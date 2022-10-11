Chước Chước Phong Lưu: Lộ tạo hình xinh đẹp tựa 'tiên nữ giáng trần' của Cảnh Điềm khiến fan phấn khích tột độ

Mới đây loạt ảnh tại hậu trường của Chước Chước Phong Lưu đã hé lộ của tạo hình của Cảnh Điềm khiến fan bấn loạn trước vẻ đẹp của cô nàng.

Kể từ sau sự thành công của "Tư Đằng", người hâm mộ vẫn luôn chờ đợi một màn bùng nổ nữa của Cảnh Điềm. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, vóc dáng yêu kiều cùng khí chất minh tinh trời sinh tưởng chừng như cô nàng sẽ có thể đứng ngang hàng hàng với nhứng sao nữ nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch. Sự nghiệp của Cảnh Điềm đang có dấu hiệu bị chững lại so với những người đồng nghiệp - Ảnh: Internet Thế nhưng sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1988 lại thường hay gặp phải những vận đen khó hiểu như chọn kịch bản sai lầm hoặc có những drama không đáng có. Chính vì vậy mà người hâm mộ kỳ vọng người đẹp "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" sẽ sớm quay trở lại với những gì mà mình đã từng làm được trước đây và dự án Chước Chước Phong Lưu hứa hẹn sẽ là chìa khóa giúp cô nàng lấy lại được vị thế vốn có của mình.



Tạo hình của Cảnh Điềm trong Chước Chước Phong Lưu được nhiều người khen ngợi - Ảnh: Internet Ngoài ra còn có một tin vui khác cho Cảnh Điềm là dự án Chước Chước Phong Lưu do Uông Hồng làm biên kịch, ông chính là một trong hai biên kịch cho bộ phim Tư Đằng từng làm mưa làm gió năm nào, giúp tên tuổi Cảnh Điềm trở nên phổ biến hơn trong công chúng. Đạo diễn của phim sẽ là Ôn Đức Quang, người đứng sau thành công của những bộ phim như Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Lời,... Ở tuổi 34 nhan sắc của Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh vẫn chưa có dấu hiệu tụt giảm phong độ - Ảnh: Internet Chưa dừng lại ở đó mới đây, như một cách để gây thêm sự chú ý từ phía người hâm mộ. Phía đoàn làm phim đã quyết định tung ra loạt ảnh hậu trường và tại đây netizen đã được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp tựa ''tiên nữ giáng trần'' của Cảnh Điềm. Thậm chí nhiều người còn cho rằng ngoại hình của người đẹp họ Cảnh xứng đáng là nét đẹp không tuổi khi dù cho đã bước sang độ tuổi đầu 30 nhưng nhan sắc của cô vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Chước Chước Phong Lưu chuyển thể từ tiểu thuyết Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An, nội dung xoay quanh nữ chính Mộ Chước Hoa vì từ nhỏ đã hiểu rằng nữ nhi sau khi lấy chồng cuộc đời coi như chấm dứt, chỉ có một cách duy nhất để tránh khỏi vận mệnh ấy, đó là chăm chỉ học tập để đi vào con đường công danh, thăng quan tiến chức, không yêu đương lập gia đình. Vậy mà sau khi thành công trở thành một nữ quan, nàng lại rơi vào lưới tình với chàng tướng quân Lưu Diễn. Dù vẫn chưa chính thức công bố lịch chiếu nhưng mới chỉ nhìn sơ qua tạo hình của Cảnh Điềm, khán giả đã và đang vô cùng háo hức trước dự án lần này. Đồng thời cũng hy vọng đây sẽ là bộ phim đánh dấu cho sự vươn mình mạnh mẽ của ''Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh''.

Cảnh Điềm bất an vì lo sợ 'dính líu' đến Phùng Thiệu Phong, chuyện gì đây? Hiện đa phần khán giả cảm thấy lo cho Cảnh Điềm vì cô sẽ người chịu thiệt thòi nhất khi dính líu tới Phùng Thiệu Phong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuoc-chuoc-phong-luu-lo-tao-hinh-xinh-dep-tua-tien-nu-giang-tran-cua-canh-diem-khien-fan-phan-khich-tot-do-512357.html