất xinh xắn, đặc biệt lại có đường nét khá giống Cảnh Điềm. Từ đây, mọi người bắt đầu đặt nghi vấn liệu Cảnh Điềm và cô bé kia có mối quan hệ thực sự là gì?

Netizen phát hiện Cảnh Điềm chụp ảnh cùng một bé gái có ngoại hình 'giống như đúc', mối quan hệ thực sự của cả hai là gì? - Ảnh 2

Ngay sau đó, fan của nữ diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng giải thích đây chính là diễn viên nhí Trần Chỉ Diễm đóng cung cô trong bộ phim Chước Chước Phong Lưu. Được biết, trong phim cô bé đảm nhận vai Chước Hoa thời nhỏ, nhân vật này khi lớn lên do Cảnh Điềm thủ vai.

Ngoài ra, đây không phải là lần đầu Cảnh Điềm và cô bé Trần Chỉ Diễm "có duyên" với nhau. Trong bộ phim Tư Đằng trước đây, cô bé diễn viên nhí này cũng từng hóa thân vai Tư Đằng của Cảnh Điềm lúc nhỏ. Chính vì mối duyên trùng hợp này mà netizen cũng ưu ái gọi Trần Chỉ Diễm là "tiểu Cảnh Điềm".

Netizen phát hiện Cảnh Điềm chụp ảnh cùng một bé gái có ngoại hình 'giống như đúc', mối quan hệ thực sự của cả hai là gì? - Ảnh 3

Cảnh Điềm được biết đến với danh xưng đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh nhờ vào vẻ đẹp bẩm sinh trời phú. Nhờ đó mà Cảnh Điềm nhận được khá nhiều ưu ái, may mắn xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh lớn, nhỏ nhưng mọi bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên đều không đạt doanh thu như kỳ vọng. Từ đây, công chúng thường gọi cô là "bình hoa di động" vì biểu cảm một màu, biểu cảm thô cứng, chỉ xinh chứ không biết diễn.

Netizen phát hiện Cảnh Điềm chụp ảnh cùng một bé gái có ngoại hình 'giống như đúc', mối quan hệ thực sự của cả hai là gì? - Ảnh 4

Thế nhưng, từ sau khi bộ phim Tư Đằng lên sóng, Cảnh Điềm đã làm khán giả "quay xe", hết lời khen ngợi vẻ xinh đẹp động lòng người, diễn xuất cải thiện, thần thái sang chảnh đúng chất nữ thần màn ảnh nhỏ của nữ diễn viên. 

Netizen phát hiện Cảnh Điềm chụp ảnh cùng một bé gái có ngoại hình 'giống như đúc', mối quan hệ thực sự của cả hai là gì? - Ảnh 5

Dù vậy, nhiều người cho rằng, những năm qua, Cảnh Điềm chưa thể thoát khỏi cái bóng quá lớn mà Tư Đằng từng tạo ra. Vì thế, vai diễn trong phim Chước Chước Phong Lưu, "kết đôi" cùng Phùng Thiệu Phong được kỳ vọng sẽ giúp Cảnh Điềm chuyển hình thành công.

Netizen phát hiện Cảnh Điềm chụp ảnh cùng một bé gái có ngoại hình 'giống như đúc', mối quan hệ thực sự của cả hai là gì? - Ảnh 6

Chước Chước Phong Lưu là một bộ phim cổ trang lãng mạn, được chuyển thể từ tiểu thuyết Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An và do đạo diễn Ôn Đức Quang sản xuất - người từng làm nên thành công của Diên Hy Công Lược và Cẩm Tâm Tựa Ngọc.

Nội dung phim xoay quanh nữ chính Mộ Chước Hoa (do Cảnh Điềm đóng) là một người luôn hết lòng vì sự nghiệp, không muốn lãng phí thời gian vào tình cảm yêu đương. Vì từ nhỏ nàng đã hiểu rằng nữ nhi sau khi lấy chồng cuộc đời coi như chấm dứt, chỉ có một cách duy nhất để tránh khỏi vận mệnh ấy, đó là chăm chỉ học tập để đi vào con đường công danh, thăng quan tiến chức, không yêu đương lập gia đình.

Vậy mà sau khi thành công trở thành một nữ quan, nàng lại rơi vào lưới tình với chàng tướng quân Lưu Diễn (do Phùng Thiệu Phong đóng). Chước Hoa sẽ nghe theo tiếng gọi con tim, hay sẽ quyết một lòng từ bỏ tình cảm vì công danh sự nghiệp? Tất cả sẽ được giải đáp khi bộ phim được lên sóng. 

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