Hay tin Nhậm Gia Luân 'yêu lại lần 2' cùng Cảnh Điềm trong phim mới, fan 'lót dép' chờ ngày tái ngộ

Sao quốc tế 21/11/2022 13:39

Sau lần hợp tác trong bộ phim "Đại Đường Vinh Diệu", thông tin Nhậm Gia Luân sẽ tái hợp cùng Cảnh Điềm trong phim mới được đông đảo khán giả quan tâm.

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao việc Nhậm Gia Luân sẽ hợp tác cùng Cảnh Điềm trong dự án phim mới có tên "Đường Tiếu Xuân Phong". Nhanh chóng thông tin này đã được đông đảo khán giả quan tâm và chia sẻ. 

Hay tin Nhậm Gia Luân 'yêu lại lần 2' cùng Cảnh Điềm trong phim mới, fan 'lót dép' chờ ngày tái ngộ - Ảnh 1

Đường Tiếu Xuân Phong được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Nội dung nguyên tác được lấy cảm hứng từ giai thoại Kim Ốc Tàng Kiều của Trung Quốc, có nội dung xoay quanh cuộc đời của nữ chính Liễu Miên Đường - con gái của một gia đình quan. Khi gia đình lâm vào cảnh sa sút, nàng được gả vào kinh thành nhưng giữa đường sự cố lại xảy ra đến khi bị thổ phí cướp dâu, khiến nàng trở thành áp trại phu nhân của một tên đạo tặc.

Trong một lần nọ Liễu Miên Đường sinh bệnh nặng đến mức hôn mê, đến khi tỉnh dậy thì không còn nhớ rõ được những gì xảy ra sau khi gả chồng nên đã lầm tưởng Hoài Dương Vương là người chồng mà mình đã gả trước đó. Hoài Dương Vương biết rõ mọi chuyện nhưng hắn vẫn quyết định giả làm một thương nhân buôn bán đồ sứ, lợi dụng Miên Đường để làm mồi nhử cho mục đích của mình.

Hay tin Nhậm Gia Luân 'yêu lại lần 2' cùng Cảnh Điềm trong phim mới, fan 'lót dép' chờ ngày tái ngộ - Ảnh 2

Hay tin Nhậm Gia Luân 'yêu lại lần 2' cùng Cảnh Điềm trong phim mới, fan 'lót dép' chờ ngày tái ngộ - Ảnh 3

Với khuôn mặt xinh đẹp, hợp cổ trang, lối diễn xuất ổn định, khán giả cho rằng nàng "mỹ nữ Bắc Kinh" rất thích hợp để tham gia đoàn phim Đường Tiếu Xuân Phong. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn còn khá lo ngại về khả năng gánh phim của Cảnh Điềm và cho rằng nếu kịch bản Đường Tiếu Xuân Phong không được chỉn chu thì Cảnh Điềm khó mà thành công trong bộ phim này được.

Hay tin Nhậm Gia Luân 'yêu lại lần 2' cùng Cảnh Điềm trong phim mới, fan 'lót dép' chờ ngày tái ngộ - Ảnh 4

Hay tin Nhậm Gia Luân 'yêu lại lần 2' cùng Cảnh Điềm trong phim mới, fan 'lót dép' chờ ngày tái ngộ - Ảnh 5

Còn về phía Nhậm Gia Luân, nam diễn viên sinh năm 1989. Trước khi gia nhập giới giải trí, anh được biết đến là vận động viên bóng bàn. Sau chấn thương, diễn viên Châu Sinh Như Cố sang Hàn Quốc làm thực tập sinh nhưng không ra mắt trong bất kỳ nhóm nhạc nào.

Hay tin Nhậm Gia Luân 'yêu lại lần 2' cùng Cảnh Điềm trong phim mới, fan 'lót dép' chờ ngày tái ngộ - Ảnh 6

Đến 2014, Nhậm Gia Luân tham gia bộ phim "Thông thiên Địch Nhân Kiệt" nhưng đến 2017 mới được phát sóng. Tên tuổi của nam diễn viên được biết đến qua tác phẩm "Đại Đường Vinh Diệu" đóng cặp với Cảnh Điềm. 

Hay tin Nhậm Gia Luân 'yêu lại lần 2' cùng Cảnh Điềm trong phim mới, fan 'lót dép' chờ ngày tái ngộ - Ảnh 7

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Nhậm Gia Luân có một số tác phẩm nổi tiếng như: Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết, Cẩm Y Chi Hạ, Đại Đường Vinh Diệu, Châu Sinh Như Cố,…

Hay tin Nhậm Gia Luân 'yêu lại lần 2' cùng Cảnh Điềm trong phim mới, fan 'lót dép' chờ ngày tái ngộ - Ảnh 8

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