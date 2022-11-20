'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm gây sốt với nhan sắc qua ảnh chưa chỉnh sửa

Nhan sắc của nữ diễn viên Cảnh Điềm trong các bức ảnh chưa được chỉnh sửa nhận về nhiều lời khen "có cánh" từ công chúng.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Cảnh Điềm đã tham gia và một sự kiện công khai, cô diện phục trang đơn giản nhưng vẫn vô cùng sang chảnh, khí chất. Đặc biệt, những bức ảnh chụp cận chưa qua chỉnh sửa của nữ diễn viên được nhiều cư dân mạng tán dương, cho rằng cô quả thật là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". Ảnh chưa chỉnh sửa của Cảnh Điềm chứng minh nhan sắc đỉnh cao của cô - Ảnh: Internet Là nghệ sĩ, nhiều người rất quan tâm đến diện mạo của mình trong mắt công chúng. Vì vậy mà những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa cũng trở thành nỗi lo lớn cho họ khi chúng để lộ các khuyết điểm về nhan sắc. Dẫu vậy, có thể thấy Cảnh Điềm vẫn "mười phân vẹn mười" khi không dùng các bộ lọc hình ảnh hay photoshop.

Được biết, Cảnh Điềm là một trong những sao nữ không giấu diếm chuyện bản thân đụng chạm dao kéo, cô cho biết mình từng phẫu thuật cắt mí để có đôi mắt đẹp hơn: “Tôi từng đi phẫu thuật cắt mí mắt nhưng hỏng ngay lần đầu tiên. Tôi biến thành ‘con ếch bi thảm’ vì đôi mắt đấy. Sau 3 lần phẫu thuật tôi mới có đôi mắt ưng ý”.

Bên cạnh đó, cô cũng không ngần ngại chia sẻ về bí quyết dưỡng da của mình. Cảnh Điềm tiết lộ, nếu không bận rộn đóng phim thì cô sẽ tẩy trang sạch sẽ lúc 20h và đi ngủ lúc 21h vì ngủ đủ giấc cũng mang lại một làn da đẹp: "Nếu bạn ngủ đầy đủ, ngay cả mụn đầu đen cũng sẽ biến mất". Từng là cái tên gây tranh cãi khi thực lực chưa được đánh giá cao mà đã được hợp tác với các tên tuổi lớn như Thành Long, Chân Tử Đan và xuất hiện trong cả các dự án bom tấn của Hollywood, Cảnh Điềm hiện được đánh giá là có tiến bộ vượt bậc, cả về diễn xuất lẫn nhan sắc. Ngoài danh xưng "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" được công chúng ưu ái đặt cho, Cảnh Điềm còn được nhiều người gọi là "hoa khôi trong thiên hạ". Nhan sắc của nữ diễn viên được đánh giá là đã thanh tú lại còn mang nhiều đường nét cổ điển và hài hòa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-nhat-my-nu-bac-kinh-canh-diem-gay-sot-voi-nhan-sac-qua-anh-chua-chinh-sua-526908.html