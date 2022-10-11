Chước Chước Phong Lưu: Lộ tạo hình xinh đẹp tựa 'tiên nữ giáng trần' của Cảnh Điềm khiến fan phấn khích tột độ

Sao quốc tế 11/10/2022 14:46

Mới đây loạt ảnh tại hậu trường của Chước Chước Phong Lưu đã hé lộ của tạo hình của Cảnh Điềm khiến fan bấn loạn trước vẻ đẹp của cô nàng.

Kể từ sau sự thành công của "Tư Đằng", người hâm mộ vẫn luôn chờ đợi một màn bùng nổ nữa của Cảnh Điềm. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, vóc dáng yêu kiều cùng khí chất minh tinh trời sinh tưởng chừng như cô nàng sẽ có thể đứng ngang hàng hàng với nhứng sao nữ nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch. 

Chước Chước Phong Lưu: Lộ tạo hình xinh đẹp tựa 'tiên nữ giáng trần' của Cảnh Điềm khiến fan phấn khích tột độ - Ảnh 1
Sự nghiệp của Cảnh Điềm đang có dấu hiệu bị chững lại so với những người đồng nghiệp - Ảnh: Internet 

Thế nhưng sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1988 lại thường hay gặp phải những vận đen khó hiểu như chọn kịch bản sai lầm hoặc có những drama không đáng có. Chính vì vậy mà người hâm mộ kỳ vọng người đẹp "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" sẽ sớm quay trở lại với những gì mà mình đã từng làm được trước đây và dự án Chước Chước Phong Lưu hứa hẹn sẽ là chìa khóa giúp cô nàng lấy lại được vị thế vốn có của mình. 

Chước Chước Phong Lưu: Lộ tạo hình xinh đẹp tựa 'tiên nữ giáng trần' của Cảnh Điềm khiến fan phấn khích tột độ - Ảnh 2
Chước Chước Phong Lưu: Lộ tạo hình xinh đẹp tựa 'tiên nữ giáng trần' của Cảnh Điềm khiến fan phấn khích tột độ - Ảnh 3
Tạo hình của Cảnh Điềm trong Chước Chước Phong Lưu được nhiều người khen ngợi - Ảnh: Internet 

Ngoài ra còn có một tin vui khác cho Cảnh Điềm là dự án Chước Chước Phong Lưu do Uông Hồng làm biên kịch, ông chính là một trong hai biên kịch cho bộ phim Tư Đằng từng làm mưa làm gió năm nào, giúp tên tuổi Cảnh Điềm trở nên phổ biến hơn trong công chúng. Đạo diễn của phim sẽ là Ôn Đức Quang, người đứng sau thành công của những bộ phim như Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Lời,...

Chước Chước Phong Lưu: Lộ tạo hình xinh đẹp tựa 'tiên nữ giáng trần' của Cảnh Điềm khiến fan phấn khích tột độ - Ảnh 4
Ở tuổi 34 nhan sắc của Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh vẫn chưa có dấu hiệu tụt giảm phong độ - Ảnh: Internet 

Chưa dừng lại ở đó mới đây, như một cách để gây thêm sự chú ý từ phía người hâm mộ. Phía đoàn làm phim đã quyết định tung ra loạt ảnh hậu trường và tại đây netizen đã được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp tựa ''tiên nữ giáng trần'' của Cảnh Điềm. Thậm chí nhiều người còn cho rằng ngoại hình của người đẹp họ Cảnh xứng đáng là nét đẹp không tuổi khi dù cho đã bước sang độ tuổi đầu 30 nhưng nhan sắc của cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. 

Chước Chước Phong Lưu chuyển thể từ tiểu thuyết Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An, nội dung xoay quanh nữ chính Mộ Chước Hoa vì từ nhỏ đã hiểu rằng nữ nhi sau khi lấy chồng cuộc đời coi như chấm dứt, chỉ có một cách duy nhất để tránh khỏi vận mệnh ấy, đó là chăm chỉ học tập để đi vào con đường công danh, thăng quan tiến chức, không yêu đương lập gia đình. Vậy mà sau khi thành công trở thành một nữ quan, nàng lại rơi vào lưới tình với chàng tướng quân Lưu Diễn.

Dù vẫn chưa chính thức công bố lịch chiếu nhưng mới chỉ nhìn sơ qua tạo hình của Cảnh Điềm, khán giả đã và đang vô cùng háo hức trước dự án lần này. Đồng thời cũng hy vọng đây sẽ là bộ phim đánh dấu cho sự vươn mình mạnh mẽ của ''Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh''. 

Cảnh Điềm bất an vì lo sợ 'dính líu' đến Phùng Thiệu Phong, chuyện gì đây?

Cảnh Điềm bất an vì lo sợ 'dính líu' đến Phùng Thiệu Phong, chuyện gì đây?

Hiện đa phần khán giả cảm thấy lo cho Cảnh Điềm vì cô sẽ người chịu thiệt thòi nhất khi dính líu tới Phùng Thiệu Phong.

Xem thêm
Từ khóa:   Cảnh Điềm Chước Chước Phong Lưu sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Cảnh Điềm bất an vì lo sợ 'dính líu' đến Phùng Thiệu Phong, chuyện gì đây?

Cảnh Điềm bất an vì lo sợ 'dính líu' đến Phùng Thiệu Phong, chuyện gì đây?

Chuyển hình qua điện ảnh, Vương Nhất Bác có nguy cơ trở thành Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm 'phiên bản nam'?

Chuyển hình qua điện ảnh, Vương Nhất Bác có nguy cơ trở thành Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm 'phiên bản nam'?

TOP những siêu phẩm cung đấu của Cbiz giúp đưa tên tuổi của những sao Hoa ngữ này lên tầm cao mới

TOP những siêu phẩm cung đấu của Cbiz giúp đưa tên tuổi của những sao Hoa ngữ này lên tầm cao mới

Lộ diện top sao Hoa ngữ được yêu thích nhất tại Thái: nhân vật đầu bảng 'bứt phá' ngoạn mục, vị trí Dương Tử gây bất ngờ

Lộ diện top sao Hoa ngữ được yêu thích nhất tại Thái: nhân vật đầu bảng 'bứt phá' ngoạn mục, vị trí Dương Tử gây bất ngờ

Sự thật đằng sau hào quang của dàn sao Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh bị ghẻ lạnh, nhục mạ, Dương Tử bị đuổi khỏi đoàn phim giữa đêm

Sự thật đằng sau hào quang của dàn sao Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh bị ghẻ lạnh, nhục mạ, Dương Tử bị đuổi khỏi đoàn phim giữa đêm

Dàn sao Hoa Ngữ 'chơi lớn' với phong cách 'thời trang phang thời tiết': Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư điển hình nhất

Dàn sao Hoa Ngữ 'chơi lớn' với phong cách 'thời trang phang thời tiết': Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư điển hình nhất

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 27 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 27 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 27 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI