'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm gây sốt với nhan sắc qua ảnh chưa chỉnh sửa

Sao quốc tế 20/11/2022 19:33

Nhan sắc của nữ diễn viên Cảnh Điềm trong các bức ảnh chưa được chỉnh sửa nhận về nhiều lời khen "có cánh" từ công chúng.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Cảnh Điềm đã tham gia và một sự kiện công khai, cô diện phục trang đơn giản nhưng vẫn vô cùng sang chảnh, khí chất. Đặc biệt, những bức ảnh chụp cận chưa qua chỉnh sửa của nữ diễn viên được nhiều cư dân mạng tán dương, cho rằng cô quả thật là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh".

canh diem 3
Ảnh chưa chỉnh sửa của Cảnh Điềm chứng minh nhan sắc đỉnh cao của cô - Ảnh: Internet

Là nghệ sĩ, nhiều người rất quan tâm đến diện mạo của mình trong mắt công chúng. Vì vậy mà những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa cũng trở thành nỗi lo lớn cho họ khi chúng để lộ các khuyết điểm về nhan sắc. Dẫu vậy, có thể thấy Cảnh Điềm vẫn "mười phân vẹn mười" khi không dùng các bộ lọc hình ảnh hay photoshop.

canh diem 4

Được biết, Cảnh Điềm là một trong những sao nữ không giấu diếm chuyện bản thân đụng chạm dao kéo, cô cho biết mình từng phẫu thuật cắt mí để có đôi mắt đẹp hơn: “Tôi từng đi phẫu thuật cắt mí mắt nhưng hỏng ngay lần đầu tiên. Tôi biến thành ‘con ếch bi thảm’ vì đôi mắt đấy. Sau 3 lần phẫu thuật tôi mới có đôi mắt ưng ý”.

Bên cạnh đó, cô cũng không ngần ngại chia sẻ về bí quyết dưỡng da của mình. Cảnh Điềm tiết lộ, nếu không bận rộn đóng phim thì cô sẽ tẩy trang sạch sẽ lúc 20h và đi ngủ lúc 21h vì ngủ đủ giấc cũng mang lại một làn da đẹp: "Nếu bạn ngủ đầy đủ, ngay cả mụn đầu đen cũng sẽ biến mất".

canh diem 2

canh diem 1

Từng là cái tên gây tranh cãi khi thực lực chưa được đánh giá cao mà đã được hợp tác với các tên tuổi lớn như Thành Long, Chân Tử Đan và xuất hiện trong cả các dự án bom tấn của Hollywood, Cảnh Điềm hiện được đánh giá là có tiến bộ vượt bậc, cả về diễn xuất lẫn nhan sắc.

Ngoài danh xưng "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" được công chúng ưu ái đặt cho, Cảnh Điềm còn được nhiều người gọi là "hoa khôi trong thiên hạ". Nhan sắc của nữ diễn viên được đánh giá là đã thanh tú lại còn mang nhiều đường nét cổ điển và hài hòa.

Hé lộ loạt ảnh Cảnh Điềm năm 20 tuổi, danh xưng 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' liệu có trao nhầm người?

Hé lộ loạt ảnh Cảnh Điềm năm 20 tuổi, danh xưng 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' liệu có trao nhầm người?

Cách đây không lâu, những bức ảnh cũ thuở Cảnh Điềm mới tròn 20 tuổi đang được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội xứ Trung.

Xem thêm
Từ khóa:   Cảnh Điềm diễn viên Cảnh Điềm nhan sắc Cảnh Điềm sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ loạt ảnh Cảnh Điềm năm 20 tuổi, danh xưng 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' liệu có trao nhầm người?

Hé lộ loạt ảnh Cảnh Điềm năm 20 tuổi, danh xưng 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' liệu có trao nhầm người?

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm bị bạn trai cũ lợi dụng tình cảm để lừa tiền?

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm bị bạn trai cũ lợi dụng tình cảm để lừa tiền?

Cùng tạo hình thời Đường trong hậu trường phim mới, Dương Tử khó lòng vượt mặt Cảnh Điềm ở điểm này?

Cùng tạo hình thời Đường trong hậu trường phim mới, Dương Tử khó lòng vượt mặt Cảnh Điềm ở điểm này?

Chước Chước Phong Lưu: Lộ tạo hình xinh đẹp tựa 'tiên nữ giáng trần' của Cảnh Điềm khiến fan phấn khích tột độ

Chước Chước Phong Lưu: Lộ tạo hình xinh đẹp tựa 'tiên nữ giáng trần' của Cảnh Điềm khiến fan phấn khích tột độ

Cảnh Điềm bất an vì lo sợ 'dính líu' đến Phùng Thiệu Phong, chuyện gì đây?

Cảnh Điềm bất an vì lo sợ 'dính líu' đến Phùng Thiệu Phong, chuyện gì đây?

Cúc Tịnh Y khoe sắc trong tạo hình dân quốc, netizen xuýt xoa đẹp ngang ngửaTriệu Lệ Dĩnh, Cảnh Điềm

Cúc Tịnh Y khoe sắc trong tạo hình dân quốc, netizen xuýt xoa đẹp ngang ngửaTriệu Lệ Dĩnh, Cảnh Điềm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 52 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI